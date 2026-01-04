newspaper
Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026
04.01.2026 | 19:25
Φωτιά σε κτίριο της Προεδρίας της Δημοκρατίας στη Βασιλέως Γεωργίου στο κέντρο της Αθήνας
Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας: «Η ΥΠΑ γνωρίζει την παλαιότητα των συστημάτων»
Ελλάδα 04 Ιανουαρίου 2026 | 18:07

Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας: «Η ΥΠΑ γνωρίζει την παλαιότητα των συστημάτων»

«Ζητάμε επιτέλους να αναλάβει κάποιος την ευθύνη για τις επαναλαμβανόμενες βλάβες στον εξοπλισμό καθώς και για την καθυστέρηση στην ανανέωσή του» αναφέρουν οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας

Ανακοίνωση για το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών  εξέδωσαν οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας.

Όπως υποστηρίζουν «η σημερινή σοβαρή βλάβη και πτώση κρίσιμων συστημάτων επικοινωνίας δεν αποτελεί ούτε «μεμονωμένο περιστατικό» ούτε τεχνική αστοχία χωρίς υπεύθυνους».

Μάλιστα αφήνουν αιχμές κατά της ΥΠΑ για την «παλαιότητα» του συστήματος που καλούνται να διαχειριστούν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Σήμερα, 04/01/2026, στις 09:00 περίπου το πρωί, σημειώθηκε ολική απώλεια των συχνοτήτων επικοινωνίας που χρησιμοποιεί το Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας (Κ.Ε.Π.ΑΘ.Μ.) και απώλεια κάποιων από τις συχνότητες που χρησιμοποιεί η Προσέγγιση Αθηνών.

Ταυτόχρονα, οι Ε.Ε.Κ. του Κ.Ε.Π.ΑΘ.Μ. χρησιμοποίησαν κάθε διαθέσιμο μέσο προκειμένου να διαχειριστούν με ασφάλεια τις πτήσεις που βρίσκονταν ήδη στο Athinai FIR ή που δεν κατέστη δυνατό να αναδρομολογηθούν. Ο συνάδελφοι Ε.Ε.Κ. υπερέβαλαν εαυτούς και έκαναν για ακόμα μια φορά το καθήκον τους να διατηρήσουν τις πτήσεις που ήταν στον αέρα ασφαλείς.

Οι συνάδελφοι ενεργώντας με γνώμονα την ασφάλεια ανέστειλαν τις απογειώσεις από όλα τα αεροδρόμια και για όλες τις πτήσεις που εισέρχονται στο Athinai FIR, ενώ, όπου ήταν δυνατόν, αναδρομολογήθηκαν μέσω γειτονικών FIR όσες υπερπτήσεις ήταν ήδη στον αέρα.

Αυτή τη στιγμή, οι συνάδελφοι διαχειρίζονται την Εναέρια Κυκλοφορία με όσα μέσα έχουν στην διάθεσή τους και έχουν καταφέρει να επιτύχουν μερική επαναφορά της κυκλοφορίας, τηρώντας με αυστηρότητα όλες τις διαδικασίες ασφαλείας που προβλέπουν οι Ευρωπαϊκοί και Διεθνείς κανονισμοί.

Η έκταση του σημερινού συμβάντος είναι πρωτοφανής και απαράδεκτη για ένα σύστημα Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας. Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί από την Υ.Π.Α. τα αίτια του προβλήματος και δεν έχουμε ενημερωθεί για τον χρόνο της πλήρους αποκατάστασής του.

Η σημερινή σοβαρή βλάβη και πτώση κρίσιμων συστημάτων επικοινωνίας δεν αποτελεί ούτε «μεμονωμένο περιστατικό» ούτε τεχνική αστοχία χωρίς υπεύθυνους.

Αποτελεί το άμεσο αποτέλεσμα της χρόνιας αδράνειας, της κακής διαχείρισης και των λανθασμένων επιλογών της Διοίκησης της Υ.Π.Α., η οποία αγνοεί συστηματικά τις προειδοποιήσεις των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.

Η Ε.Ε.Ε.Κ.Ε. εδώ και χρόνια αναδεικνύει την παλαιότητα του εξοπλισμού επιτήρησης και επικοινωνιών και απαιτεί την αντικατάστασή του με σύγχρονο εξοπλισμό που να πληροί τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών. Δυστυχώς έως τώρα το αίτημά μας δεν έχει τύχει ανταπόκρισης.

Η Διοίκηση της Υ.Π.Α. φέρει ακέραιη και αδιαμφισβήτητη ευθύνη για τη λειτουργία απαρχαιωμένων, ευάλωτων και ανεπαρκώς συντηρημένων συστημάτων επικοινωνίας, τα οποία επανειλημμένα έχουν παρουσιάσει σοβαρά προβλήματα. Η σημερινή κατάσταση δεν προέκυψε αιφνιδιαστικά, είναι προαναγγελθείσα.

Ανεξάρτητα από τα αίτια του σημερινού συμβάντος αναδεικνύεται για ακόμα μια φορά η κρισιμότητα της αναβάθμισης του κρίσιμου εξοπλισμού και οι συνέπειες της αστοχίας του. Πλέον δεν υπάρχει καμία δικαιολογία και αναμένουμε πράξεις και όχι λόγια. Η Ελλάδα για ακόμα μια φορά διασύρεται διεθνώς, μετά την απώλεια επικοινωνίας, τον περασμένο Αύγουστο, με τον λόφο Μερέντα και την απώλεια εικόνας του τερματικού ραντάρ και των συχνοτήτων που βρισκόντουσαν εκεί. Τότε δεν υπήρξε καμία ανάληψη της ευθύνης για το συμβάν.

Ζητάμε επιτέλους να αναλάβει κάποιος την ευθύνη για τις επαναλαμβανόμενες βλάβες στον εξοπλισμό καθώς και για την καθυστέρηση στην ανανέωσή του.

Θέλουμε να επαναδιατυπώσουμε τα όσα είχαμε αναφέρει στο από 15/12/2025 Δελτίο Τύπου, ότι η Γ.Σ. των μελών της Ένωσής μας έχει αποφασίσει ότι υπό αυτές τις συνθήκες δεν θα προσφέρει υπερεργασία την επερχόμενη καλοκαιρινή περίοδο, αφού δεν γίνεται πλέον ανεκτή η ολιγωρία των υπευθύνων που έχει οδηγήσει στο να εργαζόμαστε χωρίς τα απαραίτητα εργαλεία που είναι αυτονόητα για τους συναδέλφους σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη.

Απαιτούμε από την Διοίκηση της Υ.Π.Α. τα παρακάτω: Να γίνει άμεσα διερεύνηση, με συμμετοχή της Α.Π.Α. και του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.  για να καθοριστούν τα αίτια του σημερινού συμβάντος.

2. Να μας ενημερώσει για τον χρόνο πλήρους αποκατάστασης του προβλήματος, καθώς και για τις ενέργειες, στις οποίες θα προβεί για να μην επαναληφθεί.

Σε διαφορετική περίπτωση δεν πρόκειται να επανέλθει η ροή της εξυπηρετούμενης κυκλοφορίας στα ονομαστικά επίπεδα, με δεδομένο ότι για εμάς η ασφάλεια του επιβατικού κοινού αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα.

Για ακόμη μία φορά, η ασφάλεια των πτήσεων διατηρήθηκε όχι χάρη στις υποδομές της Υ.Π.Α., αλλά χάρη στον επαγγελματισμό και την αυτοθυσία των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, οι οποίοι κλήθηκαν να διαχειριστούν μια εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση με εφεδρικά και χειροκίνητα μέσα, υπό τεράστια επιχειρησιακή πίεση. Αναμένουμε από την Διοίκηση της Υ.Π.Α. να κάνει το δικό της χρέος και να αναλάβει τις τεράστιες ευθύνες που της αναλογούν».

World
Βενεζουέλα: Τι λένε κορυφαίοι γνώστες των αγορών και της πολιτικής για την επέμβαση των ΗΠΑ

Βενεζουέλα: Τι λένε κορυφαίοι γνώστες των αγορών και της πολιτικής για την επέμβαση των ΗΠΑ

Μεταφορές
ΔΑΑ: Αποκαταστάθηκε το τεχνικό πρόβλημα, κανονικά οι πτήσεις

ΔΑΑ: Αποκαταστάθηκε το τεχνικό πρόβλημα, κανονικά οι πτήσεις

Τι αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν του Λαϊκού νοσοκομείου για τον Γιώργο Παπαδάκη
Ελλάδα 04.01.26

Τι αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν του Λαϊκού νοσοκομείου για τον Γιώργο Παπαδάκη

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες όλων των εμπλεκόμενων επαγγελματιών υγείας, δεν κατέστη δυνατή η επαναφορά του ασθενούς, αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή του Λαϊκό νοσοκομείο.

Σύνταξη
Γιώργος Παπαδάκης: Ο δημοσιογράφος που συνέδεσε το όνομά του με την καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη
Όσο ελάχιστοι 04.01.26

Γιώργος Παπαδάκης: Ο δημοσιογράφος που συνέδεσε το όνομά του με την καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη

Ο Γιώργος Παπαδάκης αφήνει πίσω του μια τηλεόραση που εν μέρει διαμορφώθηκε στην κυριολεξία και από τον ίδιο. Η «υπογραφή» του θα μείνει σίγουρα ανεξίτηλη.

Σύνταξη
Ανδραβίδα: Αυτοκτόνησε ο πατέρας 22χρονου που είχε χάσει τη ζωή του μετά από τροχαίο το καλοκαίρι
Ελλάδα 04.01.26

Ανδραβίδα: Αυτοκτόνησε ο πατέρας 22χρονου που είχε χάσει τη ζωή του μετά από τροχαίο το καλοκαίρι

Ο νεαρός είχε τραυματιστεί σοβαρά στα Λεχαινά και μετά από 14 ημέρες άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο της Πάτρας - Ο πατέρας του δεν άντεξε την απώλεια του γιου του

Σύνταξη
Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας για black out στο FIR Αθηνών: Ο εξοπλισμός είναι πανάρχαιος – Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των επιβατών
Κρούει καμπανάκι 04.01.26

Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας για black out στο FIR Αθηνών: Ο εξοπλισμός είναι πανάρχαιος – Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των επιβατών

«Περιμένουμε κάποιον να αναλάβει και την ευθύνη γι αυτό το πράγμα που έγινε», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας. «Καμία ένδειξη δολιοφθοράς, παλαιός ο εξοπλισμός», επισημαίνει

Σύνταξη
Πάτρα: Έσπασαν το καφέ του ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου όπου ξυλοκοπήθηκε θανάσιμα ο 30χρονος
Δείτε βίντεο 04.01.26

Έσπασαν το καφέ του ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου στην Πάτρα όπου ξυλοκοπήθηκε θανάσιμα ο 30χρονος

Συγγενείς και φίλοι του 30χρονου πιστεύεται ότι προχώρησαν σε πράξη εκδίκησης για τον θάνατο του νεαρού πατέρα έξι παιδιών, που έχασε τη ζωή του έξω από το νυχτερινό κέντρο στην Πάτρα

Σύνταξη
Φούλαμ – Λίβερπουλ 2-2: Σοκ στο 90+7′ για τους Reds
Ποδόσφαιρο 04.01.26

Φούλαμ – Λίβερπουλ 2-2: Σοκ στο 90+7′ για τους Reds

Στο 90+4′ ο Χάκπο έκανε την ανατροπή για τη Λίβερπουλ στην έδρα της Φούλαμ η οποία πήρε όμως τον βαθμό (2-2) με απίθανο γκολ του Ρίντ στο 90+7′ και άφησε τους «reds» για δεύτερο σερί ματς χωρίς νίκη.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 04.01.26

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Τσέλσι

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Τσέλσι για την 20η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Οι «υπογραφές» του Ντέκλαν Ράις…
On Field 04.01.26

Οι «υπογραφές» του Ντέκλαν Ράις…

Τα αγγλικά μέσα αποθεώνουν τον διεθνή άσο της Άρσεναλ και οι «κανονιέρηδες» ετοιμάζουν μια μυθική πρόταση στον παίκτη, για να υπογράψει νέο συμβόλαιο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με την κυβέρνηση στη Βενεζουέλα, «αν λάβει σωστές αποφάσεις»
Άλλα λόγια; 04.01.26

Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με την κυβέρνηση στη Βενεζουέλα, «αν λάβει σωστές αποφάσεις»

Η Βενεζουέλα δεν είναι Ιράκ ή Λιβύη, είπε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, και οι ΗΠΑ δεν επεμβαίνουν στις πολιτικές υποθέσεις άλλων χωρών. Αυτό που κάναμε ήταν να προστατέψουμε τα αμερικανικά συμφέροντα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η επίθεση που λειτούργησε μπούμερανγκ: Από σφοδροί επικριτές του Μαδούρο, επικριτές της Ουάσιγκτον
Κατακραυγή 04.01.26

Η επίθεση που λειτούργησε μπούμερανγκ: Από σφοδροί επικριτές του Μαδούρο, επικριτές της Ουάσιγκτον

Ακόμα και διεθνή ΜΜΕ που πολεμούσαν τον απαχθέντα ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, καταδίκασαν την απαγωγή του κατ΄εντολή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
Βόλεϊ Ανδρών 04.01.26

LIVE: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

LIVE: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 18:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ για την 9η αγωνιστική της Volley League. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Eurovision 2026: Απόψε παρουσιάζονται οι 28 φιναλίστ του ελληνικού τελικού
Sing for Greece 04.01.26

Eurovision 2026: Απόψε παρουσιάζονται οι 28 φιναλίστ του ελληνικού τελικού

Με την εκπομπή «Sing for Greece - Εθνικός Τελικός Eurovision 2026 - Οι Φιναλίστ», ξεκινά απόψε, Κυριακή 4 Ιανουαρίου, η φετινή διαδρομή της Eurovision, με την πρώτη παρουσίαση των 28 υποψηφίων για την ελληνική εκπροσώπηση στη Βιέννη

Σύνταξη
Τσίπρας: Ο Μητσοτάκης αντί να απολογηθεί για τη δήλωση, επιλέγει το δρόμο της πολιτικής δειλίας
«Διέσυρε την Ελλάδα» 04.01.26

Τσίπρας: Ο Μητσοτάκης αντί να απολογηθεί για τη δήλωση, επιλέγει το δρόμο της πολιτικής δειλίας

Ο Μητσοτάκης με τη δήλωση για τη Βενεζουέλα ανέβασε σε νέο επίπεδο τη δουλικότητα του πρόθυμου συμμάχου, με την απάντηση στον Τσίπρα αναβάθμισε το επίπεδο της πολιτικής χυδαιότητας, είναι το σκληρό σχόλιο του περιβάλλοντος του πρώην πρωθυπουργού στις «θεωρίες συνομωσίας» και τις «ανιστόρητες συγκρίσεις» του Μαξίμου προκειμένου να επιτεθεί στον Τσίπρα.

Σύνταξη
Ανδραβίδα: Αυτοκτόνησε ο πατέρας 22χρονου που είχε χάσει τη ζωή του μετά από τροχαίο το καλοκαίρι
Ελλάδα 04.01.26

Ανδραβίδα: Αυτοκτόνησε ο πατέρας 22χρονου που είχε χάσει τη ζωή του μετά από τροχαίο το καλοκαίρι

Ο νεαρός είχε τραυματιστεί σοβαρά στα Λεχαινά και μετά από 14 ημέρες άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο της Πάτρας - Ο πατέρας του δεν άντεξε την απώλεια του γιου του

Σύνταξη
Συμβούλιο της Ευρώπης: Η επέμβαση ΗΠΑ στη Βενεζουέλα αποδυναμώνει τη διεθνή ασφάλεια – Όχι σε διπλά μέτρα και σταθμά
«Επικίνδυνος κόσμος» 04.01.26

Συμβούλιο της Ευρώπης: Η επέμβαση ΗΠΑ στη Βενεζουέλα αποδυναμώνει τη διεθνή ασφάλεια – Όχι σε διπλά μέτρα και σταθμά

«Ένας κόσμος που διέπεται από εξαιρέσεις, δύο μέτρα και δύο σταθμά ή ανταγωνιστικές σφαίρες επιρροής είναι ένας πιο επικίνδυνος κόσμος», επισημαίνει ο οργανισμός. Προειδοποιεί για επικίνδυνη πόλωση στη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
Η αρετή της υπομονής
On Field 04.01.26

Η αρετή της υπομονής

Ο Ολυμπιακός είχε το πείσμα και την «δίψα» που θέλει ο προπονητής του και αυτό έκανε τον Μέντι να χαμογελά

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Φάμελλος: Ιστορικά επικίνδυνη για τη χώρα η δήλωση Μητσοτάκη – Πρέπει να φύγει το συντομότερο
«Ντρόπιασε τη χώρα» 04.01.26

Φάμελλος: Ιστορικά επικίνδυνη για τη χώρα η δήλωση Μητσοτάκη – Πρέπει να φύγει το συντομότερο

Σκληρή κριτική ασκεί ο Σωκράτης Φάμελλος στον πρωθυπουργό, για τη δήλωσή του για την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα. Σημειώνει ότι «δίνει συγχωροχάρτι» στην παραβίαση του διεθνούς δικαίου, θέτοντας τη χώρα σε κίνδυνο.

Σύνταξη
Κάποτε, ο Έντι Μέρφι αποχώρησε από τα Όσκαρ γιατί έχασε το πολυπόθητο βραβείο – Αλλά αυτό δεν συνέβη από θυμό
«Θα το κλέψει» 04.01.26

Κάποτε, ο Έντι Μέρφι αποχώρησε από τα Όσκαρ γιατί έχασε το πολυπόθητο βραβείο – Αλλά αυτό δεν συνέβη από θυμό

«Δεν αποχώρησα εκνευρισμένος, απλά δεν μου άρεσε να είμαι ο τύπος που όλοι θέλουν να του δείξουν συμπόνια», υποστήριξε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Έντι Μέρφι, μιλώντας για την τελετή των Όσκαρ του 2007.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπέτις
Ποδόσφαιρο 04.01.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπέτις

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπέτις. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Μπέτις για τη 18η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
