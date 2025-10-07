Ερασιτέχνης Ολυμπιακός: Η ανακοίνωση για τα εισιτήρια των ευρωπαϊκών αγώνων του Οκτωβρίου

Τα τμήματα του Ερασιτέχνη Ολυμπιακός θα δώσει «μάχες» σε μπάσκετ γυναικών, χάντμπολ, πόλο ανδρών και βόλεϊ τον Οκτώβριο με τους Πειραιώτες να ανακοινώνουν στους φιλάθλους που μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήρια για τις εντός έδρας αναμετρήσεις αυτού του μήνα.

Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός γνωστοποίησε στους φιλάθλους ότι μπορούν να προμηθευτούν έγκαιρα τα εισιτήρια τους μέσω της πλατφόρμας Ticketmaster.

Αναλυτικά η ανακοίνωση που έβγαλε ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π., ο κορυφαίος πολυαθλητικός σύλλογος της Ευρώπης, μπαίνει σε ρυθμούς ευρωπαϊκών διοργανώσεων σε όλα τα τμήματά του. Η σεζόν 2025-26 έχει ξεκινήσει δυναμικά και οι ομάδες μας ετοιμάζονται για τα πρώτα μεγάλα ευρωπαϊκά «ραντεβού».

Πλέον, οι φίλαθλοι του Θρύλου έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίζουν έγκαιρα τα εισιτήριά τους για όλους τους εντός έδρας ευρωπαϊκούς αγώνες των τμημάτων μας, που θα διεξαχθούν μέσα στον Οκτώβριο, μέσω της πλατφόρμας Ticketmaster (πατήστε ΕΔΩ).

Μέσα από το σύστημα ηλεκτρονικής διάθεσης, μπορείτε να επιλέξετε με εύκολο και γρήγορο τρόπο την αναμέτρηση και τη θέση σας, στηρίζοντας από κοντά τα «ερυθρόλευκα» τμήματα, που διεκδικούν και φέτος υψηλές διακρίσεις στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

*Για ορισμένες αναμετρήσεις ενδέχεται να μην έχουν οριστικοποιηθεί ακόμη οι ακριβείς ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής. Με την επίσημη επιβεβαίωση από τις διοργανώτριες αρχές, οι ακριβείς ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής κάθε αγώνα θα ενημερώνονται άμεσα στην πλατφόρμα, ώστε οι φίλαθλοι να μπορούν να «κλείσουν» έγκαιρα τα εισιτήριά τους.

Το πρόγραμμα των ευρωπαϊκών αγώνων του Ολυμπιακού για τον Οκτώβριο:

8/10: Ολυμπιακός-Βαλένθια (18:30, μπάσκετ Γυναικών)

11/10: Σιρακούζα-Ολυμπιακός (19:30, χάντμπολ)

13/10: Ολυμπιακός-Σιρακούζα (19:30, χάντμπολ)

14/10: Ολυμπιακός-Μλάντοστ (19:00, πόλο Ανδρών)

16/10: Ολυμπιακός-DVTK (18:30, μπάσκετ Γυναικών)

22/10: Ολυμπιακός-Αστερίξ (19:00, βόλεϊ Γυναικών)

30/10: Ολυμπιακός ΟΝΕΧ-Νάπρεντακ Οντζακ (19:00, βόλεϊ Ανδρών)