DO’S: Η αλήθεια είναι πως σήμερα νιώθεις την απογοήτευση να πηγάζει από μέσα σου και να σε κατακλύζει. Το σημαντικό, λοιπόν, είναι να το περιορίσεις, ώστε να μη βγει στον τρόπο με τον οποίο μιλάς ή κινείσαι. Από την άλλη, έχεις μεγάλο άγχος σχετικά με τα οικονομικά σου. Τι θα έλεγες να τα βάλεις σε μία τάξη και να σταματήσεις τα περιττά έξοδα;

DON’TS: Μην είσαι απότομος και κοφτός στον τρόπο με τον οποίο μιλάς κι επικοινωνείς γενικώς. Μην αφήσεις τις ανασφάλειες και τις δεύτερες σκέψεις που κάνεις να σε απογοητεύσουν. Μην πάρεις μέρος σε συζητήσεις υπό αυτό το mood, καθώς σίγουρα θα χάσεις την ψυχραιμία σου. Το θέλουμε αυτό; Όχι! Μην παραπονιέσαι με έντονο τρόπο.