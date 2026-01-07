DO’S: Φέρε τα επαγγελματικά ζητήματα στο προσκήνιο. Εστίασε στα θέματα που απαιτούν τόσο μια απλή οργάνωση όσο και ολοκλήρωση. Έχεις βελτιωμένη διάθεση, άρα ξεκαθάρισε και την σκέψη σου, προκειμένου να μπορέσεις να κάνεις απρόσκοπτα τις δουλειές σου. Ανάλαβε παραπάνω ευθύνες, αν θέλεις να βελτιώσεις κάπως την εικόνα σου.

DON’TS: Μην παίρνεις κατάκαρδα τα σχόλια που ακούς, καθώς δεν έχουν όλα κακή πρόθεση, έτσι; Μη γίνεσαι ανταγωνιστικός και ειδικά όχι απέναντι στα δικά σου άτομα. Καινούργιο είναι πάλι κι αυτό; Νομίζεις πως έτσι θα βρεις τον εαυτό σου, ας πούμε; Κάθε άλλο! Αποστάσεις θα δημιουργήσεις και χωρίς να υπάρχει και ιδιαίτερος λόγος.