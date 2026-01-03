Οι πανηγυρισμοί στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού μετά την κατάκτηση του Betsson Super Cup (vid)
Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Betsson Super Cup με 3-0 επί του ΟΦΗ και λίγη ώρα αργότερα οι παίκτες του έστησαν μια γιορτή στα αποδυτήρια του Παγκρήτιου, πανηγυρίζοντας μία ακόμη επιτυχία της ομάδας.
Ο Ολυμπιακός έκανε το καλύτερο ποδαρικό στο 2026, καθώς κατέκτησε την κούπα του Betsson Super Cup με 3-0 επί του ΟΦΗ, με το σύλλογο του μεγάλου λιμανιού να φτάνει πλέον τους συνολικά 338 τίτλους στα πέντε βασικά αθλήματα.
Οι Πειραιώτες πανηγύρισαν έντονα τη σπουδαία αυτή επιτυχία ανοίγοντας μέχρι και σαμπάνιες στα αποδυτήρια, ενώ χόρεψαν υπό τους ήχους του θρυλικού κομματιού «Freed from Desire».
Οι «ερυθρόλευκοι» πρόσθεσαν ακόμη μία κούπα στην τεράστια συλλογή τους και έτσι, φρόντισαν να πανηγυρίσουν και να χαρούν, απολαμβάνοντας ακόμη μία μεγάλη επιτυχία. Επίκεντρο των πανηγυρισμών ποιο άλλο, από το τρόπαιο του Betsson Super Cup το οποίο είχαν βάλει σε περίοπτη θέση στα αποδυτήρια με κάθε παίκτη, αλλά και μέλος του σταφ να το παίρνει «αγκαλιά» και να βγαίνει την απαραίτητη φωτογραφία.
Δείτε το βίντεο με τους πανηγυρισμούς στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού
View this post on Instagram
