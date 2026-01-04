Η Μαρία Μπεκατώρου βρήκε το «κλειδί της ευτυχίας» στην «μαροκινή ζωή»

Τις γιορτινές ημέρες μακριά από την καθημερινότητα της Αθήνας επέλεξε να περάσει η Μαρία Μπεκατώρου, ταξιδεύοντας στο Μαρόκο. Η γνωστή παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από το ταξίδι της, δίνοντας μια πιο προσωπική εικόνα από τις εμπειρίες και τις εικόνες που τη σημάδεψαν κατά τη διάρκεια της παραμονής της στη χώρα της Βόρειας Αφρικής.

Μέσα από αναρτήσεις στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Μαρία Μπεκατώρου κατέγραψε όψεις της καθημερινότητας που συνάντησε, από τα πολύχρωμα σοκάκια και τις αγορές μέχρι τα ήσυχα τοπία και τις παραδοσιακές κατοικίες. Σε ορισμένα από τα στιγμιότυπα ποζάρει χαμογελαστή δίπλα σε καμήλες, απολαμβάνοντας τη μοναδική εμπειρία της ερήμου, ενώ σε άλλα απαθανατίζει ανθρώπους και στιγμές που, όπως φαίνεται, της προκάλεσαν έντονα συναισθήματα.

«Η μαροκινή ζωή είναι το κλειδί της ευτυχίας…»

Η παρουσιάστρια έδειξε να εντυπωσιάζεται ιδιαίτερα από τη φιλοσοφία ζωής των κατοίκων, την απλότητα και τη χαλαρή καθημερινότητά τους. Αυτό αποτυπώθηκε και στη λεζάντα που συνόδευσε τη δημοσίευσή της, όπου αναφέρθηκε με θαυμασμό στον μαροκινό τρόπο ζωής, χαρακτηρίζοντάς τον ως πηγή ευτυχίας και εσωτερικής ισορροπίας.

«Η μαροκινή ζωή είναι το κλειδί της ευτυχίας…», έγραψε χαρακτηριστικά στην λεζάντα της ανάρτησής της.

Οι εικόνες που μοιράστηκε δεν άργησαν να συγκεντρώσουν πλήθος θετικών σχολίων, με τους ακόλουθούς της να εκφράζουν τον θαυμασμό τους τόσο για το ταξίδι όσο και για τη διάθεση και την αυθεντικότητα που αποπνέουν οι αναρτήσεις της.