«Έχει κλείσει για μένα το κεφάλαιο της προσπάθειας να κάνω παιδί » – Η Μαρία Μπεκατώρου πιο αποκαλυπτική από ποτέ
Η αγαπημένη παρουσιάστρια Μαρία Μπεκατώρου ήταν καλεσμένη του Buongiorno και μίλησε για το The Chase, την πίστη και το «κεφάλαιο παιδί» στη ζωή της.
Καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno» με τη Φαίη Σκορδά ήταν σήμερα η Μαρία Μπεκατώρου. Η αγαπημένη παρουσιάστρια παραχώρησε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στη Φαίη Σκορδά, τον Δημήτρη Ουγγαρέζο και τον Άρη Καβατζίκη, λίγο πριν από την πρεμιέρα του επιτυχημένου τηλεπαιχνιδιού «The Chase», σήμερα στις 18:30, στο MEGA.
Τι πρέπει να ξέρουμε για τη νέα σεζόν του The Chase
Για την 5η σεζόν του «The Chase» που έρχεται, αποκάλυψε: «Υπάρχουν επεισόδια που μένουμε με το στόμα ανοιχτό, πώς τελειώνουν. Είναι κάτι μαγικό. Ίσως είναι οι προσωπικότητες που έχουν έρθει φέτος, είναι πολλά τα συναισθήματα. Είναι η καλύτερη χρονιά και νιώθω ότι φέτος έχω βάλει περισσότερο συναίσθημα. Μπορεί να είναι πολλά τα χρόνια αλλά τώρα ίσως να απελευθερώθηκα ακόμα περισσότερο. Θέλω να σας πω ότι σήμερα, στην πρεμιέρα, θα δούμε ένα από τα ωραιότερα επεισόδια που έχουμε γυρίσει ποτέ στην ιστορία του The Chase. Τελειώσαμε την εγγραφή του πρώτου επεισοδίου και για να το συζητήσουμε, πέρασε χρόνος. Ήταν οι ιστορίες των ανθρώπων και πώς κορυφώνεται η δράση. Αυτό το παιχνίδι είναι φοβερό».
Για την επιλογή της να παρουσιάζει το «The Chase», είπε: «Πιστεύω ότι όλα έγιναν πολύ σωστά στη ζωή μου όταν αποφάσισα να κάνω την αλλαγή και πήρα στα χέρια μου αυτό το παιχνίδι. Νομίζω ήταν η καλύτερη επιλογή που θα μπορούσα να κάνω».
«Μεγαλώνοντας γινόμαστε σοφότεροι»
Για τη ζωή της και τα «βαρίδια» που έχει αφήσει πίσω, η Μαρία Μπεκατώρου σημείωσε: «Νομίζω ότι μεγαλώνοντας γινόμαστε σοφότεροι. Δεν είναι βαρίδια, απλώς συνειδητοποιείς με ποιους ανθρώπους είσαι καλά, σε ποια πλευρά υπάρχει αγάπη. Το έχω καταλάβει ότι έχει τύχει να με πλησιάσει κάποιος επειδή είμαι η Μαρία Μπεκατώρου. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που μπορεί κάποιος να θέλει. Κρατάμε τους ανθρώπους που ξέρουμε στο 100% ότι μας αγαπάνε και τους αγαπάμε. Είμαι πιο «κλειστή» πλέον στις φιλίες».
Και συνέχισε: «Νιώθω βαθιά ευγνωμοσύνη για όλα αυτά που μου έχει στείλει ο Θεός. Ξεκίνησα να τα συνειδητοποιώ όταν ο μπαμπάς αρρώστησε. Μετά μου έτυχαν δύο πολύ δυσάρεστα γεγονότα στη ζωή μου. Έχω περάσει σπουδαίες απώλειες στη ζωή μου, πολύ κοντινά μου πρόσωπα. Συνειδητοποίησα, πώς οι άνθρωποί μου είναι καλά, με αγαπάνε και τους αγαπάω, και είμαστε καλά- και αυτό είναι το πιο σημαντικό».
Για την πίστη: «Λογοδοτώ μόνο στον Θεό. Εκεί τα λέω, εκεί απευθύνομαι για όλα. Οι γονείς μου με έβαλαν από πολύ μικρή με αυτό. Ήταν έντονη η σχέση μου με την πίστη. Έψελνα χρόνια, ήμουν σε εκκλησιαστική χορωδία».
«Αν γυρνούσα τον χρόνο πίσω θα μοιραζόμουν με διαφορετικό τρόπο την προσπάθειά μου να κάνω παιδί»
Για το αν έχει μετανιώσει που έχει επικοινωνήσει πράγματα για την ζωή της; «Όχι. Για το μόνο που έχω- όχι μετανιώσει αλλά ίσως το έκανα διαφορετικά, αν γυρνούσα τον χρόνο πισω, είναι να μοιραστώ με λίγο διαφορετικό και ίσως πιο κομψο τρόπο, την προσπάθειά μου να κάνω παιδί. Τελικά αυτό με πίεσε περισσότερο. Γιατί ο κόσμος έχει ενδιαφέρον, έχει αγάπη. Έχω περάσει φάσεις στην ζωή μου να μου στέλνουν εικόνες και να προσεύχονται για μένα για να κάνω παιδί. Ήταν συγκινητικό αλλά κάποια στιγμή με πίεσε πολύ αυτό. Έχω περάσει πλέον από το στάδιο του να με θλίβει το γεγονός ότι δεν έχω παιδί. Έχει κλείσει για μένα το κεφάλαιο της προσπάθειας να κάνω παιδί. Το έχω βγάλει τελείως από το μυαλό μου. Κάποια στιγμή αυτό περνάει από την επιθυμία στην εμμονή. Υπάρχουν πολλά «κατηγορώ» που μπαίνουν μέσα σε αυτές τις διαδικασίες».
Για τον σύζυγό της ανέφερε: «Η τεράστια πρόκληση που περάσαμε ήταν να σταθούμε ο ένας δίπλα στον άλλο στα χρόνια της επιτυχίας μου. Θέλει δύναμη από τον άλλον. Έγινε ξαφνικά όλο αυτό για να είναι εκεί και να στηρίζει και να έχει αφοσίωση. Είναι σημαντικό».
