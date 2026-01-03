Αποθέωση για τον Βαγγέλη Μαρινάκη (pic+vid)
Ο κόσμος του Ολυμπιακού αποθέωσε τον ηγέτη του πειραϊκού συλλόγου, μετά την κατάκτηση του Betsson Super Cup.
Με γκολ των Ταρέμι (96’), Καλογερόπουλου (107’) και Γιαζίτζι (113’), ο Ολυμπιακός επικράτησε του ΟΦΗ στον τελικό του Betsson Super Cup, που πραγματοποιήθηκε στο Παγκρήτιο Στάδιο, με 3-0 και κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της σεζόν.
Μετά το τέλος του παιχνιδιού, ο ηγέτης του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο και αποθεώθηκε από τον κόσμο της ομάδας του μεγάλου λιμανιού.
Οι «ερυθρόλευκοι» οπαδοί χειροκρότησαν τον ισχυρό άνδρα του πειραϊκού συλλόγου και αυτός ανταπέδωσε, σηκώνοντας ψηλά το χέρι του προς κάθε κατεύθυνση.
Δείτε το βίντεο:
Στη συνέχεια ο Βαγγέλης Μαρινάκης πήγε στον χώρο που έγινε η απονομή του τροπαίου και πανηγύρισε μαζί με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τους παίκτες την κατάκτηση του Betsson Super Cup.
Ο ηγέτης του Ολυμπιακού βρέθηκε στο Παγκρήτιο και στήριξε έμπρακτα τον Βάσκο και τους ποδοσφαιριστές, με τον κόσμο να τον αποθεώνει μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης και όλοι μαζί – κόσμος, ομάδα και διοίκηση – να γιορτάζουν ένα ακόμα τρόπαιο για τον μεγαλύτερο πολυαθλητικό σύλλογο στον κόσμο.
