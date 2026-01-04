magazin
04.01.2026 | 19:25
Φωτιά σε κτίριο της Προεδρίας της Δημοκρατίας στη Βασιλέως Γεωργίου στο κέντρο της Αθήνας
Κάποτε, ο Έντι Μέρφι αποχώρησε από τα Όσκαρ γιατί έχασε το πολυπόθητο βραβείο – Αλλά αυτό δεν συνέβη από θυμό
Fizz 04 Ιανουαρίου 2026 | 17:11

Κάποτε, ο Έντι Μέρφι αποχώρησε από τα Όσκαρ γιατί έχασε το πολυπόθητο βραβείο – Αλλά αυτό δεν συνέβη από θυμό

«Δεν αποχώρησα εκνευρισμένος, απλά δεν μου άρεσε να είμαι ο τύπος που όλοι θέλουν να του δείξουν συμπόνια», υποστήριξε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Έντι Μέρφι, μιλώντας για την τελετή των Όσκαρ του 2007.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το κάπως μακρινό 2007, ο Έντι Μέρφι αποχώρησε σε χρόνο ντετέ από την τελετή των Όσκαρ, αφού δεν κατάφερε να κρατήσει στα χέρια του το βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του ως Τζέιμς Έρλι στην ταινία «Dreamgirls».

«Αυτό που συνέβη ήταν ότι ήμουν στα Όσκαρ, είχα χάσει και όλοι έρχονται προς το μέρος μου για να με χτυπήσουν φιλικά στην πλάτη», είπε ο Μέρφι στο Entertainment Weekly, ενώ μιλούσε για το ντοκιμαντέρ του στο Netflix, Being Eddie.

«Ο Κλιντ Ίστγουντ ήρθε και μου ακούμπησε τον ώμο. Και εγώ σκέφτηκα ότι δεν θέλω να γίνεται αυτό όλο το βράδυ. Ας φύγουμε’ », θυμήθηκε. «Δεν αποχώρησα εκνευρισμένος, απλά δεν μου άρεσε να είμαι ο τύπος που όλοι θέλουν [να πλησιάσουν] για να του δείξουν συμπόνια».

«Θα κλέψουν το Όσκαρ κάποιου άλλου»

Σχεδόν δύο δεκαετίες αργότερα από την αποχώρηση του από την τελετή, ο Έντι Μέρφι διέψευσε τις φήμες ότι έφυγε νωρίς — και έχασε τη νίκη της συμπρωταγωνίστριάς του Τζένιφερ Χάντσον για την ερμηνεία της Έφι Γουάιτ στην ταινία, καθώς και την ερμηνεία των συμπρωταγωνιστών του προς τιμήν της υποψηφιότητάς τους για το βραβείο καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού — επειδή ήταν θυμωμένος για την ήττα του.

Όπως σημείωσε στο EW ότι είχε προβλέψει ότι ο Άλαν Άρκιν, ο οποίος πέθανε το 2023 σε ηλικία 89 ετών, θα κέρδιζε λόγω της ερμηνείας του στην ταινία Little Miss Sunshine, την οποία είχε δει λίγους μήνες πριν από την τελετή απονομής των βραβείων.

«Ο Τζέφρι Κάτζενμπεργκ με προσκάλεσε να δω το Little Miss Sunshine έξι μήνες πριν βγει στις αίθουσες, και κυριολεκτικά είδα την ταινία και είδα τον Άλαν — και δεν είχα ακόμη προταθεί για βραβείο ή κάτι τέτοιο — και αμέσως γύρισα και κοίταξα τον Τζέφρι και του είπα: ‘Αυτή η ερμηνεία είναι από εκείνες που θα κλέψουν το Όσκαρ κάποιου άλλου’», θυμήθηκε ο Μέρφι.

«Είπα ακριβώς αυτά τα λόγια: ‘Μπορεί να κλέψει το Όσκαρ κάποιου άλλου’, και τελικά έκλεψε το δικό μου», είπε, πριν διευκρινίσει γελώντας: «Όχι, δεν νιώθω ότι έκλεψε το δικό μου».

Η μυστική συνταγή

Ο Έντι Μέρφι δήλωσε στο EW ότι με τα χρόνια έμαθε ότι η κατάκτηση του διάσημου βραβείου δεν αφορά αποκλειστικά την ερμηνεία του εκάστοτε ηθοποιού.

«Δεν υπάρχει μυστική συνταγή τύπου, κάνε αυτό, κάνε εκείνο, και θα κερδίσεις το Όσκαρ. Όχι, είναι όλα αυτά τα άυλα πράγματα που συνοδεύουν τη νίκη: η καμπάνια, το παρελθόν σου, τι σου χρωστάνε και τα λοιπά. Όλα αυτά παίζουν ρόλο όταν κερδίζεις Όσκαρ», εξήγησε.

Φωτογραφία: O Έντι Μέρφι στην ταινία «Dreamgirls» | IMDb

Στο νέο του ντοκιμαντέρ, Being Eddie, ο Μέρφι μίλησε επίσης για ένα ακόμη ζήτημα: το να ετοιμάζεσαι για την μεγαλειώδη τελετή, από την οποία φεύγεις με άδεια χέρια.

«Το πιο ενοχλητικό για μένα είναι ότι ντύνομαι και πηγαίνω στην εκδήλωση, γιατί συνήθως δεν πηγαίνω σε τελετές απονομής βραβείων», μοιράστηκε στο ντοκιμαντέρ, σύμφωνα με το EW.

«Όποτε χάνω, σκέφτομαι: ‘Αυτοί οι μαλάκ@@ με έκαναν να έρθω μέχρι εδώ. Θα μπορούσα να έχω χάσει και ενώ βρίσκομαι σπίτι μου. Είμαι ντυμένος με ένα γαμημέ@@ σμόκιν. Τι χάσιμο χρόνου’».

*Με πληροφορίες από: People

World
ΔΑΑ: Αποκαταστάθηκε το τεχνικό πρόβλημα, κανονικά οι πτήσεις

Αντζελίνα Τζολί εναντίον Μπραντ Πιτ: Αυτοεξόριστη για τα παιδιά λέει γλυκόπικρο αντίο στις ΗΠΑ
Go Fun 04.01.26

Αντζελίνα Τζολί εναντίον Μπραντ Πιτ: Αυτοεξόριστη για τα παιδιά λέει γλυκόπικρο αντίο στις ΗΠΑ

Η Αντζελίνα Τζολί κλείνει οριστικά την πόρτα του Χόλιγουντ, βάζοντας πωλητήριο στην ιστορική της έπαυλη στο Λος Άντζελες και αναζητώντας μια νέα πατρίδα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και τις δικαστικές διαμάχες με τον Μπραντ Πιτ

Σύνταξη
«Εγκεφαλική βλάβη, μειωμένη γνωστική λειτουργία» – Η εξομολόγηση της Εβάντζελιν Λίλι του Lost μετά την πτώση σε βράχο συγκινεί
«Πολεμίστρια» 04.01.26

«Εγκεφαλική βλάβη, μειωμένη γνωστική λειτουργία» – Η εξομολόγηση της Εβάντζελιν Λίλι του Lost μετά την πτώση σε βράχο συγκινεί

Η διάσημη πρωταγωνίστρια της εμβληματικής σειράς Lost και των ταινιών της Marvel, Εβάντζελιν Λίλι, προχώρησε σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση για την υγεία της.

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μελ Γκίμπσον – Η τρέλα, τα πάθη, και η «ανάσταση» του αιρετικού Μαντ Μαξ
Stories 04.01.26

Μελ Γκίμπσον – Η τρέλα, τα πάθη, και η «ανάσταση» του αιρετικού Μαντ Μαξ

Ο αμφιλεγόμενος ηθοποιός και σκηνοθέτης Μελ Γκίμπσον δεν έβαλε ποτέ νερό στο κρασί του λέγοντας πολλά περισσότερα από όσα θα του επέτρεπαν οι επικοινωνιολόγοι του. Πρόθυμος να πληρώσει το τίμημα, ο αιώνιος Μαντ Μαξ γίνεται 70 ετών και αυτή είναι η ζωή του

Σύνταξη
Η Σιγκούρνι Γουίβερ έγραψε κάποτε ερωτική επιστολή στον Τζον Λένον – «Ελπίζω να την πέταξαν»
Peace & Love 03.01.26

Η Σιγκούρνι Γουίβερ έγραψε κάποτε ερωτική επιστολή στον Τζον Λένον – «Ελπίζω να την πέταξαν»

Όταν ήταν ακόμη 12 ετών, η Σιγκούρνι Γουίβερ βρέθηκε σε μία από τις συναυλίες των Beatles στις Ηνωμένες Πολιτείες, περιτριγυρισμένη από «κοπέλες που ούρλιαζαν».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο σύζυγος της Μίλι Μπόμπι Μπράουν, Τζέικ, δείχνει την στήριξη του με αφορμή το φινάλε του «Stranger Things»
«Πιστεύω» 03.01.26

Ο σύζυγος της Μίλι Μπόμπι Μπράουν, Τζέικ, δείχνει την στήριξη του με αφορμή το φινάλε του «Stranger Things»

Ο Τζέικ Μποντζιόβι δημοσίευσε στο Instagram μια φωτογραφία της Μίλι Μπόμπι Μπράουν, η οποία στέκεται ενθουσιασμένη μπροστά από μια αφίσα για την προβολή του φινάλε της σειράς Stranger Things.

Σύνταξη
Μίκι Ρουρκ: Δραματική κατάρρευση και ανησυχίες για την υγεία του μετά την απειλή για έξωση – «Δαίμονες»
Έκπτωτος 03.01.26

Μίκι Ρουρκ: Δραματική κατάρρευση και ανησυχίες για την υγεία του μετά την απειλή για έξωση – «Δαίμονες»

Ο άλλοτε γόης του Χόλιγουντ, Μίκι Ρουρκ, φαίνεται πως διανύει την πιο σκοτεινή περίοδο της ζωής του, καθώς βρίσκεται ένα βήμα πριν από την έξωση

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τόμι Λι Τζόουνς: Νέες μαρτυρίες για τα αίτια θανάτου της 34χρονης κόρης του – Το μοιραίο ρεβεγιόν, η κοκαΐνη και οι δαίμονες
Κυάνωση 03.01.26

Τόμι Λι Τζόουνς: Νέες μαρτυρίες για τα αίτια θανάτου της 34χρονης κόρης του – Το μοιραίο ρεβεγιόν, η κοκαΐνη και οι δαίμονες

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τις συνθήκες θανάτου της 34χρονης κόρης του Τόμι Λι Τζόουνς που βρέθηκε νεκρή τις πρώτες πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς

Σύνταξη
Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, ο πρώην της Μπάρι Κίογκαν και η «τσουχτερή» ανάρτηση της Πρωτοχρονιάς
Δύσκολη χρονιά; 03.01.26

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, ο πρώην της Μπάρι Κίογκαν και η «τσουχτερή» ανάρτηση της Πρωτοχρονιάς

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ και ο Μπάρι Κίογκαν εθεάθησαν για πρώτη φορά μαζί τον Δεκέμβριο του 2023, ωστόσο τον Δεκέμβριου του 2025 τράβηξαν χωριστούς δρόμους.

Σύνταξη
Το ελπιδοφόρο μήνυμα της Νικόλ Κίντμαν για το 2026, έπειτα από μια δύσκολη χρονιά
«Αισθάνεται ευλογημένη» 02.01.26

Το ελπιδοφόρο μήνυμα της Νικόλ Κίντμαν για το 2026, έπειτα από μια δύσκολη χρονιά

Η Νικόλ Κίντμαν γιόρτασε την έλευση του νέου έτους με τις κόρες της στην Αυστραλία, έπειτα από μια χρονιά που σημαδεύτηκε από το διαζύγιο της με τον Κιθ Έρμπαν.

Σύνταξη
Κολεγιόπαιδα που τσακώνονται σε εφηβική σειρά – Το 2025 ήταν η χρονιά των beef μεταξύ Τραμπ και ποπ σταρ
(Α)σόβαροι 02.01.26

Κολεγιόπαιδα που τσακώνονται σε εφηβική σειρά – Το 2025 ήταν η χρονιά των beef μεταξύ Τραμπ και ποπ σταρ

Το 2025, ο Τραμπ είπε ότι «μισεί την Τέιλορ Σουίφτ», αποκάλεσε «χαζό» τον Μπρους Σπρίνγκστιν, ενώ ο Λευκός Οίκος χρησιμοποίησε ποπ επιτυχίες για να δημιουργήσει memes για τα δήθεν κατορθώματα της ICE.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Δεν είναι μαγκιά να μεγαλώνεις ένα παιδί μόνη σου» – Η Βάνα Μπάρμπα για τη μονογονεϊκότητα, το sex, τον Μπερλουσκόνι και τις προδοσίες
Ομορφιά ως παγίδα 02.01.26

«Ήταν λάθος που μεγάλωσα τη Φαίδρα μόνη μου» – Η Βάνα Μπάρμπα για τη μονογονεϊκότητα, το sex, τον Μπερλουσκόνι και τις προδοσίες

Με αφοπλιστικά εξομολογητική διάθεση, η Βάνα Μπάρμπα υποδέχθηκε το 2026 ξετυλίγοντας το νήμα της ζωής της στην εκπομπή Στούντιο 4

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Φούλαμ – Λίβερπουλ 2-2: Σοκ στο 90+7′ για τους Reds
Ποδόσφαιρο 04.01.26

Φούλαμ – Λίβερπουλ 2-2: Σοκ στο 90+7′ για τους Reds

Στο 90+4′ ο Χάκπο έκανε την ανατροπή για τη Λίβερπουλ στην έδρα της Φούλαμ η οποία πήρε όμως τον βαθμό (2-2) με απίθανο γκολ του Ρίντ στο 90+7′ και άφησε τους «reds» για δεύτερο σερί ματς χωρίς νίκη.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 04.01.26

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Τσέλσι

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Τσέλσι για την 20η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Τι αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν του Λαϊκού νοσοκομείου για τον Γιώργο Παπαδάκη
Ελλάδα 04.01.26

Τι αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν του Λαϊκού νοσοκομείου για τον Γιώργο Παπαδάκη

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες όλων των εμπλεκόμενων επαγγελματιών υγείας, δεν κατέστη δυνατή η επαναφορά του ασθενούς, αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή του Λαϊκό νοσοκομείο.

Σύνταξη
Γιώργος Παπαδάκης: Ο δημοσιογράφος που συνέδεσε το όνομά του με την καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη
Όσο ελάχιστοι 04.01.26

Γιώργος Παπαδάκης: Ο δημοσιογράφος που συνέδεσε το όνομά του με την καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη

Ο Γιώργος Παπαδάκης αφήνει πίσω του μια τηλεόραση που εν μέρει διαμορφώθηκε στην κυριολεξία και από τον ίδιο. Η «υπογραφή» του θα μείνει σίγουρα ανεξίτηλη.

Σύνταξη
Οι «υπογραφές» του Ντέκλαν Ράις…
On Field 04.01.26

Οι «υπογραφές» του Ντέκλαν Ράις…

Τα αγγλικά μέσα αποθεώνουν τον διεθνή άσο της Άρσεναλ και οι «κανονιέρηδες» ετοιμάζουν μια μυθική πρόταση στον παίκτη, για να υπογράψει νέο συμβόλαιο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με την κυβέρνηση στη Βενεζουέλα, «αν λάβει σωστές αποφάσεις»
Άλλα λόγια; 04.01.26

Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με την κυβέρνηση στη Βενεζουέλα, «αν λάβει σωστές αποφάσεις»

Η Βενεζουέλα δεν είναι Ιράκ ή Λιβύη, είπε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, και οι ΗΠΑ δεν επεμβαίνουν στις πολιτικές υποθέσεις άλλων χωρών. Αυτό που κάναμε ήταν να προστατέψουμε τα αμερικανικά συμφέροντα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η επίθεση που λειτούργησε μπούμερανγκ: Από σφοδροί επικριτές του Μαδούρο, επικριτές της Ουάσιγκτον
Κατακραυγή 04.01.26

Η επίθεση που λειτούργησε μπούμερανγκ: Από σφοδροί επικριτές του Μαδούρο, επικριτές της Ουάσιγκτον

Ακόμα και διεθνή ΜΜΕ που πολεμούσαν τον απαχθέντα ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, καταδίκασαν την απαγωγή του κατ΄εντολή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας: «Η ΥΠΑ γνωρίζει την παλαιότητα των συστημάτων»
Ελλάδα 04.01.26

Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας: «Η ΥΠΑ γνωρίζει την παλαιότητα των συστημάτων»

«Ζητάμε επιτέλους να αναλάβει κάποιος την ευθύνη για τις επαναλαμβανόμενες βλάβες στον εξοπλισμό καθώς και για την καθυστέρηση στην ανανέωσή του» αναφέρουν οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
Βόλεϊ Ανδρών 04.01.26

LIVE: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

LIVE: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 18:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ για την 9η αγωνιστική της Volley League. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Eurovision 2026: Απόψε παρουσιάζονται οι 28 φιναλίστ του ελληνικού τελικού
Sing for Greece 04.01.26

Eurovision 2026: Απόψε παρουσιάζονται οι 28 φιναλίστ του ελληνικού τελικού

Με την εκπομπή «Sing for Greece - Εθνικός Τελικός Eurovision 2026 - Οι Φιναλίστ», ξεκινά απόψε, Κυριακή 4 Ιανουαρίου, η φετινή διαδρομή της Eurovision, με την πρώτη παρουσίαση των 28 υποψηφίων για την ελληνική εκπροσώπηση στη Βιέννη

Σύνταξη
Τσίπρας: Ο Μητσοτάκης αντί να απολογηθεί για τη δήλωση, επιλέγει το δρόμο της πολιτικής δειλίας
«Διέσυρε την Ελλάδα» 04.01.26

Τσίπρας: Ο Μητσοτάκης αντί να απολογηθεί για τη δήλωση, επιλέγει το δρόμο της πολιτικής δειλίας

Ο Μητσοτάκης με τη δήλωση για τη Βενεζουέλα ανέβασε σε νέο επίπεδο τη δουλικότητα του πρόθυμου συμμάχου, με την απάντηση στον Τσίπρα αναβάθμισε το επίπεδο της πολιτικής χυδαιότητας, είναι το σκληρό σχόλιο του περιβάλλοντος του πρώην πρωθυπουργού στις «θεωρίες συνομωσίας» και τις «ανιστόρητες συγκρίσεις» του Μαξίμου προκειμένου να επιτεθεί στον Τσίπρα.

Σύνταξη
Ανδραβίδα: Αυτοκτόνησε ο πατέρας 22χρονου που είχε χάσει τη ζωή του μετά από τροχαίο το καλοκαίρι
Ελλάδα 04.01.26

Ανδραβίδα: Αυτοκτόνησε ο πατέρας 22χρονου που είχε χάσει τη ζωή του μετά από τροχαίο το καλοκαίρι

Ο νεαρός είχε τραυματιστεί σοβαρά στα Λεχαινά και μετά από 14 ημέρες άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο της Πάτρας - Ο πατέρας του δεν άντεξε την απώλεια του γιου του

Σύνταξη
Συμβούλιο της Ευρώπης: Η επέμβαση ΗΠΑ στη Βενεζουέλα αποδυναμώνει τη διεθνή ασφάλεια – Όχι σε διπλά μέτρα και σταθμά
«Επικίνδυνος κόσμος» 04.01.26

Συμβούλιο της Ευρώπης: Η επέμβαση ΗΠΑ στη Βενεζουέλα αποδυναμώνει τη διεθνή ασφάλεια – Όχι σε διπλά μέτρα και σταθμά

«Ένας κόσμος που διέπεται από εξαιρέσεις, δύο μέτρα και δύο σταθμά ή ανταγωνιστικές σφαίρες επιρροής είναι ένας πιο επικίνδυνος κόσμος», επισημαίνει ο οργανισμός. Προειδοποιεί για επικίνδυνη πόλωση στη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
Η αρετή της υπομονής
On Field 04.01.26

Η αρετή της υπομονής

Ο Ολυμπιακός είχε το πείσμα και την «δίψα» που θέλει ο προπονητής του και αυτό έκανε τον Μέντι να χαμογελά

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Φάμελλος: Ιστορικά επικίνδυνη για τη χώρα η δήλωση Μητσοτάκη – Πρέπει να φύγει το συντομότερο
«Ντρόπιασε τη χώρα» 04.01.26

Φάμελλος: Ιστορικά επικίνδυνη για τη χώρα η δήλωση Μητσοτάκη – Πρέπει να φύγει το συντομότερο

Σκληρή κριτική ασκεί ο Σωκράτης Φάμελλος στον πρωθυπουργό, για τη δήλωσή του για την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα. Σημειώνει ότι «δίνει συγχωροχάρτι» στην παραβίαση του διεθνούς δικαίου, θέτοντας τη χώρα σε κίνδυνο.

Σύνταξη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπέτις
Ποδόσφαιρο 04.01.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπέτις

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπέτις. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Μπέτις για τη 18η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

