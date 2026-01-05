magazin
Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 05.01.2026]
05 Ιανουαρίου 2026

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 05.01.2026]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Vita.gr
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Πέρνα στην ενεργό δράση, αφού, όμως, πρώτα οργανώσεις καλύτερα τις κινήσεις σου. Βάλε τις προτεραιότητές σου σε προτεραιότητα- αν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Εξέφρασε όσα θέλεις άνετα. Στα επαγγελματικά, παρατήρησε λίγο καλύτερα τις εξελίξεις που συμβαίνουν εκεί. Ειδικά αν σε ενδιαφέρει να εκφράσεις την απογοήτευσή σου.

DON’TS: Μην επηρεαστείς ακραία από την ένταση που νιώθεις να επικρατεί στην ατμόσφαιρα γύρω σου. Μην κάνεις ό,τι εσύ γουστάρεις και μην προσπαθείς συνεχώς να επιβάλλεις τη γνώμη σου. Μην αγνοείς αυτά που σου λένε οι άλλοι. Παράλληλα, μην αγνοείς ούτε και τις αντιρρήσεις που ορισμένοι βρίσκουν το θάρρος να σου εκφράσουν.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Κατάλαβε πως η σημερινή αναστάτωση και η υπερένταση που επικρατούν γύρω σου οφείλονται στην αλλαγή της ατμόσφαιρας. Άρα σταμάτα να το παίρνεις πάνω σου και να θεωρείς πως φταις εσύ για τα προβλήματα του κόσμου όλου. Υπάρχουν καβγάδες και εντάσεις, έχεις και ένα διαφορετικό mindset. Επομένως γίνε λίγο πιο επιφυλακτικός.

DON’TS: Επειδή δεν έχεις πολύ καλή ψυχολογία γενικώς, μην απογοητευτείς και από το γεγονός ότι οι εξελίξεις που συμβαίνουν δεν είναι οι αναμενόμενες. Λίγο πολύ, άλλωστε, το περίμενες αυτό, έτσι; Μη διστάσεις να περάσεις στην αντεπίθεση και να βάλεις τα πράγματα στη θέση τους, καθώς πολλοί πιστεύουν ότι δεν είσαι σε θέση να το κάνεις.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Καλό θα ήταν σήμερα να αφήσεις την σκέψη, ότι ορισμένοι σε υποτιμούν με τον τρόπο τους, στην άκρη. Σταμάτα να είσαι τόσο καχύποπτος και να κάνεις δεύτερες σκέψεις γενικώς. Ωστόσο αν έχεις χειροπιαστές αποδείξεις, ότι όντως αυτό συμβαίνει, τότε κάνε κάτι για να το περιορίσεις. Μπορείς, ας πούμε, να βάλεις κάποια ωφέλιμα όρια με τρόπο.

DON’TS: Μην αφήνεις την ένταση που επικρατεί στην ατμόσφαιρα να σε επηρεάζει και να σε κάνει να χάνεις την υπομονή σου, όταν παίρνεις μέρος σε συζητήσεις. Μη γίνεσαι απότομος στον τρόπο με τον οποίο κινείσαι και απαντάς λόγω του ότι τα νεύρα σου είναι κρόσια. Μην εκνευριστείς ούτε από όλα αυτά τα κουλά που πρόκειται να ακούσεις.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Η αλήθεια είναι πως σήμερα νιώθεις την απογοήτευση να πηγάζει από μέσα σου και να σε κατακλύζει. Το σημαντικό, λοιπόν, είναι να το περιορίσεις, ώστε να μη βγει στον τρόπο με τον οποίο μιλάς ή κινείσαι. Από την άλλη, έχεις μεγάλο άγχος σχετικά με τα οικονομικά σου. Τι θα έλεγες να τα βάλεις σε μία τάξη και να σταματήσεις τα περιττά έξοδα;

DON’TS: Μην είσαι απότομος και κοφτός στον τρόπο με τον οποίο μιλάς κι επικοινωνείς γενικώς. Μην αφήσεις τις ανασφάλειες και τις δεύτερες σκέψεις που κάνεις να σε απογοητεύσουν. Μην πάρεις μέρος σε συζητήσεις υπό αυτό το mood, καθώς σίγουρα θα χάσεις την ψυχραιμία σου. Το θέλουμε αυτό; Όχι! Μην παραπονιέσαι με έντονο τρόπο.

Λέων

Λέων

DO’S: Ενδεχομένως το προηγούμενο διάστημα να είχες πάρει ορισμένες αποφάσεις. Το θέμα είναι πως σήμερα η ατμόσφαιρα που επικρατεί σε κάνει παρορμητικό και θέλεις να τις πραγματοποιήσεις. Εγώ, πάντως, σου προτείνω να τις σκεφτείς ξανά και αν είσαι απολύτως σίγουρος, μόνο τότε να περάσεις στην ενεργό δράση! Γενικώς κάνε υπομονή.

DON’TS: Μην απογοητεύεσαι από αυτά που βλέπεις και μη γίνεσαι εμμονικός με την ανάγκη σου να δεις εξελίξεις άμεσα. Μην χάνεις την ψυχραιμία σου, επειδή δεν μπορείς να δεις καθαρά. Μην εκνευριστείς ούτε λόγω του ότι το πρόγραμμα είναι αρκετά γεμάτο, καθώς έχεις να κάνεις πολλά πράγματα. Θύμισέ μου λίγο, ποιος το έφτιαξε; Οέο!

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Προτίμησε να κρατήσεις κάποιες αποστάσεις για σήμερα και να προσπαθήσεις να παρατηρήσεις – σχεδόν – τα πάντα ταυτόχρονα, αλλά από μακριά. Από τη μία, θέλεις να δεις εξελίξεις. Από την άλλη, θέλεις να επιβεβαιώσεις τις υπόνοιες που είχες το προηγούμενο διάστημα. Καλή τύχη και στα δύο! Προσοχή απαιτούν οι δουλειές σου.

DON’TS: Μην απογοητευτείς, αν οι εξελίξεις της ημέρας δεν είναι ακριβώς αυτές που περίμενες και ήθελες. Μη γίνεις ούτε νευρικός, αλλά ούτε και απόμακρος. Μην θεωρείς πως έχεις όλο τον χρόνο διαθέσιμο για την πάρτη σου, καθώς αυτό δεν ισχύει. Στο λέω, γιατί ενδέχεται να μείνεις πίσω στις δουλειές που έχεις αναλάβει να διεκπεραιώσεις.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Προσπάθησε να καλμάρεις την ατμόσφαιρα που επικρατεί μεταξύ εσού και των φίλων ή ορισμένων συνεργατών σου, καθώς η μέρα κουβαλάει ένταση. Επομένως θέλει παραπάνω προσοχή, το καταλαβαίνεις αυτό, έτσι; Άκου το ένστικτό σου. Αποφάσισε πως ήρθε η στιγμή να σε βάλεις σε προτεραιότητα, καθώς αν δεν το κάνεις εσύ, τότε ποιος;

DON’TS: Στα ερωτικά, μην απογοητευτείς και μην πεισμώσεις εξαιτίας κάποιων εξελίξεων που βλέπεις εκεί. Μην εκνευριστείς, αν αντιληφθείς ότι ορισμένες υποσχέσεις έχουν μείνει μόνο υποσχέσεις και δεν πρόκειται να γίνουν ποτέ πράξη. Μη μιλάς παρορμητικά ή και ειρωνικά λόγω της έντασης που νιώθεις να γιγαντώνεται μέσα σου.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Προσπάθησε να διαχειριστείς οτιδήποτε κι αν συμβεί σήμερα με ψυχραιμία. Ακόμα και αν όλα είναι εναντίον σου, αλλά εσύ καταφέρεις να παραμείνεις ήρεμος, τότε να ξέρεις πως θα ενισχύσεις κατά πολύ την εικόνα που βγάζεις προς τα έξω. Απόφυγε να πεις ή να ανακοινώσεις πράγματα με έναν απόλυτο κι άκρως αυστηρό τρόπο.

DON’TS: Σήμερα αλλάζει το κλίμα και κάποιες ισορροπίες χάνονται. Υπάρχουν και κάποιες εξελίξεις, οι οποίες δεν είναι αυτές που θα ήθελες. Ωστόσο εσύ δεν πρέπει να γίνεις έντονος και να εκνευριστείς εξαιτίας των παραπάνω. Μην θυμώσεις και μην απογοητευτείς εξαιτίας κάποιων αποκαλύψεων που θα συμβούν μέσω διαφόρων συζητήσεων.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Καλό θα ήταν να γίνεις επιφυλακτικός ως προς αυτά που λες, καθώς οι ανασφάλειές σου όλο και φουντώνουν. Άσε που νιώθεις ότι κάτι κινείται παρασκηνιακά, άρα better safe than sorry, σωστά; Αν θέλεις να μάθεις τι ακριβώς παίζεται κινήσου άμεσα, αλλά όχι πιεστικά. Απόφυγε να γίνεις σκληρός. Μήπως να δείξεις λίγη εμπιστοσύνη;

DON’TS: Μην χάσεις την ψυχραιμία σου και μην ξεφύγεις, ακόμα κι αν μέσω συζητήσεων σου αποκαλυφθούν πράγματα που φοβόσουν ή δεν ήθελες με τίποτα να συμβούν. Επειδή υπάρχει ένταση στην ατμόσφαιρα, δεν πρέπει να το κάνεις χειρότερο κι εσύ με το να αρνείσαι ή ακόμα να πεισμώνεις και να μην δέχεσαι καν πολλά από αυτά που ακούς.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Προτίμησε να παραμείνεις και σήμερα σε απόσταση από τις καταστάσεις που επικρατούν αυτή την στιγμή στη ζωή σου, προκειμένου να μπορέσεις να παρατηρήσεις ακόμα καλύτερα τα πάντα. Προετοιμάσου με το να σκεφτείς όλα τα πιθανά ενδεχόμενα που μπορεί να συμβούν, έτσι ώστε να αποφύγεις τα αχρείαστα εμπόδια μελλοντικά.

DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος γενικώς, γιατί πρόκειται για μία περίεργη μέρα. Κυρίως, όμως, στα οικονομικά. Μη βάζεις τον εαυτό σου στον τοίχο νομίζοντας πως πρέπει να αποδείξεις την αξία σου. Όποιος ξέρει, ξέρει! Στα επαγγελματικά, δεν χρειάζεται να σκας σχετικά με το πώς θα εδραιωθείς, καθώς – επαναλαμβάνω – όποιος ξέρει, ξέρει!

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Το πράγμα αλλάζει προς το αρνητικό, καθώς αρχίζει να επικρατεί αρκετή ένταση στην ατμόσφαιρα. Το θέμα είναι πως μαθαίνεις διάφορα- κινούμενος παρασκηνιακά- τα οποία διαταράσσουν το κλίμα στις σχέσεις σου- κυρίως επαγγελματικές και ερωτικές. Αν το αφήσεις! Διατήρησε την ψυχραιμία σου, για να μπορείς να σκέφτεσαι καθαρά.

DON’TS: Μην απογοητευτείς από τις περίεργες συμπεριφορές που βλέπεις γύρω σου, καθώς αυτό μπορεί να ισχύει μόνο μέσα από τα δικά σου μάτια. Το είχες σκεφτεί έτσι; Μην πάρεις αποφάσεις, λοιπόν, υπό αυτό το πρίσμα, γιατί θα είσαι παρορμητικός και απόλυτος κι αυτό, να σου θυμίσω, πως δεν σου έχει βγει σε καλό. Μην συμβουλεύεσαι τα νεύρα σου.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Είναι πολλά αυτά που έχεις να κάνεις σήμερα, οπότε πρέπει να φτιάξεις ένα σωστό πρόγραμμα, το οποίο να μπορεί να χωράει τα πάντα. Φρόντισε, ωστόσο, να αφήσεις λίγο χρόνο στην άκρη, ώστε να ξεκουραστείς, έτσι; Αν θεωρείς, ότι έχεις αδικηθεί, τότε ψάξε να βρεις το δίκιο σου. Κάνε πράγματα που σε ενδιαφέρουν, για να ξεχαστείς.

DON’TS: Έχεις νεύρα, είναι οι δουλειές που έχεις αναλάβει που σου δημιουργούν πίεση κι άγχος, όλα καλά! Not! Μην το αφήσεις αυτό να περάσει στις συνεννοήσεις που κάνεις είτε με φίλους είτε και με κάποιους συναδέλφους. Μη γίνεις επίμονος. Μην αφήνεις τις αντιπαραθέσεις να συμβαίνουν non stop, νομίζοντας πως θα αποδείξεις ότι έχεις δίκιο.

