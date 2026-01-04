Επιστροφή εκδρομέων: Μεγάλα προβλήματα και καθυστερήσεις στην Υλίκη
Πολύ μεγάλη κίνηση παρατηρείται στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας στο ρεύμα προς Αθήνα λόγω εκτροπής της κυκλοφορίας.
Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν το βράδυ της Κυριακής οι οδηγοί που επιστρέφουν στην Αττική, με την κατάσταση να είναι ιδιαίτερα δύσκολη στο ύψος της Υλίκη.
Η εκτροπή της κυκλοφορίας στα Βάγια έχει προκαλέσει μεγάλες καθυστερήσεις και εκτεταμένες ουρές οχημάτων, δοκιμάζοντας την υπομονή των οδηγών.
Πλέον, η κίνηση προς Αθήνα διεξάγεται μέσω Θήβας, γεγονός που έχει επιβαρύνει σημαντικά το τοπικό οδικό δίκτυο και έχει δημιουργήσει ασφυκτικές συνθήκες κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή.
Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η επαρχιακή οδός Βαγίων – Θεσπιών, όπου στο ρεύμα προς την πρωτεύουσα σχηματίζεται τεράστια ουρά αυτοκινήτων, με την κίνηση να εξελίσσεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες.
