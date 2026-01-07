magazin
Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 07.01.2026]
Ημερήσια 07 Ιανουαρίου 2026 | 00:01

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 07.01.2026]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Vita.gr
Αϋπνίες: Πώς συνδέονται με το εντερικό μικροβίωμα;

Αϋπνίες: Πώς συνδέονται με το εντερικό μικροβίωμα;

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Φέρε τα επαγγελματικά ζητήματα στο προσκήνιο. Εστίασε στα θέματα που απαιτούν τόσο μια απλή οργάνωση όσο και ολοκλήρωση. Έχεις βελτιωμένη διάθεση, άρα ξεκαθάρισε και την σκέψη σου, προκειμένου να μπορέσεις να κάνεις απρόσκοπτα τις δουλειές σου. Ανάλαβε παραπάνω ευθύνες, αν θέλεις να βελτιώσεις κάπως την εικόνα σου.

DON’TS: Μην παίρνεις κατάκαρδα τα σχόλια που ακούς, καθώς δεν έχουν όλα κακή πρόθεση, έτσι; Μη γίνεσαι ανταγωνιστικός και ειδικά όχι απέναντι στα δικά σου άτομα. Καινούργιο είναι πάλι κι αυτό; Νομίζεις πως έτσι θα βρεις τον εαυτό σου, ας πούμε; Κάθε άλλο! Αποστάσεις θα δημιουργήσεις και χωρίς να υπάρχει και ιδιαίτερος λόγος.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Αφού βελτιώνεται η διάθεσή σου, γιατί δεν εστιάζει στο να απολαύσεις τη μέρα; Έστω στον βαθμό που μπορείς. Μπορείς να κάνεις πράγματα που σου αρέσουν ή ακόμα και να εκφραστείς με έναν πιο δημιουργικό – καλλιτεχνικό τρόπο. Πάρε μέρος στις όμορφες συζητήσεις που σου τραβάνε την προσοχή. Κανόνισε να δεις τους φίλους σου.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, η αλήθεια είναι πως ενδέχεται να υπάρξουν κάποια ζόρικα σκηνικά. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει πως εσύ πρέπει να αγχωθείς υπερβολικά για αυτά, έτσι; Ωστόσο μην πάρεις αποφάσεις βιαστικά, και ειδικά αν δεν είσαι τελείως σίγουρος. Μην κάνεις κινήσεις από αντίδραση ή απλά επειδή έχεις λίγα νεύρα παραπάνω.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Απόλαυσε το χαλαρό και ήρεμο κλίμα που επικρατεί σήμερα. Προσπάθησε, όμως, να το εκμεταλλευτείς αυτό, για να εξηγήσεις κάποια πράγματα πιο ήρεμα και με βάση τη λογική. Καλά τα συναισθήματα, αλλά είδαμε… Προσπάθησε να εκφραστείς και πιο βαθιά, αλλά και περισσότερο – έστω στα άτομα που είναι άξια της εμπιστοσύνης σου.

DON’TS: Μην εκνευριστείς, αν πάνω σε ορισμένες συζητήσεις θιχτούν θέματα που αγγίζουν κάποιες ευαίσθητες χορδές σου. Μην αντιδράσεις ούτε αν αναφερθούν θέματα για τα οποία έχεις μια πολύ συγκεκριμένη άποψη και δεν ψήνεσαι να την αλλάξεις. Απλά μην το κάνεις! Μην είσαι απρόσεκτος στον τρόπο με τον οποίο εκφράζεσαι λόγω της έντασης.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Χαλάρωσε τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεσαι, για να μπορέσεις να χαλαρώσεις και τον τρόπο με τον οποίο κινείσαι. Αυτό θα βοηθήσει σημαντικά στο να κάνεις κάποιες επαφές, προκειμένου να αποκαταστήσεις κάποιες «χαλασμένες» διαπροσωπικές σου σχέσεις. Μπορεί αυτές να αφορούν τα επαγγελματικά ή τα ερωτικά. Κανείς δεν ξέρει!

DON’TS: Δεν πρέπει ούτε να αρνείσαι να ακούσεις την άλλη πλευρά, ούτε και να αγνοείς εντελώς τα όσα λέγονται. Μην πεις «όχι», αν σου προτείνει κάποιος να πάτε μια όμορφη εκδρομή! Μη γίνεις απότομος, απόμακρος ή και ψυχρός εξαιτίας της καχυποψίας ή των δεύτερων σκέψεων που κάνεις. Μην έρθεις σε αντιπαράθεση για οικονομικά θέματα.

Λέων

Λέων

DO’S: Εδώ επανέρχεται η ατμόσφαιρα σε όμορφα επίπεδα, εσύ δεν θα μπορέσεις να επανέλθεις; Άσε μας! Κάνε τα πράγματα που έχεις στο πρόγραμμα, λοιπόν, χωρίς να πιέζεσαι. Εστίασε μόνο στις λεπτομέρειες που είναι πραγματικά χρήσιμες. Παράλληλα, άκου το feedback που σου δίνεται, καθώς είναι θετικό. Κάνε προσεκτικές κινήσεις γενικώς.

DON’TS: Μη βαριέσαι να κάνεις συζητήσεις οι οποίες αφορούν τα οικονομικά σου, γιατί αυτές πρόκειται να πάνε αρκετά καλά. Άρα γιατί να τις αποφύγεις; Μην απογοητευτείς από ορισμένες συμπεριφορές που θα συναντήσεις γύρω σου και δεν θα σου αρέσουν – ειδικά από ορισμένους συναδέλφους. Γίνε περισσότερο επιφυλακτικός γενικώς!

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Προσπάθησε να ξεκαθαρίσεις λίγο την σκέψη σου, έτσι ώστε να μπορέσεις να προχωρήσεις μπροστά τις ιδέες που έχεις άνετα και εύκολα. Παράλληλα, προσπάθησε αυτό να το μεταφέρεις και στις υπόλοιπες επικοινωνίες που κάνεις. Πρόσεχε γενικώς, όμως, καθώς το κλίμα που επικρατεί σήμερα είναι ολίγον τι περίεργο. Αυτό είναι γεγονός!

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην είσαι έντονος και μην προσπαθείς να συγκεντρώσεις όλα τα καθήκοντα πάνω σου. Εσύ νομίζεις πως έτσι θα αποφύγεις τα λάθη, αλλά μάλλον περισσότερα θα γίνουν με αυτόν τον τρόπο. Άσε που γίνεσαι και ακραία πιεστικός, έτσι; Μην επιτρέπεις στο άγχος σου να σε μπλοκάρει και να μην σε αφήνει να λειτουργήσεις.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Πάρε αποστάσεις από ορισμένες καταστάσεις, για να μπορέσεις και να κατανοήσεις τι ακριβώς παίζεται, αλλά και το πώς νιώθεις εσύ σχετικά με αυτά. Γίνε πιο ξεκάθαρος και διαχώρισε τη θέση σου. Βρες το καλύτερο σχέδιο δράσης, προκειμένου να μπορέσεις να προστατέψεις κυρίως τον εαυτό σου. Αυτό σε καίει, πάνω απ’ όλα, άλλωστε!

DON’TS: Μη διστάσεις να βάλεις την ανάγκη σου για ξεκούραση σε πρώτο πλάνο. Μήπως, λοιπόν, να ασχοληθείς με κάτι το πιο δημιουργικό, έτσι ώστε και να ξεχαστείς, αλλά και να ξεκουραστείς; Μην αφήνεις το πείσμα σου να σου κάνει κουμάντο. Μη βιαστείς να αποκοπείς άμεσα από ορισμένα άτομα ή και να τους κατηγορήσεις για το οτιδήποτε.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Σήμερα επικρατεί μία πιο χαλαρή μέρα, όποτε μπορείς κι εσύ να εξετάσεις όσα σε απασχολούν με λογική. Η αλήθεια είναι πως μόνο έτσι θα μπορέσεις να τα διαχειριστείς εύκολα και ψύχραιμα. Από την άλλη, μπορείς να ζητήσεις τη γνώμη των φίλων σου, πριν βγάλεις το οποιοδήποτε συμπέρασμα ή και πριν να πάρεις σημαντικές αποφάσεις.

DON’TS: Μην αγνοείς ούτε τα επαγγελματικά ζητήματα που υπάρχουν, αλλά ούτε και τους στόχους με τους οποίους θέλεις να ασχοληθείς, καθώς και οι δύο τομείς φαίνεται σαν να ξεκολλάνε κάπως. Μην εκφράσεις αφιλτράριστα τα συναισθήματά σου. Μην αρχίσεις τα παιχνίδια ελέγχου – δύναμης, προκειμένου να πάρεις αυτό που εσύ θέλεις.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Σήμερα και παραπάνω ηρεμία υπάρχει, αλλά κι εσύ είσαι σε μία πιο χαλαρή φάση. Αξιοποίησε την ψυχραιμία σου, λοιπόν, και την καθαρή σου σκέψη, προκειμένου να μπορέσεις να επικοινωνήσεις ξεκάθαρα όλα αυτά που σε απασχολούν. Στα επαγγελματικά, προκύπτουν κάποια θέματα κι εσύ καλείσαι να εκφράσεις την άποψή σου.

DON’TS: Κάποια στιγμή μέσα στη μέρα ίσως οι τόνοι να ανέβουν. Δεν πρέπει να παρασυρθείς από αυτή την τάση. Κοινώς δεν πρέπει να γίνεις έντονος ή να πάρεις μέρος σε αντιπαραθέσεις. Μην επηρεαστείς ούτε από την εντύπωση που έχεις ότι ορισμένοι πάνε να σου επιβληθούν, αλλά μην τους το επιτρέψεις κιόλας. Μην επιβληθείς ούτε εσύ όμως.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Μιας και που σήμερα έχεις μία πιο όμορφη και δημιουργική διάθεση, γιατί δεν την αξιοποιείς και δεν εκφράζεις τις ιδέες που έχεις; Ή μπορείς να ασχοληθείς με κάποιο project που έχεις κατά νου. Αν καταφέρεις – που μπορείς να το κάνεις – να ξεμπλοκάρεις και το μυαλό σου, τότε μπορείς να βελτιωθείς και ως προς το πώς εκφράζεσαι! Τέλειο!

DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος στον τρόπο με τον οποίο αποκωδικοποιείς και αναλύεις κάποια σχόλια που ακούς, γιατί μπορεί να κάνεις και λάθος. Μην παίρνεις τα πάντα, λοιπόν, προσωπικά και μη γίνεσαι επιθετικός ή και απόλυτος εξαιτίας αυτών. Μην ξοδεύεις αλόγιστα πάνω σε ταξίδια, μετακινήσεις ή και αχρείαστες αγορές. Κοινώς κάνε κράτει!

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Σήμερα πάρε οπωσδήποτε αποστάσεις και απομονώσου, για να μπορέσεις να δεις τα πράγματα από μακριά, να τα κατανοήσεις καλύτερα και να δεις τι θα κάνεις κι εσύ από εδώ και μπρος. Είδες τι συμβαίνει, όταν τα κάνεις μαντάρα; Παράλληλα, ασχολήσου με οτιδήποτε σε χαλαρώνει και σε ξεκουράζει – τόσο σωματικά όσο και ψυχικά.

DON’TS: Μην αρχίσεις τα παιχνίδια ελέγχου λόγω του ότι αγχώνεσαι ακραία από κάποιες εξελίξεις ή από την κακή πορεία που έχουν πάρει τα οικονομικά σου. Μήπως να σταματήσεις να ανοίγεσαι ή να ξοδεύεις για άτομα και καταστάσεις που δεν πρέπει; Δεν φτάνει πια με το θεαθήναι; Από την άλλη, μη γίνεις υπερβολικός στις αντιδράσεις σου.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Μιας και που η μέρα σου το επιτρέπει, σου προτείνω να εστιάσεις στους φίλους σου και να περάσεις όμορφες στιγμές μαζί τους. Όπως και στα ερωτικά, αν έχεις σχέση, οργάνωσε κάτι όμορφο και πέρασε όμορφες στιγμές με το έτερον ήμισυ. Γενικώς κάνει οτιδήποτε σε ευχαριστεί σήμερα. Πάντως τα επαγγελματικά προχωρούν ακάθεκτα!

DON’TS: Μην αφήνεις τον φόβο σου μη τυχόν και συμβαίνει κάτι παρασκηνιακά να σου προκαλεί δεύτερες σκέψεις, γιατί έτσι το πράγμα μπροστά δεν πάει! Μην αφήνεις ούτε την καχυποψία σου για συγκεκριμένα άτομα να σε κάνει έντονο και απότομο στις αντιδράσεις σου. Μην πετάς μπηχτές νομίζοντας πως έτσι θα βγάλεις λαβράκι! Μάλλον όχι!

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Barclays: Το 2026 θα έχει περισσότερο… ρίσκο στο εταιρικό χρέος

Barclays: Το 2026 θα έχει περισσότερο… ρίσκο στο εταιρικό χρέος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αϋπνίες: Πώς συνδέονται με το εντερικό μικροβίωμα;

Αϋπνίες: Πώς συνδέονται με το εντερικό μικροβίωμα;

World
Chevron: Διασώζει τις εξαγωγές πετρελαίου στη Βενεζουέλα – Και είναι η μόνη που φορτώνει

Chevron: Διασώζει τις εξαγωγές πετρελαίου στη Βενεζουέλα – Και είναι η μόνη που φορτώνει

inWellness
inTown
Stream magazin
Γιώργος Παπαδάκης: Η βιοπάλη, οι τραγικές απώλειες και η άσπιλη αγάπη για την αδελφή του Μαρία
Αφοσίωση 06.01.26

Γιώργος Παπαδάκης: Η βιοπάλη, οι τραγικές απώλειες και η άσπιλη αγάπη για την αδελφή του Μαρία

Ο δημοσιογράφος των ανθρώπων όπως τον αποκάλεσαν πολλοί, Γιώργος Παπαδάκης δεν είχε άλλη επιλογή από το να είναι αληθινός. Άλλωστε αυτό που τον σμίλεψε ήταν η οικογένεια, το δράμα και η αγάπη που με γενναιοδωρία εξασφάλιζε στους οικείους του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο βασιλιάς Κάρολος πρωταγωνιστεί σε νέο ντοκιμαντέρ, ενώ η Κέιτ Γουίνσλετ τον επαινεί για την ένωση «τόσων διαφορετικών ανθρώπων»
3-2-1- Πάμε! 06.01.26

Ο βασιλιάς Κάρολος πρωταγωνιστεί σε νέο ντοκιμαντέρ, ενώ η Κέιτ Γουίνσλετ τον επαινεί για την ένωση «τόσων διαφορετικών ανθρώπων»

Η Κέιτ Γουίνσλετ αφηγείται το «Finding Harmony: A King's Vision» (Βρίσκοντας την αρμονία: Το όραμα ενός βασιλιά), το οποίο περιγράφει λεπτομερώς τις περιβαλλοντικές προσπάθειες του βασιλιά Κάρολου.

Σύνταξη
Προσοχή στις fake πριγκίπισσες: SOS από το Παλάτι της Ισπανίας για την «πριγκίπισσα Λεονόρ» που υπόσχεται λεφτά
Fizz 06.01.26

Προσοχή στις fake πριγκίπισσες: SOS από το Παλάτι της Ισπανίας για την «πριγκίπισσα Λεονόρ» που υπόσχεται λεφτά

Μια πρωτοφανής επιχείρηση ψηφιακής απάτης, που χρησιμοποιεί το κύρος της ισπανικής βασιλικής οικογένειας και την αιχμή της τεχνητής νοημοσύνης, σαρώνει τις τελευταίες ώρες το TikTok με την πριγκίπισσα Λεονόρ να είναι στο επίκεντρο μιας σκοτεινής πλεκτάνης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τι μας λέει το κοστούμι του Ζοχράν Μαμντάνι για τον ίδιο και τον τρόπο με τον οποίο αλλάζει η κοινωνία
Σημειολογία 06.01.26

Τι μας λέει το κοστούμι του Ζοχράν Μαμντάνι για τον ίδιο και τον τρόπο με τον οποίο αλλάζει η κοινωνία

Στην πολιτική, τα ρούχα έχουν σημασία – όπως αποδεικνύει η προτίμηση του νέου, νεαρού δημάρχου της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, για επίσημα ρούχα μεσαίας κατηγορίας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Δε θα ζητούσα ούτε ένα σεντ, είναι ταπεινωτικό» – Ο Μίκι Ρουρκ απορρίπτει την προσπάθεια εράνου για το ενοίκιό του
«Είμαι περήφανος» 06.01.26

«Δε θα ζητούσα ούτε ένα σεντ, είναι ταπεινωτικό» - Ο Μίκι Ρουρκ απορρίπτει την προσπάθεια εράνου για το ενοίκιό του

Ο Μίκι Ρουρκ κατακρίνει τις προσπάθειες του GoFundMe να αποτρέψει την έξωση, λέγοντας ότι «ποτέ» δεν θα ζητούσε από τους θαυμαστές του «ούτε ένα σεντ»: «Είναι ταπεινωτικό». Η Λία-Τζόελ Τζόουνς, η οποία περιγράφει τον εαυτό της ως «βοηθό της ομάδας διαχείρισης του Ρουρκ», είχε δηλώσει προηγουμένως ότι η εκστρατεία ξεκίνησε με την «πλήρη άδεια» του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Εσύ είσαι;» – Αγνώριστος ο Νίκος Κοκλώνης σε ανάρτηση από την Αμερική – Η αλήθεια πίσω από την φωτογραφία
AI 06.01.26

«Εσύ είσαι;» – Αγνώριστος ο Νίκος Κοκλώνης σε ανάρτηση από την Αμερική – Η αλήθεια πίσω από την φωτογραφία

Ο Νίκος Κοκλώνης προκάλεσε συζητήσεις στα social media με φωτογραφία που ανέβασε από την Αμερική στο Instagram. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η εικόνα έχει προκύψει μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης

Σύνταξη
Αναστάσιος Ράμμος: «Τα σβήνει όλα» – Η κόρη του είναι το ομορφότερο δώρο της ζωής του
Fizz 06.01.26

Αναστάσιος Ράμμος: «Τα σβήνει όλα» – Η κόρη του είναι το ομορφότερο δώρο της ζωής του

Λίγες ημέρες μετά τη γέννηση της κόρης του, ο Αναστάσιος Ράμμος μιλά με συγκίνηση για τη νέα του ζωή, παραδεχόμενος πως η πατρότητα επισκιάζει κάθε επαγγελματικό του επίτευγμα και αποτελεί το πιο πολύτιμο δώρο που έχει λάβει ποτέ.

Σύνταξη
Gaming VS Social Media: Ποιο επηρεάζει περισσότερο την ελλειμματική προσοχή των παιδιών;
ΔΕΠΥ 06.01.26

Gaming VS Social Media: Ποιο επηρεάζει περισσότερο την ελλειμματική προσοχή των παιδιών;

Τα βιντεοπαιχνίδια και τα κοινωνικά δίκτυα μπαίνουν συχνά στο ίδιο «κάδρο» ως απειλή για την προσοχή των παιδιών. Όμως νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι το scrolling στα social media φαίνεται να επηρεάζει τη συγκέντρωση με τρόπο διαφορετικό από το gaming

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η «μαμά» του Alien μίλησε: Αυτές είναι οι συμβουλές της Σιγκούρνι Γουίβερ στη νέα γενιά
Fizz 06.01.26

Η «μαμά» του Alien μίλησε: Αυτές είναι οι συμβουλές της Σιγκούρνι Γουίβερ στη νέα γενιά

Η σταρ της μεγάλης οθόνης Σιγκούρνι Γουίβερ, που αγαπήσαμε όλοι μέσα από τις ταινίες Alien, έδωσε τα «φώτα» της στη νέα γενιά ηθοποιών που ανέλαβαν να συνεχίσουν την κληρονομιά του franchise.

Σύνταξη
Οι πιο καλοντυμένοι στα Critics Choice Awards – Νίκησε η κοψότητα και η άνεση
Η σεζόν των βραβείων 05.01.26

Οι πιο καλοντυμένοι στα Critics Choice Awards – Νίκησε η κοψότητα και η άνεση

Στο μαύρο χαλί των Critics Choice Awards περισσότεροι από ένας σταρ απέδειξαν ότι αυτή η βραδιά απαιτεί μια γρήγορη επιστροφή στο γκλάμουρ από τις διακοπές, εξ ου και η πληθώρα κομψών φορέματα και μοντέρνων σμόκιν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Μίκι Ρουρκ ξεκίνησε έρανο για να πληρώσει 60.000 δολάρια ενοίκιο μετά από απειλή έξωσης
Βοήθεια 05.01.26

Ο Μίκι Ρουρκ ξεκίνησε έρανο για να πληρώσει 60.000 δολάρια ενοίκιο μετά από απειλή έξωσης

Ο 73χρονος υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός έλαβε ειδοποίηση έξωσης τον Δεκέμβριο. «Ο Μίκι Ρουρκ περνάει μια πολύ δύσκολη περίοδο αυτή τη στιγμή και είναι απίστευτα συγκινητικό να βλέπεις πόσοι άνθρωποι νοιάζονται για αυτόν και θέλουν να τον βοηθήσουν» δήλωσε μια φίλη του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Χωρίς ρεύμα αρκετές περιοχές στην ανατολική Θεσσαλονίκη
Ελλάδα 07.01.26

Μεγάλο μπλακ άουτ στην ανατολική Θεσσαλονίκη

Χωρίς ρεύμα έμειναν αρκετές περιοχές στην ανατολική Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να σημειωθούν εγκλωβισμοί σε ασανσέρ και να διακοπεί η ηλεκτροδότηση φωτεινών σηματοδοτών.

Σύνταξη
Δήμαρχος Άη Στράτη: Ανήμερα των Θεοφανείων αποκάλυψε τη μάχη που δίνει με τον καρκίνο
Απουσία δύο μηνών 07.01.26

Δήμαρχος Άη Στράτη: Ανήμερα των Θεοφανείων αποκάλυψε τη μάχη που δίνει με τον καρκίνο

«Πάω να πατήσω κάτω τον καρκίνο και επιστρέφω», είπε ο δήμαρχος Άη Στράτη Κωνσταντίνος Σινάνης, στην ομιλία τους προς τους συμπολίτες του, μετά τη λειτουργία αγιασμού των υδάτων.

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Ο «χάρτης» έκθεσης των επαγγελμάτων – Η ραγδαία εξέλιξη της TN αλλάζει την αγορά εργασίας
Θύματα της αυτοματοποίησης 07.01.26

Ο «χάρτης» έκθεσης των επαγγελμάτων στην Τεχνητή Νοημοσύνη - Η ραγδαία εξέλιξη της αλλάζει την αγορά εργασίας

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αρχίζει να προκαλεί αλλαγές στην αγορά εργασίας, με ιδιαίτερο αντίκτυπο σε κλάδους όπου οι εργασίες είναι επαναλαμβανόμενες και βασίζονται σε επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων.

Σύνταξη
Γουέστ Χαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ 1-2: Μεγάλη νίκη για τους «Reds» με ανατροπή! (vid)
Ποδόσφαιρο 07.01.26

Γουέστ Χαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ 1-2: Μεγάλη νίκη για τους «Reds» με ανατροπή! (vid)

Αν κι έχανε από το 13΄ από αυτογκόλ, η Νότιγχαμ Φόρεστ επικράτησε στο Λονδίνο της Γουέστ Χαμ με 2-1, χάρη στα τέρματα των Νικολάς Ντομίνγκες (55’) και Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ (89’) και πήρε μεγάλη νίκη.

Σύνταξη
Καρολάιν Κένεντι: Η πιο τραγική φιγούρα της δυναστείας οφείλει να κρατήσει τη μνήμη της κόρης της ζωντανή
Stories 06.01.26

Καρολάιν Κένεντι: Η πιο τραγική φιγούρα της δυναστείας οφείλει να κρατήσει τη μνήμη της κόρης της ζωντανή

Η Καρολάιν Κένεντι, η γυναίκα που έγινε το σύμβολο της εθνικής απώλειας πριν καν κλείσει τα έξι της χρόνια, αποχαιρέτησε τη Δευτέρα την 35χρονη κόρη της, Τατιάνα Σλόσμπεργκ, σε μια τελετή που ξύπνησε μνήμες από το παρελθόν που όλοι ήλπιζαν πως είχε οριστικά περάσει

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οι Πρόθυμοι συμφώνησαν σε πολυεθνική δύναμη για την Ουκρανία – Γαλλία και Βρετανία δεσμεύθηκαν να συμμετάσχουν
Μετά την εκεχειρία 06.01.26

Οι Πρόθυμοι συμφώνησαν σε πολυεθνική δύναμη για την Ουκρανία – Γαλλία και Βρετανία δεσμεύθηκαν να συμμετάσχουν

Δηλώσεις αισιοδοξίας μετά τη συμφωνία για ανάπτυξη πολυεθνικής δύναμης. Δύο αγκάθια: το εδαφικό, που στέκεται εμπόδιο στην εκεχειρία, και το γεγονός ότι η Μόσχα απορρίπτει παρουσία ξένων δυνάμεων στην Ουκρανία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Στο έλεος της κακοκαιρίας η Αλβανία: Πλημμύρες από τις σφοδρές βροχοπτώσεις – «Παραλίγο να πνιγεί το παιδί μου»
Κόσμος 06.01.26

Στο έλεος της κακοκαιρίας η Αλβανία: Πλημμύρες από τις σφοδρές βροχοπτώσεις – «Παραλίγο να πνιγεί το παιδί μου»

Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία που πλήττει την Αλβανία από το βράδυ της προηγούμενης ημέρας, με τις έντονες βροχοπτώσεις να προκαλούν εκτεταμένες πλημμύρες σε πολλές περιοχές.

Σύνταξη
Ψεύτικες εικόνες του Μαδούρο γίνονται viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Κόσμος 06.01.26

Ψεύτικες εικόνες του Μαδούρο γίνονται viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η έλλειψη επαληθευμένων πληροφοριών και προηγμένων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης καθιστά δύσκολο να διαχωριστεί η πραγματικότητα από τη φαντασία σχετικά με την αρπαγή του Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ

Σύνταξη
Αδ. Γεωργιάδης: Υπουργός Υγείας και… παραπληροφόρησης – Το fake βίντεο που ανέβασε με «πανηγυρισμούς στη Βενεζουέλα»
2026 όπως 2024 06.01.26

Υπουργός Υγείας και… παραπληροφόρησης - Το fake βίντεο που ανέβασε με «πανηγυρισμούς στη Βενεζουέλα»

«Τα λιγουρεύεστε;»… Σε μαέστρο της παραπληροφόρησης αναδεικνύεται ο Άδωνις Γεωργιάδης. Ανερυθρίαστα, μοιράζει fake βίντεο στους ακόλουθους του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όταν όλο το διαδίκτυο βοά για το χοντροειδέστατο ψέμα δεν βρίσκει το θάρρος να αποσύρει την ανάρτηση.

Σύνταξη
Στη ρώσικη ρουλέτα προκρίθηκε ο ΠΑΟΚ, έβγαλε νοκ άουτ τον Ατρόμητο και πάει στο Καραϊσκάκη – Αποκάλυψη ο Μοναστηρλής (vid)
Ποδόσφαιρο 06.01.26

Στη ρώσικη ρουλέτα προκρίθηκε ο ΠΑΟΚ, έβγαλε νοκ άουτ τον Ατρόμητο και πάει στο Καραϊσκάκη – Αποκάλυψη ο Μοναστηρλής (vid)

Τελικά, στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson προέκυψε ζευγάρι Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ, την άλλη εβδομάδα στο Καραϊσκάκη. Ο ΠΑΟΚ απέκλεισε τον Ατρόμητο στα πέναλτι με 5-4 (κανονικός αγώνας 1-1).

Σύνταξη
Αντίο Μανχάταν — Αυτή η υποτιμημένη περιοχή είναι η πιο συναρπαστική της Νέας Υόρκης
Πού θα φας, πού θα πιεις 06.01.26

Αντίο Μανχάταν — Αυτή η υποτιμημένη περιοχή είναι η πιο συναρπαστική της Νέας Υόρκης

Κομψά ξενοδοχεία με τιμή κάτω από 130 ευρώ, ποικίλη γαστρονομική σκηνή και μερικά από τα παλαιότερα κτίρια της πόλης της Νέας Υόρκης — η άγνωστη περιοχή του Κουίνς αξίζει να γίνει πιο γνωστή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Γουέστ Χαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ
Ποδόσφαιρο 06.01.26

LIVE: Γουέστ Χαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Γουέστ Χαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Γουέστ Χαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ για την 21η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός 88-80: Πάλεψαν, αλλά «λύγισαν» στο τέλος οι «ερυθρόλευκοι» (vid)
Μπάσκετ 06.01.26

Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός 88-80: Πάλεψαν, αλλά «λύγισαν» στο τέλος οι «ερυθρόλευκοι» (vid)

Ο Ολυμπιακός διεκδίκησε τη νίκη στην Πόλη ως τα τελευταία λεπτά, ωστόσο έμεινε από ενέργεια και λύσεις στην επίθεση, για να ηττηθεί από τη Φενέρμπαχτσε με 88-80 για την 20η αγωνιστική της Euroleague.

Σύνταξη
Πάτρα: Προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο του 30χρονου
Ελλάδα 06.01.26

Πάτρα: Προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο του 30χρονου

Οι φερόμενοι δράστες οδηγήθηκαν στην Ασφάλεια Πατρών και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου ενός 30χρονου σε νυχτερινό κέντρο.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο