Μπορεί ο Έντι Μέρφι να μην έχει κερδίσει Όσκαρ, αλλά ετοιμάζεται να λάβει το πολυπόθητο βραβείο του AFI

Ο Έντι Μέρφι θα τιμηθεί με το 51ο βραβείο AFI Life Achievement Award του Αμερικανικού Ινστιτούτου Κινηματογράφου (AFI), σε ένα επίσημο γκαλά που θα πραγματοποιηθεί στο Dolby Theater στο Λος Άντζελες στις 18 Απριλίου 2026.

Το βραβείο AFI Life Achievement Award, που θεωρείται η ύψιστη τιμητική διάκριση για τους επαγγελματίες της κινηματογραφικής βιομηχανίας, απονέμεται κάθε χρόνο σε ένα μονάχα πρόσωπο, σε αναγνώριση τόσο του ταλέντου του όσο και της διαχρονικότητας των ερμηνειών του.

Ένα βιογραφικό που αντέχει στον χρόνο

Ο Έντι Μέρφι σίγουρα πληροί τα προαναφερθέντα κριτήρια, με ένα εντυπωσιακό βιογραφικό ως ηθοποιός. Βάσει box office, πρόκειται για τον πιο επιτυχημένο Αφροαμερικανό ηθοποιό όλων των εποχών, ενώ παράλληλα βρίσκεται μεταξύ των πέντε δημοφιλέστερων ηθοποιών στην ιστορία της βιομηχανίας.

Μερικές από τις πιο εμβληματικές εμφανίσεις του Μέρφι στη μεγάλη οθόνη περιλαμβάνουν τις ταινίες «Beverly Hills Cop», «Coming to America», «Trading Places», «Daddy Daycare», «48 Hrs» και «The Nutty Professor».

Πέραν του κινηματογράφου, στην σκηνή, τα stand up αφιερώματα του Μέρφι, όπως το «Delirious» του 1983 και το «Raw» του 1987, καθώς και ο ρόλος του ως μέλος του καστ στο «Saturday Night Live», συνέβαλαν επίσης στο να εδραιωθεί στην βιομηχανία του θεάματος.

Πιο πρόσφατα, ο Έντι Μέρφι αποτέλεσε το κεντρικό θέμα του ντοκιμαντέρ «Being Eddie» του Netflix, ενώ πρωταγωνίστησε και στην κωμωδία «The Pickup» της Amazon Prime.

Πέντε δεκαετίες

Η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του AFI, Κάθλιν Κένεντι, δήλωσε: «Ο Έντι Μέρφι είναι ένα αμερικανικό είδωλο. Πρωτοπόρος στην τέχνη του κινηματογράφου, της τηλεόρασης και του stand-up, η ευελιξία του δεν γνωρίζει όρια. Για πέντε δεκαετίες, η επιρροή του στην κουλτούρα μας έχει εμπνεύσει τόσο καλλιτέχνες όσο και κοινό, και το AFI είναι περήφανο που τον τιμά με το 51ο Βραβείο AFI Life Achievement Award».

Ο νικητής του βραβείου AFI Life Achievement Award επιλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του AFI. Πέρυσι, το βραβείο απονεμήθηκε στον Φράνσις Φορντ Κόπολα, ενώ μεταξύ των νικητών της τελευταίας δεκαετίας συγκαταλέγονται οι Στιβ Μάρτιν, Τζον Γουίλιαμς, Ντάιαν Κίτον, Τζορτζ Κλούνεϊ, Ντένζελ Ουάσινγκτον, Τζούλι Άντριους και Νικόλ Κίντμαν.

*Με πληροφορίες από: Variety