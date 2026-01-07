Τροχαίο με ανατροπή οχήματος στη Μιχαλακοπούλου – Απεγκλωβίστηκε ο οδηγός

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα στην Μιχαλακοπούλου στο κέντρο της Αθήνας.

Συγκεκριμένα, ο οδηγός του οχήματος που φαίνεται στην φωτογραφία, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, έχασε τον έλεγχο. Το αυτοκίνητο προσέκρουσε στο κράσπεδο και ανετράπη.

Δεν υπήρξε τραυματισμός

Ο οδηγός κατάφερε να απομακρυνθεί από το όχημα, ενώ από το τροχαίο δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές μόνο υλικές ζημιές.