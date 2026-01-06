Κουτσούμπας: Το φως βρίσκεται στην πάλη των λαών που αποφασίζουν να επιβάλλουν το δίκιο τους
Τι είπε στο μήνυμά του για τα Θεοφάνεια, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας
«Το φως βρίσκεται στην πάλη των λαών που αποφασίζουν να επιβάλλουν το δίκιο τους», τονίζει στο μήνυμά του για τα Θεοφάνεια, ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.
Συγκεκριμένα αναφέρει:
«Σε έναν κόσμο που τα “σκοτάδια” των επεμβάσεων, των πολέμων, της εκμετάλλευσης δυναμώνουν και απλώνονται παντού, το φως βρίσκεται στην πάλη των λαών που αποφασίζουν να επιβάλλουν το δίκιο τους και να γίνουν οι πρωταγωνιστές των εξελίξεων και της ζωής τους».
