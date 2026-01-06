Θεοφάνεια: Ολοκληρώθηκε η λειτουργία στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Πειραιώς – Live ο καθαγιασμός των υδάτων
Δείτε την τελετή κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού
Ολοκληρώθηκε η θεία λειτουργία για τα Θεοφάνεια στον Καθεδρικό Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Πειραιώς.
Θα ακολουθήσει ο καθαγιασμός των υδάτων και η τελετή κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού στην προβλήτα απέναντι από τον Ναό Αγίου Σπυρίδωνος.
Δείτε live:
Στην Αττική, η επίσημη κατάδυση του Σταυρού ορίστηκε να γίνεται από τις αρχές του 1900 στον Πειραιά, ενώ παρόμοιες τελετές λαμβάνουν χώρα σε όλους τους νομούς της χώρας.
Τι συμβολίζουν τα Θεοφάνεια
Τα Θεοφάνεια είναι από τις αρχαιότερες γιορτές της εκκλησίας η οποία θεσπίσθηκε το 2ο αιώνα μ.Χ. και αναφέρεται στη φανέρωση της Αγίας Τριάδας κατά τη βάπτιση του Ιησού Χριστού, στον Ιορδάνη ποταμό από τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο (ή Βαπτιστή).
Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 6 Ιανουαρίου και είναι η τρίτη και τελευταία εορτή του Δωδεκαημέρου, που ξεκινά με τα Χριστούγεννα. Λέγεται, επίσης, Επιφάνεια και Φώτα.
Το όνομα της εορτής προκύπτει από τη φανέρωση των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδας, που σύμφωνα με τις Γραφές συνέβη κατά τη Βάπτιση του Ιησού.
Στις Δυτικές Εκκλησίες, τα Θεοφάνεια είναι περισσότερο συνδεδεμένα με την προσέλευση και το προσκύνημα των Τριών Μάγων στη Φάτνη της Γέννησης του Ιησού.
