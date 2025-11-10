sports betsson
Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025
ΑΕΚ – Ολυμπιακός 28-27: «Κιτρινόμαυρο» το ντέρμπι στο χάντμπολ (vid)
Άλλα Αθλήματα 10 Νοεμβρίου 2025 | 22:55

ΑΕΚ – Ολυμπιακός 28-27: «Κιτρινόμαυρο» το ντέρμπι στο χάντμπολ (vid)

Η ΑΕΚ επικράτησε του Ολυμπιακού στην έδρα της με 28-27, σε ένα παιχνίδι με ένταση και διακοπή λόγω υβριστικών συνθημάτων.

Spotlight

Με νικήτρια την ΑΕΚ, η οποία επικράτησε 28-27 του Ολυμπιακού, ολοκληρώθηκε το μεγάλο ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής της Handball Premier.

Το παιχνίδι ήταν κλειστό από την αρχή μέχρι το τέλος, ωστόσο σημαδεύτηκε από τη διακοπή στην έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Ο λόγος τα υβριστικά συνθήματα των οπαδών της Ένωσης κατά του Ολυμπιακού και των παικτών του.

Οι Ερυθρόλευκοι αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν για να σταματήσουν. Εν τέλει επέστρεψαν και συνέχισαν το ματς, όπως συνεχίστηκαν και τα συνθήματα από τον κόσμο που βρισκόταν στις κερκίδες, ωστόσο η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με την ΑΕΚ να πατά καλύτερα και να προηγείται με 4-1, ωστόσο ο Ολυμπιακός είχε τις λύσεις να παραμένει κοντά στο σκορ μειώνοντας σε 6-5 στο 10′. Οι Ερυθρόλευκοι ισοφάρισαν σε 7-7 στο 13′ και στο 16′ πέρασαν για πρώτη φορά μπροστά με το 9-8 και κρατούσαν τα ηνία μέχρι το 20′ που η Ένωση πέρασε ξανά μπροστά με 11-10. Η απάντηση του Ολυμπιακού ήρθε άμεσα κάνοντας το 12-11 στο 22′. Στη συνέχεια ο ρυθμός έπεσε αισθητά και η ΑΕΚ μπόρεσε να κλείσει το ημίχρονο μπροστά με 13-12.

Το δεύτερο μέρος άρχισε άσχημα, αφού το ματς διακόπηκε λόγω υβριστικών συνθημάτων προς τους παίκτες του Ολυμπιακού. Οι Ερυθρόλευκοι αποχώρησαν για τα αποδυτήρια και ύστερα από μερικά λεπτά ο αγώνας συνεχίστηκε. Όταν η αναμέτρηση ξεκίνησε ξανά η ΑΕΚ κρατούσε ένα μικρό προβάδισμα με το 16-14 στο 35′, ενώ στο 40′ έφτασε στο 20-17. Το παιχνίδι συνέχισε να είναι δυναμικό με τις ομάδες να βρίσκονται μπροστά και την Ένωση να προηγείται 21-19 στο 45′.

Οι γηπεδούχοι έφτασαν για πρώτη φορά στο +4 με το 25-21, όταν ξεκίνησε η αντεπίθεση των Πειραιωτών που βρήκαν τον τρόπο να μειώσουν στο γκολ για το 28-27 με ένα επιμέρους 6-3. Ο χρόνος όμως δεν έφτανε και έτσι το παιχνίδι ολοκληρώθηκε υπέρ της ΑΕΚ.

Τα πεντάλεπτα: 4-1, 6-4, 8-8, 11-10, 11-12, 13-12 (ημχ.), 16-14, 19-17, 21-19, 23-21, 27-23, 28-27

ΑΕΚ: Αραμπατζής (1), Ντουάρτε (2), Βλαστός, Σμιντ, Κεϊτά (3), Παναγιώτου (4), Ζεντί, Τέπερ, Κούκουλας, Γκάρεν, Γκιούντιονσον, Τουρέ (1), Στούμπερ (1), Κουν (5), Ίβιτς (8), Ντέβιες (3).

Ολυμπιακός: Βαλέριο, Κρέσιτς, Βίντα (2), Τζίμπουλας (2), Παπάζογλου (2), Παπαντωνόπουλος, Κανιέτε (1), Κανδύλας (1), Σλίσκοβιτς, Τσαναξίδης (1), Πέσο (2), Σουργκιέλ (1), Μπάρος (9), Πασσιάς (2), Μιχαηλίδης (4), Σάββας (2).

«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος
inTickets 10.11.25

«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος

Στον κόσμο του έργου «Η Λέλα και η Λέλα» το μικρό τους δωμάτιο είναι η σκηνή τους, η σκηνή της διασκέδασης, της φθοράς, της αντίθεσης και της πλήρους ταύτισης.

Σύνταξη
Stream sports
LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός
Χάντμπολ 10.11.25

LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός

LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Ολυμπιακός για την 8η αγωνιστική της Handball Premier. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Τένις από… χρυσάφι: Πάνω από 15 εκατ. δολάρια τα φετινά χρηματικά έπαθλα για την Σαμπαλένκα (vids)
Άλλα Αθλήματα 10.11.25

Τένις από… χρυσάφι: Πάνω από 15 εκατ. δολάρια τα φετινά χρηματικά έπαθλα για την Σαμπαλένκα (vids)

Η Αρίνα Σαμπαλένκα βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας με χρηματικά έπαθλα ύψους 15.008.519 δολαρίων – Η πρώτη 10άδα, πόσα έβγαλε η Σάκκαρη.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Η υπέροχη έκπληξη στον Μπάμπη Πιτσώλη στον τερματισμό του Μαραθωνίου της Αθήνας
Αθλητισμός & Σπορ 09.11.25

Η υπέροχη έκπληξη στον Μπάμπη Πιτσώλη στον τερματισμό του Μαραθωνίου της Αθήνας

Ο Μπάμπης Πιτσώλης τερμάτισε στην 3η θέση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Μαραθωνίου τρέχοντας στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο, αλλά τα καλύτερα ήρθαν μετά.

Δημοσθένης Μπουλούκος
Καραΐσκος: «Αφιερώνω τη νίκη στους γονείς μου, είναι πολύ σημαντικό να έχεις τέτοιους ανθρώπους κοντά σου»
Άλλα Αθλήματα 09.11.25

Καραΐσκος: «Αφιερώνω τη νίκη στους γονείς μου, είναι πολύ σημαντικό να έχεις τέτοιους ανθρώπους κοντά σου»

Ο Παναγιώτης Καραΐσκος μίλησε μετά το τέλος του Αυθεντικού Μαραθωνίου και ευχαρίστησε συγκινημένος τους γονείς του που τους έχει κοντά του.

Σύνταξη
Ο Παναγιώτης Καραΐσκος κατέκτησε την πρώτη θέση στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας! (vid)
Άλλα Αθλήματα 09.11.25

Ο Παναγιώτης Καραΐσκος κατέκτησε την πρώτη θέση στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας! (vid)

Ο Παναγιώτης Καραΐσκος ήταν αυτός που έφτασε πρώτος και διέσχισε τη γραμμή του τερματισμού στο Καλλιμάρμαρο στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας - Πρώτη στις γυναίκες η Νούλα.

Σύνταξη
42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Χιλιάδες δρομείς στα 5χλμ – Νικήτρια με ρεκόρ η Αναστασάκη, πρωτιά και ο Γεωργίου
Μοναδικές στιγμές 08.11.25

42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Χιλιάδες δρομείς στα 5χλμ – Νικήτρια με ρεκόρ η Αναστασάκη, πρωτιά και ο Γεωργίου

Οι αγώνες ξεκίνησαν από τη Λεωφόρο Αμαλίας και τερμάτισαν στο Παναθηναϊκό Στάδιο, με τη συμμετοχή χιλιάδων δρομέων όλων των ηλικιών

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Αγία Βαρβάρα – Έκρυβαν κοκαΐνη και κάνναβη στα σπίτια τους
Ελλάδα 11.11.25

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Αγία Βαρβάρα – Έκρυβαν κοκαΐνη και κάνναβη στα σπίτια τους

Στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης στην Αγία Βαρβάρα συνελήφθησαν τρία μέλη του κυκλώματος και κατασχέθηκαν μισό κιλό κοκαΐνη και πάνω από 8.000 ευρώ

Σύνταξη
Μερτς: Στο ναδίρ η δημοτικότητά του – Μόλις το 18% των Γερμανών θέλουν να διεκδικήσει επανεκλογή
Δημοσκόπηση 11.11.25

Μερτς: Στο ναδίρ η δημοτικότητά του – Μόλις το 18% των Γερμανών θέλουν να διεκδικήσει επανεκλογή

Οι Γερμανοί βρίσκουν τον Μερτς όχι και τόσο νέο, δεν πιστεύουν ότι πρέπει να είναι ξανά υποψήφιος για την καγκελαρία. Ακόμη και οι ψηφοφόροι της Χριστιανικής Ένωσης είναι μοιρασμένοι για το μέλλον του

Σύνταξη
«Τους είπαμε τα πάντα» – Ο Γουίλιαμ για τη γονεϊκότητα μετά τον καρκίνο της Κέιτ, το φόβο για την τεχνολογία και την Νταϊάνα 
Fizz 10.11.25

«Τους είπαμε τα πάντα» – Ο Γουίλιαμ για τη γονεϊκότητα μετά τον καρκίνο της Κέιτ, το φόβο για την τεχνολογία και την Νταϊάνα 

Σε μία από τις πιο προσωπικές και συγκινητικές δηλώσεις που έχει κάνει ποτέ, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ αποκάλυψε την «πολιτική της πλήρους ειλικρίνειας» που υιοθέτησαν με την πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ, απέναντι στα τρία τους παιδιά, Τζορτζ, Σάρλοτ και Λούις, μετά τη διάγνωση του καρκίνου της συζύγου του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η κλιματική αλλαγή σκοτώνει «αθόρυβα» τους ανθρώπους – Κρίσιμο ζήτημα η προστασία της υγείας
Κλιματικοί κίνδυνοι 10.11.25

Η κλιματική αλλαγή σκοτώνει «αθόρυβα» τους ανθρώπους – Κρίσιμο ζήτημα η προστασία της υγείας

Παράγοντας που συνδέεται με την υγεία των ανθρώπων, είναι οι πλημμύρες και οι ξηρασίες. Αλλά και η μετάδοση μολυσματικών ασθενειών που ευνοείται από την αυξημένη ζέστη και υγρασία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γιατί η άνοδος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη δεν είναι ένα «μονολιθικό» φαινόμενο
Κόσμος 10.11.25

Γιατί η άνοδος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη δεν είναι ένα «μονολιθικό» φαινόμενο

Το μέλλον της δημοκρατίας στην Ευρώπη εξαρτάται από την ικανότητά της να προτάσσει αξιόλογες εναλλακτικές λύσεις έναντι των απλοϊκών, αλλά εξαιρετικά εύηχων, υποσχέσεων της ακροδεξιάς.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
COP30: Η σύνοδος για το κλίμα ξεκίνησε – Εκκλήσεις για συνεργασία και αποφασιστική δράση
Αγώνας δρόμου 10.11.25

COP30: Η σύνοδος για το κλίμα ξεκίνησε – Εκκλήσεις για συνεργασία και αποφασιστική δράση

Οι κυβερνήσεις που δεν δρουν θα κατηγορηθούν για λιμό και συγκρούσεις που θα φέρει η κλιματική κρίση, τόνισε ο επικεφαλής του ΟΗΕ για το Κλίμα στην έναρξη της COP30. Λούλα: Να νικήσουμε τους αρνητές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Γουάντα Σάικς προτιμά να προσλαμβάνει γυναίκες αντί για άνδρες – «Aν είναι μαύρη, παίρνει σίγουρα τη δουλειά»
«Έτσι λειτουργώ» 10.11.25

Η Γουάντα Σάικς προτιμά να προσλαμβάνει γυναίκες αντί για άνδρες – «Aν είναι μαύρη, παίρνει σίγουρα τη δουλειά»

«Όταν οι γυναίκες ευημερούν, ευημερεί και η κοινότητα», δήλωσε η Αμερικανίδα παραγωγός Γουάντα Σάικς, κατά τη διάρκεια της βράβευσης της στην εκδήλωση «Power of Women L.A.».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οι αριθμοί, τα «ψέματα», πόσο μπροστά είναι ο Ολυμπιακός σχέση με πέρυσι και τα 5 ματς του «πρέπει»
Ποδόσφαιρο 10.11.25

Οι αριθμοί, τα «ψέματα», πόσο μπροστά είναι ο Ολυμπιακός σχέση με πέρυσι και τα 5 ματς του «πρέπει»

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή, μόνος του, με καλό ποδόσφαιρο, νέους πρωταγωνιστές και... καλύτερος από πέρυσι. Οι αριθμοί είναι στυγνοί και δεν αφήνουν περιθώρια αμφισβήτησης. Στη 10η αγωνιστική έχει πιο πολλούς βαθμούς, γκολ, νίκες από τις περσινές 12 πρώτες αγωνιστικές, όταν ανέβηκε στην κορυφή και δεν την έχασε ποτέ.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Το Ισραήλ ζητά από δικαστήριο να επιτρέψει την κατάσχεση των πλοίων του στολίσκου Sumud
Global Sumud Flotilla 10.11.25

Το Ισραήλ ζητά από δικαστήριο να επιτρέψει την κατάσχεση των πλοίων του στολίσκου Sumud

Το Ισραήλ υπέβαλε αίτημα στο Περιφερειακό Δικαστήριο της Χάιφα για την κατάσχεση 50 πλοίων που συμμετείχαν στον στόλο Sumud, ο οποίος προσπάθησε να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κρις Τζένερ, ετών 70: Πώς η μητριάρχης των Καρντάσιαν έστησε έναν ιστό δισεκατομμυρίων – «Προμήθεια 10%»
Ο θίασος 10.11.25

Κρις Τζένερ, ετών 70: Πώς η μητριάρχης των Καρντάσιαν έστησε έναν ιστό δισεκατομμυρίων – «Προμήθεια 10%»

Η Κρις Τζένερ, η γυναίκα που έκανε την προσωπική προβολή εμπορεύσιμο προϊόν, έκλεισε τα 70 με ένα πάρτι που θα μείνει στην ιστορία του Μπέβερλι Χιλς για την υπερβολή και το γκροτέσκο του. Αλλά η ιστορία της είναι ένα case study στην επιχειρηματικότητα του σήμερα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τουρκία: Σκάνδαλο με παράνομα στοιχήματα – Οκτώ συλλήψεις, 1.024 παίκτες σε «αργία» λόγω της έρευνας
Αναβολή πρωταθλημάτων 10.11.25

Τουρκία: Σκάνδαλο με παράνομα στοιχήματα – Οκτώ συλλήψεις, 1.024 παίκτες σε «αργία» λόγω της έρευνας

Στην υπόθεση με τα παράνομα στοιχήματα φέρεται να έχουν εμπλακεί ποδοσφαιριστές, διαιτητές, βοηθοί και ένας πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας.

Σύνταξη
Εκεχειρία τέλος για Ταϊλάνδη – Καμπότζη μετά από έκρηξη νάρκης στα σύνορα
Αναστολή της συμφωνίας 10.11.25

Εκεχειρία τέλος για Ταϊλάνδη – Καμπότζη μετά από έκρηξη νάρκης στα σύνορα

Η αναστολή της εκεχειρίας ανάμεσα στην Ταϊλάνδη και την Καμπότζη είναι γεγονός, μετά την έκρηξη νάρκης κατά την οποία τραυματίστηκαν δύο στρατιώτες της Μπανγκόκ.

Σύνταξη
Νάπολι: Ραντεβού με τη διοίκηση ο Κόντε μετά το ξέσπασμα κατά των παικτών
Ποδόσφαιρο 10.11.25

Νάπολι: Ραντεβού με τη διοίκηση ο Κόντε μετά το ξέσπασμα κατά των παικτών

Η ήττα στην Η Νάπολι έπεσε από την κορυφή της βαθμολογίας, προκάλεσε την έκρηξη του Αντόνιο Κόντε στη συνέντευξη Τύπου και τα αποδυτήρια των παρτενοπέι. Κρίσιμο ραντεβού Κόντε Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Αλεξανδρούπολη: Ξεσηκωμός και μπλόκο των αγροτών στο αεροδρόμιο για την επίσκεψη Μητσοτάκη
Αιχμηρή ανακοίνωση 10.11.25

Αλεξανδρούπολη: Ξεσηκωμός και μπλόκο των αγροτών στο αεροδρόμιο για την επίσκεψη Μητσοτάκη

Αγρότες της ευρύτερης περιοχής, ξεκινώντας από το απόγευμα με μηχανοκίνητη πορεία με αγροτικά μηχανήματα, έχουν συγκεντρωθεί μέσα στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, στο οποίο αναμένεται να προσγειωθεί αύριο o πρωθυπουργός

Σύνταξη
Συνάντηση Τραμπ-Αλ Σάρα στον Λευκό Οίκο – Πλήρης άρση των κυρώσεων στη Συρία
Ραγδαίες εξελίξεις 10.11.25 Upd: 21:07

Συνάντηση Τραμπ-Αλ Σάρα στον Λευκό Οίκο – Πλήρης άρση των κυρώσεων στη Συρία

Την πλήρη άρση των κυρώσεων στη Συρία, με την εξαίρεση κάποιων από αυτές που αφορούν τη Ρωσία και Ιράν, ανακοίνωσε η αμερικανική κυβέρνηση, μετά τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Άχμαντ Αλ-Σάρα.

Σύνταξη
Γκατούζο: «Επιλογή του Κιέζα να μην βρίσκεται στις κλήσεις, δεν είμαστε εδώ για πικ νικ»
Ποδόσφαιρο 10.11.25

Γκατούζο: «Επιλογή του Κιέζα να μην βρίσκεται στις κλήσεις, δεν είμαστε εδώ για πικ νικ»

Ο Τζενάρο Γκατούζο «καυτηρίασε» την απόφαση του Φεντερίκο Κιέζα να μην αποδεχθεί την πρόσκληση της Εθνικής Ιταλίας για τα παιχνίδια με Μολδαβία και Νορβηγία.

Σύνταξη
