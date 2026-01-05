Σημίτης: «Τιμάμε την παρακαταθήκη του» – Το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ για τον ένα χρόνο από τον θάνατό του
«Ο Κώστας Σημίτης ήταν σταθερά προσηλωμένος στο όραμα μιας δίκαιης κοινωνίας χωρίς ανισότητες, μιας ισχυρής πατρίδας στον πυρήνα της Ευρώπης», αναφέρει μεταξύ άλλων το ΠΑΣΟΚ
Ο Κώστας Σημίτης πέθανε ένα χρόνο πριν, σε ηλικία 88 ετών. Σε μήνυμά του το ΠΑΣΟΚ αναφέρεται στην παρακαταθήκη του πρώην πρωθυπουργού και στην «έμπνευση από το έργο του» που είναι πιο επίκαιρο από ποτέ.
Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ
Συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την απώλεια του Κώστα Σημίτη, του Πρωθυπουργού της ισχυρής Ελλάδας και των πραγματικών μεταρρυθμίσεων.
Ο Κώστας Σημίτης ήταν σταθερά προσηλωμένος στο όραμα μιας δίκαιης κοινωνίας χωρίς ανισότητες, μιας ισχυρής πατρίδας στον πυρήνα της Ευρώπης. Με πυξίδα τις αρχές της υπευθυνότητας στη λήψη των αποφάσεων και της δυναμικής σύγκλισης με τις χώρες της ΕΕ. Τόλμησε συγκρούσεις για να σπάσουν οι παθογένειες.
Σήμερα που οι θεσμοί δέχονται πρωτοφανή επίθεση από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, το έργο του Κώστα Σημίτη για εμβάθυνση της δημοκρατίας, για ανεξάρτητες αρχές ελέγχου της εξουσίας και πραγματική λογοδοσία είναι επίκαιρο όσο ποτέ.
Τιμάμε την παρακαταθήκη του, εμπνεόμαστε από το έργο του και συνεχίζουμε τη μάχη απέναντι στη συντήρηση και τον διχασμό.
