Κλικ εκατομμυρίων: Αυτές είναι οι πιο ακριβές φωτογραφίες όλων των εποχών με τα πιο διάσημα μωρά του πλανήτη

Έχουν μάθει να ζουν κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας, με τους φωτορεπόρτερ να κυνηγούν κάθε τους βήμα, οι δηλώσεις και επιλογές τους να γίνονται πρώτο θέμα στον Τύπο και τα σκάνδαλά τους να απασχολούν εκατομμύρια ανθρώπους. Κανείς δεν μπορεί να «κλέψει» τη λάμψη από τους A-listers – εκτός αν πρόκειται για τα νεογέννητα μωρά τους.

Αυτά είναι που εξιτάρουν τους παπαράτσι και τον κόσμο του lifestyle περισσότερο και από τους σταρ της βιομηχανίας του θεάματος. Για αυτό, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τα μεγάλα περιοδικά δεν διστάζουν να βάλουν το χέρι βαθιά στην τσέπη και να δώσουν εκατομμύρια προκειμένου να έχουν το πρώτο κλικ των διάσημων μωρών.

Η PageSix αποφάσισε να μαζέψει τα πιο ακριβά εξώφυλλα όλων των εποχών με διάσημα μωρά και τα συμπεράσματα είναι δύο:

1. Το περιοδικό People έχει ξοδέψει μια… μικρή περιουσία για να κερδίσει τη μάχη.

2. Η Αντζελίνα Τζολί και ο Μπραντ Πιτ, σε αυτά τα 12 χρόνια σχέσης-γάμου, πρωταγωνίστησαν μαζί με τα παιδιά τους έχοντας ποζάρει στα τρία από τα πέντε πιο ακριβά covers όλων των εποχών.

Αυτό είναι το top5:

Νοξ και Βιβιέν Τζολί Πιτ – 14 εκατ. δολάρια

Το 2008, τα δίδυμα Νοξ και Βιβιέν των Τζολί και Πιτ έσπασαν κάθε ρεκόρ, με το People να δίνει 14 εκατ. δολάρια για να εξασφαλίσει τη πρώτη φωτογραφία – σε μια συνεργασία με το περιοδικό Hello!. Το ζευγάρι δώρισε τα χρήματα σε φιλανθρωπίες.

Μαξ και Έμα Μουνίζ – 6 εκατ. δολάρια

Το 2008 το People έβγαλε ακόμα 6 εκατ. δολάρια από τον τραπεζικό λογαριασμό του, προκειμένου να εξασφαλίσει την πρώτη φωτογραφία των Μαξ και Έμα Μουνίζ – των δίδυμων που απέκτησε με τον πρώην της Μαρκ Άντονι. Το περιοδικό είχε πει τότε ότι το ποσό δεν είναι τόσο μεγάλο, χωρίς ωστόσο ποτέ να αποκαλύψει τα χρήματα που έδωσε.

Σάιλο Τζολί – 4 εκατ. δολάρια

Ακόμα μια οικονομική επιτυχία της Αντζελίνα Τζολί και του Μπραντ Πιτ, με το People να δίνει 4 εκατ. δολάρια το 2006 για την πρώτη φωτογραφία της Σάιλο.

Λεβί Άλβες ΜακΚόναχι – 3 εκατ. δολάρια

Έχοντας χάσει τη μάχη για τα παιδιά των Τζολί – Πιτ, το περιοδικό OK! το 2008 έδωσε 3 εκατ. δολάρια στον Μάθιου ΜακΚόναχι και τη σύζυγό του Καμίλα Άλβες για την πρώτη φωτογραφία του Λεβί.

Παξ Τιεν Τζολί-Πιτ – 2 εκατ. δολάρια

Και εννοείται ότι την πρώτη 5αδα κλείνει το πρώην power couple Brangelina. Δύο εκατομμύρια δολάρια έδωσε το People για την παρθενική φωτογράφιση του Παξ Τιεν το 2007, λίγες εβδομάδες μετά την υιοθεσία του. Η διαφορά σε σχέση με τα προηγούμενα εξώφυλλα είναι η απουσία του Μπραντ Πιτ.