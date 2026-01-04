Επιστροφή εκδρομέων: Μεγάλα προβλήματα και καθυστερήσεις στην Υλίκη

Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν το βράδυ της Κυριακής οι οδηγοί που επιστρέφουν στην Αττική, με την κατάσταση να είναι ιδιαίτερα δύσκολη στο ύψος της Υλίκη.

Η εκτροπή της κυκλοφορίας στα Βάγια έχει προκαλέσει μεγάλες καθυστερήσεις και εκτεταμένες ουρές οχημάτων, δοκιμάζοντας την υπομονή των οδηγών.

Πλέον, η κίνηση προς Αθήνα διεξάγεται μέσω Θήβας, γεγονός που έχει επιβαρύνει σημαντικά το τοπικό οδικό δίκτυο και έχει δημιουργήσει ασφυκτικές συνθήκες κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή.

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η επαρχιακή οδός Βαγίων – Θεσπιών, όπου στο ρεύμα προς την πρωτεύουσα σχηματίζεται τεράστια ουρά αυτοκινήτων, με την κίνηση να εξελίσσεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες.