ΑΕΚ – Ολυμπιακός 28-27: «Κιτρινόμαυρο» το ντέρμπι στο χάντμπολ (vid)

Με νικήτρια την ΑΕΚ, η οποία επικράτησε 28-27 του Ολυμπιακού, ολοκληρώθηκε το μεγάλο ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής της Handball Premier.

Το παιχνίδι ήταν κλειστό από την αρχή μέχρι το τέλος, ωστόσο σημαδεύτηκε από τη διακοπή στην έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Ο λόγος τα υβριστικά συνθήματα των οπαδών της Ένωσης κατά του Ολυμπιακού και των παικτών του.

Οι Ερυθρόλευκοι αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν για να σταματήσουν. Εν τέλει επέστρεψαν και συνέχισαν το ματς, όπως συνεχίστηκαν και τα συνθήματα από τον κόσμο που βρισκόταν στις κερκίδες, ωστόσο η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με την ΑΕΚ να πατά καλύτερα και να προηγείται με 4-1, ωστόσο ο Ολυμπιακός είχε τις λύσεις να παραμένει κοντά στο σκορ μειώνοντας σε 6-5 στο 10′. Οι Ερυθρόλευκοι ισοφάρισαν σε 7-7 στο 13′ και στο 16′ πέρασαν για πρώτη φορά μπροστά με το 9-8 και κρατούσαν τα ηνία μέχρι το 20′ που η Ένωση πέρασε ξανά μπροστά με 11-10. Η απάντηση του Ολυμπιακού ήρθε άμεσα κάνοντας το 12-11 στο 22′. Στη συνέχεια ο ρυθμός έπεσε αισθητά και η ΑΕΚ μπόρεσε να κλείσει το ημίχρονο μπροστά με 13-12.

Το δεύτερο μέρος άρχισε άσχημα, αφού το ματς διακόπηκε λόγω υβριστικών συνθημάτων προς τους παίκτες του Ολυμπιακού. Οι Ερυθρόλευκοι αποχώρησαν για τα αποδυτήρια και ύστερα από μερικά λεπτά ο αγώνας συνεχίστηκε. Όταν η αναμέτρηση ξεκίνησε ξανά η ΑΕΚ κρατούσε ένα μικρό προβάδισμα με το 16-14 στο 35′, ενώ στο 40′ έφτασε στο 20-17. Το παιχνίδι συνέχισε να είναι δυναμικό με τις ομάδες να βρίσκονται μπροστά και την Ένωση να προηγείται 21-19 στο 45′.

Οι γηπεδούχοι έφτασαν για πρώτη φορά στο +4 με το 25-21, όταν ξεκίνησε η αντεπίθεση των Πειραιωτών που βρήκαν τον τρόπο να μειώσουν στο γκολ για το 28-27 με ένα επιμέρους 6-3. Ο χρόνος όμως δεν έφτανε και έτσι το παιχνίδι ολοκληρώθηκε υπέρ της ΑΕΚ.

Τα πεντάλεπτα: 4-1, 6-4, 8-8, 11-10, 11-12, 13-12 (ημχ.), 16-14, 19-17, 21-19, 23-21, 27-23, 28-27

ΑΕΚ: Αραμπατζής (1), Ντουάρτε (2), Βλαστός, Σμιντ, Κεϊτά (3), Παναγιώτου (4), Ζεντί, Τέπερ, Κούκουλας, Γκάρεν, Γκιούντιονσον, Τουρέ (1), Στούμπερ (1), Κουν (5), Ίβιτς (8), Ντέβιες (3).

Ολυμπιακός: Βαλέριο, Κρέσιτς, Βίντα (2), Τζίμπουλας (2), Παπάζογλου (2), Παπαντωνόπουλος, Κανιέτε (1), Κανδύλας (1), Σλίσκοβιτς, Τσαναξίδης (1), Πέσο (2), Σουργκιέλ (1), Μπάρος (9), Πασσιάς (2), Μιχαηλίδης (4), Σάββας (2).