Κάποτε, ο Έντι Μέρφι αποχώρησε από τα Όσκαρ γιατί έχασε το πολυπόθητο βραβείο – Αλλά αυτό δεν συνέβη από θυμό

Το κάπως μακρινό 2007, ο Έντι Μέρφι αποχώρησε σε χρόνο ντετέ από την τελετή των Όσκαρ, αφού δεν κατάφερε να κρατήσει στα χέρια του το βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του ως Τζέιμς Έρλι στην ταινία «Dreamgirls».

«Αυτό που συνέβη ήταν ότι ήμουν στα Όσκαρ, είχα χάσει και όλοι έρχονται προς το μέρος μου για να με χτυπήσουν φιλικά στην πλάτη», είπε ο Μέρφι στο Entertainment Weekly, ενώ μιλούσε για το ντοκιμαντέρ του στο Netflix, Being Eddie.

«Ο Κλιντ Ίστγουντ ήρθε και μου ακούμπησε τον ώμο. Και εγώ σκέφτηκα ότι δεν θέλω να γίνεται αυτό όλο το βράδυ. Ας φύγουμε’ », θυμήθηκε. «Δεν αποχώρησα εκνευρισμένος, απλά δεν μου άρεσε να είμαι ο τύπος που όλοι θέλουν [να πλησιάσουν] για να του δείξουν συμπόνια».

«Θα κλέψουν το Όσκαρ κάποιου άλλου»

Σχεδόν δύο δεκαετίες αργότερα από την αποχώρηση του από την τελετή, ο Έντι Μέρφι διέψευσε τις φήμες ότι έφυγε νωρίς — και έχασε τη νίκη της συμπρωταγωνίστριάς του Τζένιφερ Χάντσον για την ερμηνεία της Έφι Γουάιτ στην ταινία, καθώς και την ερμηνεία των συμπρωταγωνιστών του προς τιμήν της υποψηφιότητάς τους για το βραβείο καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού — επειδή ήταν θυμωμένος για την ήττα του.

Όπως σημείωσε στο EW ότι είχε προβλέψει ότι ο Άλαν Άρκιν, ο οποίος πέθανε το 2023 σε ηλικία 89 ετών, θα κέρδιζε λόγω της ερμηνείας του στην ταινία Little Miss Sunshine, την οποία είχε δει λίγους μήνες πριν από την τελετή απονομής των βραβείων.

«Ο Τζέφρι Κάτζενμπεργκ με προσκάλεσε να δω το Little Miss Sunshine έξι μήνες πριν βγει στις αίθουσες, και κυριολεκτικά είδα την ταινία και είδα τον Άλαν — και δεν είχα ακόμη προταθεί για βραβείο ή κάτι τέτοιο — και αμέσως γύρισα και κοίταξα τον Τζέφρι και του είπα: ‘Αυτή η ερμηνεία είναι από εκείνες που θα κλέψουν το Όσκαρ κάποιου άλλου’», θυμήθηκε ο Μέρφι.

«Είπα ακριβώς αυτά τα λόγια: ‘Μπορεί να κλέψει το Όσκαρ κάποιου άλλου’, και τελικά έκλεψε το δικό μου», είπε, πριν διευκρινίσει γελώντας: «Όχι, δεν νιώθω ότι έκλεψε το δικό μου».

Η μυστική συνταγή

Ο Έντι Μέρφι δήλωσε στο EW ότι με τα χρόνια έμαθε ότι η κατάκτηση του διάσημου βραβείου δεν αφορά αποκλειστικά την ερμηνεία του εκάστοτε ηθοποιού.

«Δεν υπάρχει μυστική συνταγή τύπου, κάνε αυτό, κάνε εκείνο, και θα κερδίσεις το Όσκαρ. Όχι, είναι όλα αυτά τα άυλα πράγματα που συνοδεύουν τη νίκη: η καμπάνια, το παρελθόν σου, τι σου χρωστάνε και τα λοιπά. Όλα αυτά παίζουν ρόλο όταν κερδίζεις Όσκαρ», εξήγησε.

Στο νέο του ντοκιμαντέρ, Being Eddie, ο Μέρφι μίλησε επίσης για ένα ακόμη ζήτημα: το να ετοιμάζεσαι για την μεγαλειώδη τελετή, από την οποία φεύγεις με άδεια χέρια.

«Το πιο ενοχλητικό για μένα είναι ότι ντύνομαι και πηγαίνω στην εκδήλωση, γιατί συνήθως δεν πηγαίνω σε τελετές απονομής βραβείων», μοιράστηκε στο ντοκιμαντέρ, σύμφωνα με το EW.

«Όποτε χάνω, σκέφτομαι: ‘Αυτοί οι μαλάκ@@ με έκαναν να έρθω μέχρι εδώ. Θα μπορούσα να έχω χάσει και ενώ βρίσκομαι σπίτι μου. Είμαι ντυμένος με ένα γαμημέ@@ σμόκιν. Τι χάσιμο χρόνου’».

*Με πληροφορίες από: People