Παρουσία Δένδια ο εορτασμός των Θεοφανείων στη Φλώρινα

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΣ Αντιστράτηγο Γεώργιο Κωστίδη, παρευρέθηκε σήμερα, Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026, στον εορτασμό των Θεοφανείων στη Φλώρινα.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας παρακολούθησε την Ακολουθία του Μεγάλου Αγιασμού στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Παντελεήμονος, την οποία τέλεσε ο Μητροπολίτης Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας κ.κ. Ειρηναίος.

Ακολούθως, ο κ. Δένδιας παρέστη στην τελετή Αγιασμού των Υδάτων και την κατάδυση του Τιμίου Σταυρού στον ποταμό Σακουλέβα.

Το μήνυμα του Δένδια για τα Θεοφάνεια

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας δήλωσε μετά το πέρας του εορτασμού των Θεοφανείων:

«Με ιδιαίτερη συγκίνηση, με εθνική υπερηφάνεια, αλλά και με μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα εδώ, στη Φλώρινα, στις εσχατιές της Ελλάδας, για να εορτάσουμε τα Θεοφάνεια.

Τα Θεοφάνεια είναι μια θρησκευτική εορτή. Μια σημαντική, δεσποτική θρησκευτική εορτή. Συνιστούν την αποκάλυψη του Τριαδικού Θεού μέσα στην ιστορία διά του μυστηρίου του Βαπτίσματος.

Το νερό δεν δηλώνει απλώς την διαύγεια, τη διαφάνεια, την καθαρότητα. Γίνεται και είναι ο φορέας της ζωής».

Ο κ. Δένδιας πρόσθεσε ότι για εμάς, όμως, τους Έλληνες, η σημερινή ημέρα δεν είναι μόνο θρησκευτική εορτή.

«Είναι και μια ημέρα που συγκεράζει τον αγιασμό των υδάτων με τη συνέχεια του Ελληνισμού, τη σχέση του με το νερό, τη σχέση του με τη θάλασσα.

Όπως άλλωστε έχω επανειλημμένως επισημάνει, η θρησκεία μας, η γλώσσα μας, οι παραδόσεις μας, συνιστούν τη συλλογική εθνική μας μνήμη και τη συλλογική μας ταυτότητα. Αυτό που μας ξεχωρίζει.

Αποτελούν τα ταυτοτικά μας στοιχεία, τα ταυτοτικά στοιχεία του Έθνους. Είναι απαραίτητα, όχι μόνο για την επιβίωση μας, αλλά και για την αίσθηση που έχουμε για τον αυτοσεβασμό μας, για την ταυτότητα μας.

Εδώ λοιπόν, στην ακριτική Φλώρινα, η τελετή του Αγιασμού των υδάτων αποκτά ένα ιδιαίτερο βάρος. Γιατί σε μια ορεινή γη, το νερό δεν είναι φυσικό στοιχείο·απλώς. Είναι ευλογία ζωής».

Ο υπουργός Άμυνας στη συνέχεια τόνισε πως «το 2026 μπαίνουμε σε ένα χρόνο όπου ο κόσμος έχει μεταβληθεί. Οι ισορροπίες μεταβάλλονται ταχύτατα και η διεθνής αβεβαιότητα είναι η νέα πραγματικότητα για τον πλανήτη.

Σε αυτό το ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον, η Πατρίδα μας παραμένει ένας παράγοντας σταθερότητας, ένας παράγοντας ειρήνης, ένας παράγοντας διεθνούς νομιμότητας.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Πατρίδας μας, που έχω τη συνταγματική ευθύνη να είμαι ο πολιτικός τους προϊστάμενος, έχουν μια ευρύτατη αποστολή: αποτελούν τον κύριο πυλώνα που εγγυάται την ασφάλεια, την κυριαρχία, τα κυριαρχικά δικαιώματα της Πατρίδας μας αλλά βρίσκονται και δίπλα στην ελληνική κοινωνία την ώρα της ανάγκης της».

Σημείωσε ακόμη πως «με την «Ατζέντα 2030» προχωράμε με συνέπεια, όπως είχα ανακοινώσει δυόμισι χρόνια πριν, σε έναν ολιστικό εκσυγχρονισμό. Με τη Νέα Δομή Δυνάμεων, το νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα, την ενσωμάτωση της καινοτομίας, με όλα αυτά που ενισχύουν τις αποτρεπτικές ικανότητες και δυνατότητες του Ελληνισμού.

Και βεβαίως, πάνω από όλα, με τις επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό μας.

Σήμερα επίσης θα ήθελα να κάνω και μια ειδική αναφορά στην τοπική κοινωνία της Φλώρινας, την οποία τιμάμε την ημέρα των Θεοφανείων. Στους πολίτες της Φλώρινας, που βούτηξαν στα παγωμένα νερά του ποταμού για να ανασύρουν τον Τίμιο Σταυρό, και σε κάθε γυναίκα και σε κάθε άνδρα εδώ στη Φλώρινα που αναδεικνύει τον ειδικό ρόλο που οι ακριτικές περιοχές έχουν για την Πατρίδας μας.

Μαζί με τον τοπικό μας Βουλευτή, τον κύριο Παπασωτηρίου, εύχομαι σε όλες και όλους χρόνια πολλά και καλά. Να είναι ευτυχισμένο το 2026!».

Ποιοι έδωσαν το παρών

Παρόντες στον εορτασμό των Θεοφανείων ήταν, επίσης, ο Βουλευτής Σταύρος Παπασωτηρίου, ο Δήμαρχος Φλώρινας Βασίλης Γιαννάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Αθανάσιος Τάσκας, οι περιφερειακοί σύμβουλοι Γιάννης Κιοσές και Σωτήρης Βόσδου, ο Διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Ηπείρου και Μακεδονίας (ΑΣΔΗΜ) Αντιστράτηγος Αθανάσιος Γαρίνης, ο Διοικητής της 9ης Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας (9η Μ/Π ΤΑΞ) «ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ» Ταξίαρχος Αναστάσιος Βασιλείου, στελέχη των Μονάδων και Σχηματισμών των Ενόπλων Δυνάμεων στην περιοχή, εκπρόσωποι του Δημοτικού Συμβουλίου, η πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Φλώρινας Χριστιάνα Τσουμίτα, η Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Φλώρινας Βαλίνα Ρόχα, εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας, εκπρόσωποι Συνδέσμων Αποστράτων και Συνδέσμων Εφέδρων Αξιωματικών, εκπρόσωποι τοπικών αρχών και άλλων φορέων καθώς και πλήθος κόσμου.