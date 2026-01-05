Κώστας Καραμανλής: «Με συγκίνηση και σεβασμό αποχαιρετώ τον Γιώργο Παπαδάκη»
Δήλωση για την απώλεια του δημοσιογράφου Γιώργου Παπαδάκη έκανε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής.
«Με συγκίνηση και σεβασμό αποχαιρετώ τον Γιώργο Παπαδάκη.
Στη μακρά δημοσιογραφική του διαδρομή, με σκληρή δουλειά, σοβαρότητα, πάνω απ’ όλα με αίσθημα ευθύνης απέναντι στον τηλεθεατή, πέτυχε να δημιουργήσει δική του σχολή στην επικοινωνία με τους πολίτες. Τους έδωσε φωνή και εκείνοι τον στήριξαν με την εμπιστοσύνη τους.
Θα θυμάμαι πάντα τις ειλικρινείς και γόνιμες συζητήσεις μας, την αμεσότητα, την ευθύτητα και την ευγένεια που τον χαρακτήριζαν.
Στην οικογένειά του εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου».
