Τροχαίο με ανατροπή οχήματος στη Μιχαλακοπούλου – Απεγκλωβίστηκε ο οδηγός
Το ΙΧ ανατράπηκε στη Μιχαλακοπούλου όταν προσέκρουσε στο κράσπεδο - Ο οδηγός απεγκλωβίστηκε χωρίς να έχει τραυματιστεί
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα στην Μιχαλακοπούλου στο κέντρο της Αθήνας.
Συγκεκριμένα, ο οδηγός του οχήματος που φαίνεται στην φωτογραφία, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, έχασε τον έλεγχο. Το αυτοκίνητο προσέκρουσε στο κράσπεδο και ανετράπη.
Δεν υπήρξε τραυματισμός
Ο οδηγός κατάφερε να απομακρυνθεί από το όχημα, ενώ από το τροχαίο δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές μόνο υλικές ζημιές.
