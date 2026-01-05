Κραν Μοντανά: Ταυτοποιήθηκαν τα θύματα της τραγωδίας – 40 νεκροί εκ των οποίων 20 ανήλικοι

Ταυτοποιήθηκαν τα σαράντα θύματα, εκ των οποίων 20 ανήλικοι, που έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά σε μπαρ στο ελβετικό χιονοδρομικό θέρετρο Κραν Μοντανά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, όπως ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής η αστυνομία του καντονιού Βαλέ.

Η αστυνομία καταμέτρησε συνολικά 21 Ελβετούς, εννέα Γάλλους εκ των οποίων μια Γαλλοελβετίδα και μια γυναίκα με τριπλή υπηκοότητα: γαλλική, ισραηλινή και βρετανική, έξι Ιταλούς εκ των οποίων ένας υπήκοος Ιταλίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, μια Βελγίδα, μια Πορτογαλέζα, ένας Ρουμάνος και ένας Τούρκος, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Τα θύματα αυτά ήταν ηλικίας μεταξύ 14 και 39 ετών.

Aκολουθούν οι λεπτομερείς πληροφορίες που παρείχε η αστυνομία, η οποία ωστόσο δεν δίνει τα ονόματα:

– ένδεκα Ελβετίδες (μια 14 ετών, τέσσερις 15 ετών, μία 16 ετών, μια 18 ετών, μια 21 ετών, δύο 22 ετών και μια 24 ετών)

– δέκα Ελβετοί (τρείς 16 ετών, ένας 17 ετών, τρείς 18 ετών, ένας 20 ετών, ένας 21 ετών και ένας 31 ετών).

– Δύο Γαλλίδες 26 και 33 ετών, μια Γαλλοελβετίδα 24 ετών και μια 15χρονη με τριπλή υπηκοότητα: γαλλική, ισραηλινή και βρετανική

– πέντε Γάλλοι (ένας 14 ετών, ένας 17 ετών, ένας 20 ετών, ένας 23 ετών και ένας 39 ετών)

– δύο Ιταλίδες (15 και 16 ετών)

– τρεις Ιταλοί 16 ετών και ένας 16χρονος υπήκοος Ιταλίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

– μια Βελγίδα 17 ετών

– μια Πορτογαλέζα 22 ετών

– ένας Ρουμάνος 18 ετών

– ένας Τούρκος 18 ετών

Επίσης, 119 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 113 έχουν ταυτοποιηθεί έως σήμερα.

Ξεκίνησε ποινική έρευνα

Ξεκίνησε η ποινική έρευνα σε βάρος των Γάλλων ιδιοκτητών του ελβετικού μπαρ Le Constellation στο Κραν Μοντανά, που τυλίχθηκε στις φλόγες προκαλώντας δεκάδες θύματα. Η έρευνα ξεκίνησε εν μέσω καταγγελιών ότι μία έξοδος κινδύνου στον χώρο ήταν «πάντα κλειδωμένη».

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο 49χρονος Ζακ Μορέτι και η 40χρονη σύζυγός του Τζέσικα, ερευνώνται ως ύποπτοι για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, πρόκληση σωματικών βλαβών και εμπρησμό, μετά τη φονική πυρκαγιά που στοίχισε τη ζωή σε 40 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 119.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στο υπόγειο μπαρ του καταστήματος, όταν πυροτεχνήματα σε μπουκάλια σαμπάνιας άναψαν την οροφή, η οποία ήταν καλυμμένη με μονωτικό αφρό. Ανατριχιαστικά βίντεο δείχνουν θαμώνες, πολλοί εκ των οποίων ήταν έφηβοι, να συνεχίζουν να διασκεδάζουν καθώς οι φλόγες εξαπλώνονταν στην οροφή, χάνοντας πολύτιμα δευτερόλεπτα στα οποία θα μπορούσαν να είχαν διαφύγει.

Ο χώρος χαρακτηρίστηκε «παγίδα θανάτου», όταν αποκαλύφθηκε ότι οι παρευρισκόμενοι στριμώχτηκαν σε μια στενή σκάλα για να ξεφύγουν από τις φλόγες και τους καπνούς του υπογείου.