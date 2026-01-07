Ήλιος: Μειώνει τα καταθλιπτικά συμπτώματα στους άνδρες;

Αμερικανική έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό PLOS ONE, έδειξε ότι οι άνδρες με υψηλότερη «προτίμηση στο ηλιακό φως» εμφανίζουν λιγότερα καταθλιπτικά συμπτώματα. Παράλληλα, οι ίδιοι ανέφεραν λιγότερα προβλήματα ύπνος. Ωστόσο, η συνολική διάρκειά του ύπνου τους ήταν κατά μέσο όρο μικρότερη.

Τι σημαίνει «προτίμηση στο ηλιακό φως»

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης έρευνας, ο όρος «προτίμηση στο ηλιακό φως» αποτελεί έναν νέο δείκτη που προτάθηκε από τους ερευνητές για να αποτυπώσει την τάση ενός ατόμου να αναζητά και να απολαμβάνει το φυσικό φως του ήλιου. Ο δείκτης αυτός συνδυάζει ψυχολογικούς παράγοντες, όπως η προτίμηση στον ήλιο, και συμπεριφορικούς παράγοντες, όπως τον πραγματικό χρόνο παραμονής σε εξωτερικούς χώρους.

Γενικά, η έλξη προς το ηλιακό φως επηρεάζεται από βιολογικούς μηχανισμούς όπως οι κιρκαδικοί ρυθμοί, η καταστολή της μελατονίνης και η ρύθμιση της σεροτονίνης. Τα άτομα με υψηλή προτίμηση στο ηλιακό φως τείνουν να αναφέρουν καλύτερη διάθεση, περισσότερη ενέργεια και αυξημένη εγρήγορση κατά τη διάρκεια φωτεινών ημερών.

Η τάση αυτή είναι εν μέρει γενετική, αλλά διαμορφώνεται επίσης από αναπτυξιακές εμπειρίες, το κλίμα και πολιτισμικές συνήθειες. Αντίθετα, η χαμηλή προτίμηση στο φως μπορεί να σχετίζεται με δυσφορία σε έντονο φωτισμό ή με προτίμηση σε πιο σκοτεινά περιβάλλοντα.

Ο εν λόγω δείκτης βοηθά στην κατανόηση προτιμήσεων για υπαίθριες δραστηριότητες και φωτεινούς χώρους διαβίωσης ή εργασίας. Σε επίπεδο υγείας, η μέτρια έκθεση στον ήλιο μπορεί να ενισχύσει συμπεριφορές που υποστηρίζουν τη σύνθεση βιταμίνης D και τη σταθερότητα του βιολογικού ρολογιού.

Τι έδειξε η έρευνα για άνδρες που προτιμούν τον ήλιο

Ο επικεφαλής συγγραφέας και οι συνεργάτες του διερεύνησαν τις σχέσεις μεταξύ προτίμησης στο ηλιακό φως και συμπτωμάτων κατάθλιψης και διαταραχών ύπνου σε άνδρες στις ΗΠΑ. Εξέτασαν δύο διαστάσεις της προτίμησης στο φως:

την προτίμηση στον ήλιο (πόσο συχνά κάποιος επιλέγει να μένει στον ήλιο αντί στη σκιά)

τη διάρκεια έκθεσης στο φως (τον χρόνο που περνά σε εξωτερικούς χώρους)

Οι ερευνητές σημείωσαν ότι, παρόλο που πρόσφατα ευρήματα δείχνουν πως η φωτοθεραπεία μπορεί να μειώσει τα καταθλιπτικά συμπτώματα και να βελτιώσει τον ύπνο, η επίδραση του φυσικού ηλιακού φωτός παραμένει λιγότερο διερευνημένη.

Η μελέτη βασίστηκε σε δεδομένα από 7.306 άνδρες που συμμετείχαν σε αυτή μεταξύ 2009 και 2020. Οι μελετητές επέλεξαν άνδρες ηλικίας 20-59 ετών που παρείχαν όλα τα απαραίτητα δεδομένα. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν αξιολογήσεις για:

την προτίμηση στο ηλιακό φως

τα καταθλιπτικά συμπτώματα

τα προβλήματα ύπνου

τη διάρκεια του ύπνου

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες ανέφεραν τον χρόνο που πέρασαν σε εξωτερικούς χώρους μεταξύ 09:00 και 17:00 κατά τις προηγούμενες 30 ημέρες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι άνδρες με μεγαλύτερη προτίμηση στον ήλιο και μεγαλύτερη διάρκεια έκθεσης στο φως εμφάνιζαν λιγότερα καταθλιπτικά συμπτώματα.

