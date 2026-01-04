Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών: Αποκαταστάθηκε το τεχνικό πρόβλημα, κανονικά οι πτήσεις

Σε νεώτερη ανακοίνωσή του το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών, αργά το απόγευμα της Κυριακής, ανέφερε ότι το πρόβλημα με τις ραδιοσυχνότητες επιλύθηκε και οι πτήσεις πραγματοποιούνται κανονικά.

Η ανακοίνωση αναφέρει: «Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το τεχνικό πρόβλημα που παρατηρήθηκε στις Ραδιοσυχνότητες των Ελληνικών Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας έχει αποκατασταθεί. Οι πτήσεις πλέον αποδεσμεύονται και η επιχειρησιακή χωρητικότητα αποκαταστάθηκε. Ωστόσο καθυστερήσεις θα συνεχίσουν να καταγράφονται λόγω της συσσώρευσης μεγάλου αριθμού πτήσεων στη διάρκεια του τεχνικού προβλήματος».

Στο ΔΑΑ σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία ακυρώθηκαν 53 αφίξεις πτήσεων και 54 αναχωρήσεων.

Νωρίτερα σε ανακοίνωσή της η ΥΠΑ απέδωσε τα προβλήματα στις πτήσεις σε μαζική παρεμβολή σε όλες σχεδόν τις συχνότητες του FIR Αθηνών, πρωτοφανούς διάστασης ως προς τη μαζικότητα, τη γεωγραφική του έκταση και τη χρονική του επιμονή, όπως το χαρακτηρίζει περιστατικό.

Ειδικό εξοπλισμένο αεροσκάφος της ΥΠΑ απογειώθηκε εκτάκτως με την συμμετοχή ηλεκτρονικών της ΥΠΑ και ειδικού τεχνικού της ΕΕΤΤ για τη στοχευμένη διερεύνηση των παρεμβολών από αέρος.

«Στις 4/1/2026 και ώρα 08:59 τοπική, η Υπηρεσία αντιμετώπισε μαζική παρεμβολή σχεδόν σε όλες τις συχνότητες που εξυπηρετούν το F.I.R. Αθηνών, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάστηκε πτώση των γραμμών HELLAS COM καθώς και των τηλεφωνικών γραμμών επιχειρησιακής επικοινωνίας. Ο «θόρυβος» που παρατηρήθηκε στις συχνότητες είχε τη μορφή συνεχούς, ακούσιας εκπομπής. Οι ηλεκτρονικοί της ΥΠΑ, σε συντονισμό με τους τεχνικούς του ΟΤΕ, κατέβαλαν άμεσες προσπάθειες για τον εντοπισμό και την αποκατάσταση του προβλήματος. Πρόκειται για πρωτοφανές περιστατικό ως προς τη μαζικότητα, τη γεωγραφική του έκταση και τη χρονική του επιμονή.

Η Ομάδα Αντιμετώπισης Κρίσεων της Υπηρεσίας συγκλήθηκε από τις πρωινές ώρες της Κυριακής, υπό τον Διοικητή κ. Σαουνάτσο, στο Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών, με τη συμμετοχή του Υποδιοικητή Αεροναυτιλίας κ. Βαγενά, του Γενικού Διευθυντή Αεροναυτιλίας κ. Σφακιανάκη, καθώς και όλων των προϊσταμένων των αρμόδιων τεχνικών και επιχειρησιακών Διευθύνσεων. Η Ομάδα βρίσκεται σε διαρκή συντονισμό και τηλεδιασκέψεις με εξωτερικούς φορείς, καθώς και σε επιχειρησιακή συνεργασία με το EUROCONTROL για τη βέλτιστη διαχείριση του F.I.R. Αθηνών.

Παράλληλα, οι ηλεκτρονικοί της ΥΠΑ κινητοποιήθηκαν σε όλες τις περιφερειακές μονάδες συστημάτων εκπομπής και λήψης, μεταξύ άλλων στον Υμηττό, στο Πήλιο, στη Θάσο, στα Ακαρνανικά, στο Μοναστήρι και στα Γεράνια, προκειμένου να πραγματοποιηθεί επιτόπιος έλεγχος των συστημάτων εκπομπής.

Κατά τις μεσημβρινές ώρες, δόθηκε εντολή στο ειδικά εξοπλισμένο αεροσκάφος της ΥΠΑ να απογειωθεί εκτάκτως, με τη συμμετοχή ηλεκτρονικών της Υπηρεσίας και ειδικού τεχνικού της ΕΕΤΤ, για τη στοχευμένη διερεύνηση των παρεμβολών από αέρος.

Με γνώμονα την ασφάλεια των πτήσεων, το Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών, σε στενό συντονισμό με το EUROCONTROL, προχώρησε σε μείωση του αριθμού των εξυπηρετούμενων αεροσκαφών στο F.I.R. Αθηνών σε 35 αεροσκάφη ανά ώρα, αριθμός που αυξήθηκε σε 45 αεροσκάφη ανά ώρα μετά τις 16:00 τοπική ώρα».

ΟΤΕ: Κανένα Τεχνικό πρόβλημα στα κυκλώματα

Με νέα ανακοίνωσή του ο ΟΤΕ ξεκαθαρίζει ότι τα κυκλώματα διασύνδεσης που παρέχει στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας είναι πλήρως λειτουργικά και δεν σχετίζεται με κανένα άλλο σύστημα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας».

Ειδικότερα, στην ανακοίνωσή του ο Όμιλος ΟΤΕ δηλώνει: «Σε συνέχεια ολοκλήρωσης όλων των ελέγχων, ο ΟΤΕ επιβεβαιώνει ότι τα κυκλώματα διασύνδεσης που παρέχει στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας είναι πλήρως λειτουργικά. Ο ΟΤΕ δεν σχετίζεται με κανένα άλλο σύστημα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας».

Ξεκίνησε η αποκατάσταση στο FIR Αθηνών

Ξεκίνησε η μερική αποκατάσταση στο FIR Αθηνών, και ήδη έγιναν κάποιες πρώτες αναχωρήσεις.

Ηδη ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ανακοίνωσε την πραγματοποίηση περισσότερων από τις 35-45 που εκτελούνταν έως τις 5 το απόγευμα της Κυριακής.

