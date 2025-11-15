magazin
Ο Έντι Μέρφι παραδέχεται ότι θύμωσε που δεν κέρδισε Όσκαρ για το «Dreamgirls» – Αλλά για ποιον λόγο;
Culture Live 15 Νοεμβρίου 2025 | 21:55

Ο Έντι Μέρφι παραδέχεται ότι θύμωσε που δεν κέρδισε Όσκαρ για το «Dreamgirls» – Αλλά για ποιον λόγο;

Το 2007, ο Έντι Μέρφι θεωρούνταν φαβορί για Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «Dreamgirls». Όμως, κάτι πήγε στραβά.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Πριν από την τελετή απονομής των Όσκαρ στις 25 Φεβρουαρίου 2007, ο Έντι Μέρφι θεωρούνταν φαβορί για τη δραματική του ερμηνεία στην ταινία «Dreamgirls». Είχε ήδη σαρώσει στα μεγάλα τηλεοπτικά βραβεία, κερδίζοντας στην αντίστοιχη κατηγορία των Χρυσών Σφαιρών και στα Βραβεία της Ένωσης Ηθοποιών και Κριτικών.

Ο ηθοποιός είχε επίσης λάβει διθυραμβικές κριτικές, ενώ η ταινία αποδείχθηκε εισπρακτική επιτυχία με τα έσοδα στο box office να αγγίζουν τα 155 εκατομμύρια δολάρια.

Όλα λοιπόν έδειχναν οτι το Όσκαρ Β’ Ανδρικού ρόλου θα πήγαινε στον Μέρφι.

«Το πρόβλημα μου δεν ήταν ότι έχασα το Όσκαρ»

Αλλά, όταν η Ρέιτσελ Βάις, που είχε κερδίσει το Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου την προηγούμενη χρονιά για την ταινία «The Constant Gardener», άνοιξε το φάκελο, το Όσκαρ τελικλα πήγε στον Άλαν Άρκιν για την συμμετοχή του στην ταινία «Little Miss Sunshine».

Παρότι ο Μέρφι χειροκρότησε τον Άρκιν για την σπουδαία νίκη του, βαθιά μέσα του ήταν θυμωμένος – αλλά όχι για τον λόγο που μπορεί να φαντάζεστε. Όπως λέει στο νέο ντοκιμαντέρ «Being Eddie», που κάνει μια βουτιά στη ζωή και την καριέρα του θρυλικού ηθοποιού, ήταν αναστατωμένος επειδή είχε ντυθεί επίσημα άνευ λόγου και αιτίας.

«Το πρόβλημα μου δεν ήταν ότι έχασα το Όσκαρ», λέει ο Έντι Μέρφι. «Το πρόβλημα μου ήταν ότι ντύθηκα καλά για να πάω στην εκδήλωση, ενώ συνήθως [αποφεύγω] τις τελετές απονομής βραβείων».

»Αυτό που σκέφτομαι κάθε φορά που χάνω είναι: ‘Αυτοί οι μαλάκ@@ με έκαναν να έρθω μέχρι εδώ. Θα μπορούσα να έχω χάσει από το σπίτι μου. Είμαι ντυμένος με σμόκιν. Τι χάσιμο χρόνου’. Ποτέ δεν λέω ‘Ω, δεν κέρδισα’. Λέω ‘Ε, με κάνατε να έρθω εδώ για το τίποτα’».

»Είναι πάντα υπέροχο να κερδίζεις, αλλά αν δεν κερδίσω, δεν με νοιάζει. Επιστρέφω στο σπίτι και είμαι ακόμα ο Έντι το πρωί».

«Όταν θα είμαι γέρος»

Σε βίντεο που μοιράστηκε νωρίτερα φέτος το ειδησεογραφικό πρακτορείο Sky News με αφορμή την περιοδεία Τύπου για τη νέα ταινία «The Pickup», ο Έντι Μέρφι αναφέρθηκε τόσο στα Όσκαρ, όσο και στο τι θεωρεί ο ίδιος επιτυχία.

«Οι ταινίες είναι διαχρονικές και ξεχωριστές. Εδώ και τόσα χρόνια παίζονται [ξανά και ξανά] και σημειώνουν εμπορική επιτυχία. Έτσι, βγάζεις πολλά χρήματα και ο κόσμος τις λατρεύει, οπότε δεν σκέφτεσαι καν ότι ‘δεν κέρδισα βραβείο!’. Η ανταπόκριση του κόσμου και το γεγονός ότι η ταινία έχει μακροβιότητα, αυτό είναι το βραβείο».

»Μια μέρα, θα μου δώσουν ένα από αυτά τα τιμητικά Όσκαρ. Όταν θα είμαι πολύ γέρος. Και θα πω ευχαριστώ πολύ για αυτή την υπέροχη τιμή. Θα είμαι γέρος και δεν θα έχω δόντια. Δεν με πειράζει να πάρω το τιμητικό Όσκαρ όταν θα είμαι 90 ετών», κατέληξε.

*Με πληροφορίες από: People | Sky News

