ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Αποχώρησαν στα αποδυτήρια οι ερυθρόλευκοι και προσωρινή διακοπή (vid)
Διακοπή για περίπου 25 λεπτά είχαμε στο παιχνίδι χάντμπολ ΑΕΚ - Ολυμπιακός, με την ομάδα των ερυθρόλευκων να αποχωρούν λόγω υβριστικών συνθημάτων.
Ένταση στο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό στο χάντμπολ ανδρών, με τους οπαδούς των γηπεδούχων να φωνάζουν χυδαία συνθήματα προς τον Σάββα Σάββα και τους ερυθρόλευκους να αποχωρούν σε ένδειξη διαμαρτυρίας από τον αγωνιστικό χώρο του «Γ. Κασιμάτης» στο ΟΑΚΑ.
Οι διαιτητές, παρά τα συνθήματα που φώναζαν συνεχώς οι οπαδοί της Ένωσης κατά του παίκτη του Ολυμπιακού, δεν διέκοψαν το παιχνίδι, με τους Πειραιώτες να φεύγουν από τον αγωνιστικό χώρο στις αρχές του Β’ ημιχρόνου.
Μετά από λίγο αποχώρησαν για τα αποδυτήρια και οι παίκτες της ΑΕΚ, ενώ στη συνέχεια επέστρεψαν για να μιλήσουν στους οπαδούς τους ώστε να ηρεμήσουν. Τελικά μετά από περίπου 25 λεπτά και τις απαραίτητες δεσμεύσεις ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά, οι ερυθρόλευκοι επέστρεψαν και το παιχνίδι συνεχίστηκε κανονικά.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι έχουν γίνει ήδη δύο προειδοποιήσεις προς τους οπαδούς της ΑΕΚ και αν υπάρξει και τρίτη πρέπει να εκκενωθεί το γήπεδο.
