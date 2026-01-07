Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 07.01.2026]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Φέρε τα επαγγελματικά ζητήματα στο προσκήνιο. Εστίασε στα θέματα που απαιτούν τόσο μια απλή οργάνωση όσο και ολοκλήρωση. Έχεις βελτιωμένη διάθεση, άρα ξεκαθάρισε και την σκέψη σου, προκειμένου να μπορέσεις να κάνεις απρόσκοπτα τις δουλειές σου. Ανάλαβε παραπάνω ευθύνες, αν θέλεις να βελτιώσεις κάπως την εικόνα σου.
DON’TS: Μην παίρνεις κατάκαρδα τα σχόλια που ακούς, καθώς δεν έχουν όλα κακή πρόθεση, έτσι; Μη γίνεσαι ανταγωνιστικός και ειδικά όχι απέναντι στα δικά σου άτομα. Καινούργιο είναι πάλι κι αυτό; Νομίζεις πως έτσι θα βρεις τον εαυτό σου, ας πούμε; Κάθε άλλο! Αποστάσεις θα δημιουργήσεις και χωρίς να υπάρχει και ιδιαίτερος λόγος.
Ταύρος
DO’S: Αφού βελτιώνεται η διάθεσή σου, γιατί δεν εστιάζει στο να απολαύσεις τη μέρα; Έστω στον βαθμό που μπορείς. Μπορείς να κάνεις πράγματα που σου αρέσουν ή ακόμα και να εκφραστείς με έναν πιο δημιουργικό – καλλιτεχνικό τρόπο. Πάρε μέρος στις όμορφες συζητήσεις που σου τραβάνε την προσοχή. Κανόνισε να δεις τους φίλους σου.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, η αλήθεια είναι πως ενδέχεται να υπάρξουν κάποια ζόρικα σκηνικά. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει πως εσύ πρέπει να αγχωθείς υπερβολικά για αυτά, έτσι; Ωστόσο μην πάρεις αποφάσεις βιαστικά, και ειδικά αν δεν είσαι τελείως σίγουρος. Μην κάνεις κινήσεις από αντίδραση ή απλά επειδή έχεις λίγα νεύρα παραπάνω.
Δίδυμοι
DO’S: Απόλαυσε το χαλαρό και ήρεμο κλίμα που επικρατεί σήμερα. Προσπάθησε, όμως, να το εκμεταλλευτείς αυτό, για να εξηγήσεις κάποια πράγματα πιο ήρεμα και με βάση τη λογική. Καλά τα συναισθήματα, αλλά είδαμε… Προσπάθησε να εκφραστείς και πιο βαθιά, αλλά και περισσότερο – έστω στα άτομα που είναι άξια της εμπιστοσύνης σου.
DON’TS: Μην εκνευριστείς, αν πάνω σε ορισμένες συζητήσεις θιχτούν θέματα που αγγίζουν κάποιες ευαίσθητες χορδές σου. Μην αντιδράσεις ούτε αν αναφερθούν θέματα για τα οποία έχεις μια πολύ συγκεκριμένη άποψη και δεν ψήνεσαι να την αλλάξεις. Απλά μην το κάνεις! Μην είσαι απρόσεκτος στον τρόπο με τον οποίο εκφράζεσαι λόγω της έντασης.
Καρκίνος
DO’S: Χαλάρωσε τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεσαι, για να μπορέσεις να χαλαρώσεις και τον τρόπο με τον οποίο κινείσαι. Αυτό θα βοηθήσει σημαντικά στο να κάνεις κάποιες επαφές, προκειμένου να αποκαταστήσεις κάποιες «χαλασμένες» διαπροσωπικές σου σχέσεις. Μπορεί αυτές να αφορούν τα επαγγελματικά ή τα ερωτικά. Κανείς δεν ξέρει!
DON’TS: Δεν πρέπει ούτε να αρνείσαι να ακούσεις την άλλη πλευρά, ούτε και να αγνοείς εντελώς τα όσα λέγονται. Μην πεις «όχι», αν σου προτείνει κάποιος να πάτε μια όμορφη εκδρομή! Μη γίνεις απότομος, απόμακρος ή και ψυχρός εξαιτίας της καχυποψίας ή των δεύτερων σκέψεων που κάνεις. Μην έρθεις σε αντιπαράθεση για οικονομικά θέματα.
Λέων
DO’S: Εδώ επανέρχεται η ατμόσφαιρα σε όμορφα επίπεδα, εσύ δεν θα μπορέσεις να επανέλθεις; Άσε μας! Κάνε τα πράγματα που έχεις στο πρόγραμμα, λοιπόν, χωρίς να πιέζεσαι. Εστίασε μόνο στις λεπτομέρειες που είναι πραγματικά χρήσιμες. Παράλληλα, άκου το feedback που σου δίνεται, καθώς είναι θετικό. Κάνε προσεκτικές κινήσεις γενικώς.
DON’TS: Μη βαριέσαι να κάνεις συζητήσεις οι οποίες αφορούν τα οικονομικά σου, γιατί αυτές πρόκειται να πάνε αρκετά καλά. Άρα γιατί να τις αποφύγεις; Μην απογοητευτείς από ορισμένες συμπεριφορές που θα συναντήσεις γύρω σου και δεν θα σου αρέσουν – ειδικά από ορισμένους συναδέλφους. Γίνε περισσότερο επιφυλακτικός γενικώς!
Παρθένος
DO’S: Προσπάθησε να ξεκαθαρίσεις λίγο την σκέψη σου, έτσι ώστε να μπορέσεις να προχωρήσεις μπροστά τις ιδέες που έχεις άνετα και εύκολα. Παράλληλα, προσπάθησε αυτό να το μεταφέρεις και στις υπόλοιπες επικοινωνίες που κάνεις. Πρόσεχε γενικώς, όμως, καθώς το κλίμα που επικρατεί σήμερα είναι ολίγον τι περίεργο. Αυτό είναι γεγονός!
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην είσαι έντονος και μην προσπαθείς να συγκεντρώσεις όλα τα καθήκοντα πάνω σου. Εσύ νομίζεις πως έτσι θα αποφύγεις τα λάθη, αλλά μάλλον περισσότερα θα γίνουν με αυτόν τον τρόπο. Άσε που γίνεσαι και ακραία πιεστικός, έτσι; Μην επιτρέπεις στο άγχος σου να σε μπλοκάρει και να μην σε αφήνει να λειτουργήσεις.
Ζυγός
DO’S: Πάρε αποστάσεις από ορισμένες καταστάσεις, για να μπορέσεις και να κατανοήσεις τι ακριβώς παίζεται, αλλά και το πώς νιώθεις εσύ σχετικά με αυτά. Γίνε πιο ξεκάθαρος και διαχώρισε τη θέση σου. Βρες το καλύτερο σχέδιο δράσης, προκειμένου να μπορέσεις να προστατέψεις κυρίως τον εαυτό σου. Αυτό σε καίει, πάνω απ’ όλα, άλλωστε!
DON’TS: Μη διστάσεις να βάλεις την ανάγκη σου για ξεκούραση σε πρώτο πλάνο. Μήπως, λοιπόν, να ασχοληθείς με κάτι το πιο δημιουργικό, έτσι ώστε και να ξεχαστείς, αλλά και να ξεκουραστείς; Μην αφήνεις το πείσμα σου να σου κάνει κουμάντο. Μη βιαστείς να αποκοπείς άμεσα από ορισμένα άτομα ή και να τους κατηγορήσεις για το οτιδήποτε.
Σκορπιός
DO’S: Σήμερα επικρατεί μία πιο χαλαρή μέρα, όποτε μπορείς κι εσύ να εξετάσεις όσα σε απασχολούν με λογική. Η αλήθεια είναι πως μόνο έτσι θα μπορέσεις να τα διαχειριστείς εύκολα και ψύχραιμα. Από την άλλη, μπορείς να ζητήσεις τη γνώμη των φίλων σου, πριν βγάλεις το οποιοδήποτε συμπέρασμα ή και πριν να πάρεις σημαντικές αποφάσεις.
DON’TS: Μην αγνοείς ούτε τα επαγγελματικά ζητήματα που υπάρχουν, αλλά ούτε και τους στόχους με τους οποίους θέλεις να ασχοληθείς, καθώς και οι δύο τομείς φαίνεται σαν να ξεκολλάνε κάπως. Μην εκφράσεις αφιλτράριστα τα συναισθήματά σου. Μην αρχίσεις τα παιχνίδια ελέγχου – δύναμης, προκειμένου να πάρεις αυτό που εσύ θέλεις.
Τοξότης
DO’S: Σήμερα και παραπάνω ηρεμία υπάρχει, αλλά κι εσύ είσαι σε μία πιο χαλαρή φάση. Αξιοποίησε την ψυχραιμία σου, λοιπόν, και την καθαρή σου σκέψη, προκειμένου να μπορέσεις να επικοινωνήσεις ξεκάθαρα όλα αυτά που σε απασχολούν. Στα επαγγελματικά, προκύπτουν κάποια θέματα κι εσύ καλείσαι να εκφράσεις την άποψή σου.
DON’TS: Κάποια στιγμή μέσα στη μέρα ίσως οι τόνοι να ανέβουν. Δεν πρέπει να παρασυρθείς από αυτή την τάση. Κοινώς δεν πρέπει να γίνεις έντονος ή να πάρεις μέρος σε αντιπαραθέσεις. Μην επηρεαστείς ούτε από την εντύπωση που έχεις ότι ορισμένοι πάνε να σου επιβληθούν, αλλά μην τους το επιτρέψεις κιόλας. Μην επιβληθείς ούτε εσύ όμως.
Αιγόκερως
DO’S: Μιας και που σήμερα έχεις μία πιο όμορφη και δημιουργική διάθεση, γιατί δεν την αξιοποιείς και δεν εκφράζεις τις ιδέες που έχεις; Ή μπορείς να ασχοληθείς με κάποιο project που έχεις κατά νου. Αν καταφέρεις – που μπορείς να το κάνεις – να ξεμπλοκάρεις και το μυαλό σου, τότε μπορείς να βελτιωθείς και ως προς το πώς εκφράζεσαι! Τέλειο!
DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος στον τρόπο με τον οποίο αποκωδικοποιείς και αναλύεις κάποια σχόλια που ακούς, γιατί μπορεί να κάνεις και λάθος. Μην παίρνεις τα πάντα, λοιπόν, προσωπικά και μη γίνεσαι επιθετικός ή και απόλυτος εξαιτίας αυτών. Μην ξοδεύεις αλόγιστα πάνω σε ταξίδια, μετακινήσεις ή και αχρείαστες αγορές. Κοινώς κάνε κράτει!
Υδροχόος
DO’S: Σήμερα πάρε οπωσδήποτε αποστάσεις και απομονώσου, για να μπορέσεις να δεις τα πράγματα από μακριά, να τα κατανοήσεις καλύτερα και να δεις τι θα κάνεις κι εσύ από εδώ και μπρος. Είδες τι συμβαίνει, όταν τα κάνεις μαντάρα; Παράλληλα, ασχολήσου με οτιδήποτε σε χαλαρώνει και σε ξεκουράζει – τόσο σωματικά όσο και ψυχικά.
DON’TS: Μην αρχίσεις τα παιχνίδια ελέγχου λόγω του ότι αγχώνεσαι ακραία από κάποιες εξελίξεις ή από την κακή πορεία που έχουν πάρει τα οικονομικά σου. Μήπως να σταματήσεις να ανοίγεσαι ή να ξοδεύεις για άτομα και καταστάσεις που δεν πρέπει; Δεν φτάνει πια με το θεαθήναι; Από την άλλη, μη γίνεις υπερβολικός στις αντιδράσεις σου.
Ιχθύες
DO’S: Μιας και που η μέρα σου το επιτρέπει, σου προτείνω να εστιάσεις στους φίλους σου και να περάσεις όμορφες στιγμές μαζί τους. Όπως και στα ερωτικά, αν έχεις σχέση, οργάνωσε κάτι όμορφο και πέρασε όμορφες στιγμές με το έτερον ήμισυ. Γενικώς κάνει οτιδήποτε σε ευχαριστεί σήμερα. Πάντως τα επαγγελματικά προχωρούν ακάθεκτα!
DON’TS: Μην αφήνεις τον φόβο σου μη τυχόν και συμβαίνει κάτι παρασκηνιακά να σου προκαλεί δεύτερες σκέψεις, γιατί έτσι το πράγμα μπροστά δεν πάει! Μην αφήνεις ούτε την καχυποψία σου για συγκεκριμένα άτομα να σε κάνει έντονο και απότομο στις αντιδράσεις σου. Μην πετάς μπηχτές νομίζοντας πως έτσι θα βγάλεις λαβράκι! Μάλλον όχι!
