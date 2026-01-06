Φάμελλος για Θεοφάνεια: Η φετινή χρονιά να είναι μια χρονιά αναγέννησης της πατρίδας μας

«Η γιορτή των Θεοφανίων είναι μία γιορτή πρώτα απ’ όλα αναγέννησης. Κι αυτό εύχομαι να είναι και η φετινή χρονιά. Μια χρονιά αναγέννησης της πατρίδας μας. Αλλά και μια χρονιά του φωτός και της φώτισης. Το φως να μας δίνει δύναμη για να μπορέσουμε να κάνουμε καλύτερες τις ζωές μας» δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, μετά την τελετή αγιασμού των Υδάτων στον Α’ προβλήτα του λιμανιού της Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Φάμελλος πρόσθεσε «να μη συζητάμε μόνο για προβλήματα, για αρνήσεις, για αντιθέσεις. Να μη συζητάμε για πολέμους και για συρράξεις. Να έχουμε μία χρονιά ειρήνης, να έχουμε δύναμη. Να κάνουμε πραγματικά τη Θεσσαλονίκη μητρόπολη των Βαλκανίων και το λιμάνι της, η πόλη μας, να είναι κέντρο του εμπορίου, της προόδου και της ασφάλειας. Γιατί έτσι με τη συνεργασία δομείται και η ασφάλεια και όχι με αυτόκλητους σερίφηδες».