Ο κρητικός οίνος συναντάει το πνεύμα του Ζορμπά: Το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη διοργανώνει Ημέρα Τυφλής Γευσιγνωσίας

Ημέρα τυφλής γευσιγνωσίας στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη για τον διαγωνισμού επετειακού συλλεκτικού οίνου 2025-2026.

Το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη διοργανώνει Ημέρα Τυφλής Γευσιγνωσίας το Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026, στις 12:30, στην αίθουσα «Γ. Ανεμογιάννης» του Μουσείου, στο πλαίσιο του διαγωνισμού επετειακού συλλεκτικού οίνου του Ιδρύματος για τον εορτασμό των 80 χρόνων από την έκδοση του εμβληματικού μυθιστορήματος «Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά».

Το Μουσείο και δεκατέσσερα από τα πιο αναγνωρισμένα οινοποιεία της Κρήτης ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια δημιουργική πρόκληση, για να αποτυπώσουν σε ένα κρασί την προσωπικότητα του εμβληματικού ήρωα του Νίκου Καζαντζάκη Αλέξη Ζορμπά: αυθεντική, πολυδιάστατη, αντισυμβατική, χαρούμενη και ζωντανή.

Συμμετέχουν τα οινοποιεία: Αλεξάκης, Αμαργιωτάκης, Διαμαντάκης, Δουλουφάκης, Ένωσης Ηρακλείου, Κτήμα Ζαχαριουδάκη, Ιδαία, Λουλούδης, Λυραράκης, Moinoterra, Ντουράκης, Κτήμα Πατεριανάκη, Στραταριδάκης, Τιτάκης.

Ποιος κρητικός οίνος θα κατορθώσει να προσεγγίσει το αδάμαστο πνεύμα του Ζορμπά;

Την απάντηση θα δώσουν το Σάββατο 24 Ιανουαρίου τέσσερις καταξιωμένοι ειδικοί του οίνου: Κωνσταντίνος Λαζαράκης MW, Απόστολος Πλαχούρας DipWSET, Υρώ Κολιακουδάκη DipWSET και Pr. Mondher Bouzayen, INP-ENSA Toulouse.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kazantzakis Museum (@kazantzakismuseum)

Info

– Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets

Τιμή εισιτηρίου: 80,00€

– Το εισιτήριο περιλαμβάνει δοκιμή του νικητήριου οίνου την ημέρα της γευσιγνωσίας, ποτήρι γευσιγνωσίας, δωρεάν είσοδο στο Φεστιβάλ Οίνου και Πολιτισμού στις Άνω Αρχάνες (7 Φεβρουαρίου 2026) όπου θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά η ετικέτα του νικητήριου κρασιού, καθώς και ξενάγηση στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη με προκράτηση σε ημέρα και ώρα της επιλογής σας.

– Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά, μέσω livestreaming. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα.

– Περισσότερες πληροφορίες για την ημέρα γευσιγνωσίας στο kazantzaki.gr.

– Η δράση εντάσσεται στο έργο Κρήτη – Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026.