Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 03.01.2026]
Ημερήσια 03 Ιανουαρίου 2026

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 03.01.2026]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Η Πανσέληνος έρχεται και τονίζει τα συναισθήματά σου. Άντε λίγο και τα προσωπικά ή ακόμα και τα οικογενειακά σου. Το κλίμα εκεί είναι ολίγον τι περίεργο, οπότε εσύ πρέπει να κατευνάσεις τις εντάσεις. Πώς θα το κάνεις αυτό; Με το να κόψεις εσύ ο ίδιος τα εριστικά σχόλια και να κάνεις πως δεν ακούς τα αντίστοιχα σχόλια των άλλων φυσικά!

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μη γίνεις απότομος στις συζητήσεις ή στις διαπραγματεύσεις που κάνεις λόγω του ότι θέλεις να προχωρήσει η εξέλιξή σου εκεί γρηγορότερα. Ειδικά αν δεν έχεις συγκεκριμένους στόχους, έτσι; Μη γίνεσαι πεισματάρης και μην αρνείσαι να κάνεις και κάπου πίσω. Το να κάνεις κάποιον συμβιβασμό, ας πούμε, δεν παίζει;

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Η Πανσέληνος σε προικίζει με έντονη επικοινωνιακή διάθεση, αλλά το ζόρι είναι, ότι σου στερεί την ψυχραιμία σου. Επειδή, λοιπόν, οι απόψεις που εκφράζεις- και θέλεις πολύ να το κάνεις αυτό- έχουν μια κάποια βαρύτητα, πρέπει να αποφύγεις να το κάνεις με τρόπο πεισματικό ή και απόλυτο. Ωστόσο πρέπει να σε υπερασπιστείς. Αυτό ισχύει!

DON’TS: Μην χάνεις την αποφασιστικότητά σου μεν, μη γίνεσαι έντονα παρορμητικός δε. Έχεις πολύ συγκεκριμένα πράγματα μέσα στο κεφάλι σου, αλλά έτσι δεν θα βγουν, σωστά; Μη φοβάσαι να ξεκαθαρίσεις τα πράγματα με τους άλλους, απλά πρόσεχε το πως θα το κάνεις, γιατί δεν ξέρω αν υπάρχει μια κοινή γραμμή συνεννόησης σήμερα.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Σήμερα με την Πανσέληνο εστίασε σε θέματα ασφαλείας, αυτοεκτίμησης και οικονομίας. Εκεί, ας πούμε, υπάρχουν πολλά θέματα που πρέπει να βάλεις σε σωστή σειρά, σωστά; Παράλληλα, μπορείς να μιλήσεις για όλα αυτά που κρατάς καιρό κρυμμένα μέσα σου. Ωστόσο να είσαι προετοιμασμένος για τα σχόλια που μπορεί να ακούσεις.

DON’TS: Μην επικοινωνείς με τρόπο έντονο νομίζοντας πως έτσι διεκδικείς τον χώρο και τον χρόνο σου. Μην κινείσαι παρορμητικά, γιατί ο τρόπος που το κάνεις βγάζει στους άλλους μια αδιαφορία; Μια μικρή δόση κακίας; Κάτι το αρνητικό τέλος πάντων! Μην αφήσεις, όμως, κανέναν να μειώσει την αξία σου, καθώς άλλο το ένα κι άλλο το άλλο, έτσι;

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Επειδή η Πανσέληνος φέρνει εντάσεις, προσπάθησε έστω να μπεις ήρεμα στη φάση. Άλλωστε ένιωθες την ατμόσφαιρα να «τσιτώνει» ήδη από το προηγούμενο διάστημα, απλά επέλεγες να κάνεις τον Κινέζο. Επίσης θέλεις οι δικοί σου άνθρωποι να ακούσουν πραγματικά αυτά που έχεις να πεις, αλλά απόφυγε να το κάνεις με επιθετικό τρόπο, έτσι;

DON’TS: Μη γίνεσαι έντονος, όταν διεκδικείς τα κεκτημένα σου, γιατί καταντάς να φαίνεσαι λιγάκι κακούλης; Λιγάκι επιθετικός; Μην πιέζεις συναισθηματικά τους ανθρώπους γύρω σου και μην εκφράσεις όλα σου τα παράπονα μεμιάς. Μην προσπαθήσεις ούτε να επιβληθείς. Καλά, έτσι πιστεύεις ότι θα αναθερμάνεις το κλίμα με τους άλλους;

Λέων

Λέων

DO’S: Η Πανσέληνος σου δείχνει πως όσα θέματα σε ζόριζαν το προηγούμενο διάστημα έφτασαν στο τέρμα τους. Κοινώς πρέπει να τραβήξεις μια κόκκινη γραμμή και να πας παρακάτω για το καλό σου! Πέρνα στην ενεργό δράση και προσπάθησε να οργανώσεις σωστά το πρόγραμμά σου. Έτσι ενδέχεται να προλάβεις να κάνεις όλα αυτά που θέλεις.

DON’TS: Μην αγνοείς την εσωτερική σου φωνούλα, καθώς πολλά έχει να σου πει! Μην αγνοείς ούτε τις δυνάμεις σου. Προσπάθησε να στοχεύεις, μέχρι εκεί που φτάνει το χεράκι σου, έτσι; Μην κινείσαι απρόσεκτα και παρασκηνιακά, γιατί μπορεί και να εκτεθείς στο τέλος. Μην παρατραβάς ορισμένες καταστάσεις. Μήπως να πάρεις χρόνο για ξεκούραση;

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Πρόσεχε λίγο το κλίμα που επικρατεί μέσα στις ομάδες που κινείσαι και στις παρέες σου, γιατί η Πανσέληνος δεν αστειεύεται ιδιαίτερα. Έχεις έντονη διάθεση να ακουστείς, να νιώσεις πως οι άλλοι σε παίρνουν πιο στα σοβαρά κι ότι μια φορά θα γίνει αυτό που ζητάς εσύ. Απλά πρέπει να αποφύγεις να γίνεις πολύ παρορμητικός εξαιτίας αυτού.

DON’TS: Μη γίνεσαι έντονος, γιατί τότε είναι που φαίνεσαι απλά πολύ περίεργος στους απέναντι. Μην κάνεις ούτε βήμα πίσω στην απόφασή σου να βάλεις τον εαυτό και τις προτεραιότητές σου πρώτα. Ωστόσο μην είσαι απροετοίμαστος για τις αντιδράσεις που αυτό θα προκαλέσει στους απέναντι, γιατί δεν είναι και κάτι που θα αρέσει ιδιαίτερα, έτσι;

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Η Πανσέληνος σου λέει πως πρέπει να διαχειριστείς τα επαγγελματικά και τα ερωτικά. Θα την ακούσεις; Στα επαγγελματικά, ας πούμε, θέλεις να προχωρήσεις μπροστά διάφορα. Πώς αλλιώς πιστεύεις ότι θα γίνει αυτό; Με το να μιλήσεις ανοιχτά και να πεις τι νιώθεις, έχεις πιθανότητες και να αναγνωριστεί η αξία σου, αλλά και να βάλεις όρια.

DON’TS: Μην κάνεις πίσω βήματα και υποχωρήσεις σε καταστάσεις που έχεις πάει ήδη πολύ πίσω για τα δεδομένα σου. Σε αυτή την περίπτωση, θα πω πως δεν πρέπει να κωλώσεις και πως πρέπει να λάβεις δράση και να προχωρήσεις μπροστά. Μην απογοητεύεσαι από το ότι αλλάζουν οι ισορροπίες, καθώς σίγουρα είναι για το καλό σου!

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Προσοχή απαιτεί η σημερινή μέρα, γιατί η Πανσέληνος σου φέρνει εντάσεις και αντιπαραθέσεις. Μπορεί, ας πούμε, να επανέλθουν στο προσκήνιο κάποια παρελθοντικά σκηνικά που δεν είχες τότε επιλύσει. Το θέμα είναι να είσαι προετοιμασμένος, ώστε να μη γίνει με τρόπο απότομο και ξαφνικό όλο αυτό. Κάνε ό,τι μπορείς, για να τα επιλύσεις.

DON’TS: Μην κινείσαι έντονα ή και νευρικά, απλά επειδή νιώθεις ότι δεν ακούγονται τα όσα λες. Μπορεί αυτά να έχουν μια λογική μεν, αλλά αν δεν τα «πασάρεις» σωστά, τότε μην περιμένεις να βγει κάποια άκρη. Μην εκνευριστείς, αν ακούσεις απόψεις που δεν σου αρέσουν και τόσο. Μην είσαι απρόσεκτος στις μετακινήσεις σου. Κοινώς μην τρέχεις!

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Με τη βοήθεια της Πανσελήνου μπορείς να εστιάσεις στα βαθιά και έντονα συναισθήματά σου. Ωστόσο, αν έχεις άγχος για τα οικονομικά, εγώ θα σου πω πως πρέπει να ασχοληθείς εκτενώς και με αυτά, για να το περιορίσεις κάπως αυτό. Πες αυτά που θέλεις εδώ και καιρό να πεις, χωρίς να αφήνεις την αγανάκτησή σου να βγαίνει προς τα έξω.

DON’TS: Μην επικοινωνείς τις σκέψεις σου με έναν έντονο τρόπο. Μη γίνεσαι επιθετικός λόγω του ότι κάποιες αλήθειες βγαίνουν λίγο απότομα στην επιφάνεια. Έχεις κάτι να φοβηθείς; Μην πάρεις παρορμητικές και βιαστικές αποφάσεις. Παράλληλα, μην είσαι απρόσεκτος στα οικονομικά σου. Κοινώς μην ξοδεύεις άλλο πια αλόγιστα. Ε φτάνει!

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Αν είναι να ασχοληθείς με κάτι σήμερα, τότε αυτό προτείνω να είναι οι σχέσεις σου- τόσο οι επαγγελματικές, όσο και οι ερωτικές, καθώς αυτό επιτάσσει η Πανσέληνος. Δεν είναι καλά τα πράγματα εκεί, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως εσύ δεν μπορείς να διεκδικήσεις όσα θέλεις. Πρέπει απλά να το κάνεις με τρόπο καλά οργανωμένο και όχι επιθετικό.

DON’TS: Μη γίνεις νευρικός κι έντονος, γιατί αυτό το αρνητικό vibe δεν σε αφήνει να εκφραστείς όπως ακριβώς θέλεις. Στα ερωτικά, μην αφήσεις το παραπάνω να δημιουργήσει παρεξηγήσεις εντελώς από το πουθενά ή για ανούσια σκηνικά. Γενικώς, δηλαδή, σήμερα μη διστάσεις να πάρεις αποστάσεις από όπου βλέπεις ότι πάει να φουντώσει ένταση.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Στα επαγγελματικά, οι υποχρεώσεις αυξάνονται μεν, εσύ νιώθεις πως δεν υπάρχει μεγάλο περιθώριο για ξεκούραση δε. Λάθος! Όλα γίνονται, αρκεί να οργανωθείς σωστά, έτσι; Άρα βρες όλες τις λεπτομέρειες- πληροφορίες που σου χρειάζονται και βάλτες σε μια σωστή και λογική σειρά. Παράλληλα, πρόσεχε και το τι λες, αλλά και το που το λες.

DON’TS: Μη γίνεις απότομος στις αντιδράσεις σου, επειδή υπάρχει κάποια ένταση κι εκνευρισμός. Μην απογοητευτείς από την εξέλιξη ορισμένων πρότζεκτ. Μην πεις πράγματα πάνω στα νεύρα σου. Μην αφήσεις τα συναισθήματά σου για ορισμένα άτομα να σε επηρεάσουν. Μην κινείσαι βιαστικά, γιατί είσαι επιρρεπής σε μικροτραυματισμούς.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Άρπαξε την ευκαιρία που σου δίνει η Πανσέληνος και κάνε τον απολογισμό σου- ειδικά αν δεν πρόλαβες να το κάνεις τις προηγούμενες μέρες. Ασχολείσαι ακόμα με άτομα και καταστάσεις που το μόνο που σου έχουν προσφέρει είναι μεγάλες δόσεις έντασης κι απογοήτευσης; Ψάξε να βρεις το γιατί, αλλά και το πως θα σταματήσεις να το κάνεις αυτό.

DON’TS: Μην χάσεις την αποφασιστικότητά σου, γιατί τότε θα πάψεις να κινείσαι άμεσα κι αυτό δεν είναι το ζητούμενο για σήμερα. Μην είσαι απρόσεκτος στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεσαι, γιατί αυτό βγαίνει προς τα έξω και δεν αποκλείεται να σχολιαστεί. Μη διστάσεις να κάνεις ό,τι σε ευχαριστεί, για να νιώσεις εσύ πιο καλά με εσένα.

Το ελπιδοφόρο μήνυμα της Νικόλ Κίντμαν για το 2026, έπειτα από μια δύσκολη χρονιά
«Αισθάνεται ευλογημένη» 02.01.26

Το ελπιδοφόρο μήνυμα της Νικόλ Κίντμαν για το 2026, έπειτα από μια δύσκολη χρονιά

Η Νικόλ Κίντμαν γιόρτασε την έλευση του νέου έτους με τις κόρες της στην Αυστραλία, έπειτα από μια χρονιά που σημαδεύτηκε από το διαζύγιο της με τον Κιθ Έρμπαν.

Σύνταξη
Κολεγιόπαιδα που τσακώνονται σε εφηβική σειρά – Το 2025 ήταν η χρονιά των beef μεταξύ Τραμπ και ποπ σταρ
(Α)σόβαροι 02.01.26

Κολεγιόπαιδα που τσακώνονται σε εφηβική σειρά – Το 2025 ήταν η χρονιά των beef μεταξύ Τραμπ και ποπ σταρ

Το 2025, ο Τραμπ είπε ότι «μισεί την Τέιλορ Σουίφτ», αποκάλεσε «χαζό» τον Μπρους Σπρίνγκστιν, ενώ ο Λευκός Οίκος χρησιμοποίησε ποπ επιτυχίες για να δημιουργήσει memes για τα δήθεν κατορθώματα της ICE.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Δεν είναι μαγκιά να μεγαλώνεις ένα παιδί μόνη σου» – Η Βάνα Μπάρμπα για τη μονογονεϊκότητα, το sex, τον Μπερλουσκόνι και τις προδοσίες
Ομορφιά ως παγίδα 02.01.26

«Ήταν λάθος που μεγάλωσα τη Φαίδρα μόνη μου» – Η Βάνα Μπάρμπα για τη μονογονεϊκότητα, το sex, τον Μπερλουσκόνι και τις προδοσίες

Με αφοπλιστικά εξομολογητική διάθεση, η Βάνα Μπάρμπα υποδέχθηκε το 2026 ξετυλίγοντας το νήμα της ζωής της στην εκπομπή Στούντιο 4

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κλούνεϊ-Τραμπ: Μετωπική σύγκρουση για τη γαλλική υπηκοότητα – «Μέτριος τύπος»
Fizz 02.01.26

Κλούνεϊ-Τραμπ: Μετωπική σύγκρουση για τη γαλλική υπηκοότητα – «Μέτριος τύπος»

Η απόφαση του Τζορτζ Κλούνεϊ να αποκτήσει τη γαλλική υπηκοότητα έχει εξελιχθεί σε ένα πρώτης τάξεως πολιτικό δράμα, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον του

Σύνταξη
Το ζεϊμπέκικο, το ντουέτο και ο Φρανκ Σινάτρα: Ο Νίκος Αλιάγας και ο Αντώνης Ρέμος έκαναν μαζί Πρωτοχρονιά στη σκηνή
Χαμός 02.01.26

Το ζεϊμπέκικο, το ντουέτο και ο Φρανκ Σινάτρα: Ο Νίκος Αλιάγας και ο Αντώνης Ρέμος έκαναν μαζί Πρωτοχρονιά στη σκηνή

Ο γνωστός παρουσιαστής Νίκος Αλιάγας βρέθηκε αυτές τις ημέρες στην Αθήνα και πέρασε το βράδυ της Πρωτοχρονιάς στο μαγαζί που τραγουδάει ο Αντώνης Ρέμος, ανεβαίνοντας στη σκηνή και ξεσηκώνοντας τον κόσμο.

Σύνταξη
Οι βουλευτίνες της Ιαπωνίας αγωνίζονται για περισσότερες τουαλέτες – Δύο καμπίνες, 73 γυναίκες, μια μεγάλη ουρά
Πρόοδος; 02.01.26

Οι βουλευτίνες της Ιαπωνίας αγωνίζονται για περισσότερες τουαλέτες - Δύο καμπίνες, 73 γυναίκες, μια μεγάλη ουρά

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σαναέ Τακαΐτσι, γνωστή και ως «Γιαπωνέζα Θάτσερ», διεκδικεί καλύτερες εγκαταστάσεις για τις γυναίκες, ώστε να ανταποκρίνονται στην αυξημένη εκπροσώπησή τους στο ιαπωνικό κοινοβούλιο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Τσάρλι Χάναμ φοβόταν ότι έκανε λάθος που δέχθηκε να υποδυθεί τον κατά συρροή δολοφόνο Εντ Γκέιν στο «Monster»
Ανατροπή 01.01.26

Ο Τσάρλι Χάναμ φοβόταν ότι έκανε λάθος που δέχθηκε να υποδυθεί τον κατά συρροή δολοφόνο Εντ Γκέιν στο «Monster»

«Όλα όσα είχαν γραφτεί για τον Εντ Γκέιν ήταν μια σειρά από γκροτέσκες περιγραφές φρίκης» δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο πρωταγωνιστής του «The Monster: The Ed Gein Story», Τσάρλι Χάναμ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Τζένιφερ Λόπεζ μοιράζεται την καλύτερη συμβουλή που έλαβε μετά το τρίτο διαζύγιό της
Χορός 01.01.26

Η Τζένιφερ Λόπεζ μοιράζεται την καλύτερη συμβουλή που έλαβε μετά το τρίτο διαζύγιό της

«Μετά το τρίτο μου διαζύγιο, ήμουν έτοιμη να τα παρατήσω όλα», είπε σε πρόσφατη ομιλία της η Τζένιφερ Λόπεζ, ωστόσο, αυτό άλλαξε όταν μια «πολύ σοφή γυναίκα» της έδωσε μια συμβουλή.

Σύνταξη
Μπριζίτ Μπαρντό: Η Vogue «σταύρωσε» την ακροδεξιά ντίβα – Μοχθηρός πόλεμος για την «woke επιδημία»
Go Fun 01.01.26

Μπριζίτ Μπαρντό: Η Vogue «σταύρωσε» την ακροδεξιά ντίβα – Μοχθηρός πόλεμος για την «woke επιδημία»

Η στοχοποιημένη επίθεση σε queer αρθρογράφο της Vogue από την αγέλη των MAGA για την ακροδεξιά ντίβα Μπριζίτ Μπαρντό είναι κάτι που η ντίβα και ακτιβίστρια για τα ζώα θα επικροτούσε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης Μαμντάνι κατήργησε εκτελεστικά διατάγματα του προκατόχου του
Κόσμος 03.01.26

Ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης Μαμντάνι κατήργησε εκτελεστικά διατάγματα του προκατόχου του

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Μαμντάνι υπερασπίστηκε την κατάργηση εκτελεστικών διαταγμάτων που εξέδωσε ο προκάτοχός του, την περίοδο που του είχε ασκηθεί δίωξη για ατασθαλίες στην προεκλογική εκστρατεία

Σύνταξη
Γάζα: Πολύ ανήσυχος ο Γκουτέρες για την απόφαση του Ισραήλ να απαγορεύσει την πρόσβαση σε δεκάδες ΜΚΟ
«Να ακυρωθεί» 03.01.26

«Πολύ ανήσυχος» ο Γκουτέρες με τη νέα απαγόρευση του Ισραήλ για τη Γάζα

Ο Αντόνιο Γκουτέρες είναι «πολύ ανήσυχος για την ανακοίνωση των ισραηλινών αρχών πως αναστέλλουν τη δράση πολλών διεθνών ΜΚΟ στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη», και καλεί να ακυρωθεί «το μέτρο αυτό».

Σύνταξη
Προάστιο της Νέας Υόρκης «θάφτηκε» κάτω από ενάμιση μέτρο χιόνι
«Ψυχρή Λίμνη» 03.01.26

Προάστιο της Νέας Υόρκης «θάφτηκε» κάτω από ενάμιση μέτρο χιόνι

Πρωτοφανής χιονόπτωση σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα κάλυψε κομητείες της Νέας Υόρκης, με το χιόνι ανά περιπτώσεις να υπερβαίνει το ενάμιση μέτρο. Οι διασώστες εγκλωβίστηκαν στα σπίτια τους.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Αποθέωση στο ΣΕΦ μετά τη νίκη στο ΟΑΚΑ (vid)
Μπάσκετ 03.01.26

Ολυμπιακός: Αποθέωση στο ΣΕΦ μετά τη νίκη στο ΟΑΚΑ (vid)

Ο Ολυμπιακός πέτυχε σημαντική επί του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ και ο κόσμος των Πειραιωτών βρέθηκε στο ΣΕΦ και αποθέωσε τον Μπαρτζώκα, τους παίκτες του, αλλά και τον Γ. Αγγελόπουλο που τους υποδέχθηκε.

Σύνταξη
Το Ισραήλ ζήτησε από το Κατάρ να αυξήσει την χρηματοδότηση της Χαμάς έναν μήνα πριν την 7η Οκτωβρίου
Yedioth Ahronoth 03.01.26

Το Ισραήλ ζήτησε από το Κατάρ να αυξήσει την χρηματοδότηση της Χαμάς έναν μήνα πριν την 7η Οκτωβρίου

Το αίτημα του Ισραήλ στο Κατάρ έγινε μετά από απειλές της Χαμάς πως αν δεν έπαιρναν περαιτέρω χρηματοδότηση, πως θα υπήρξε επικίνδυνη κλιμάκωση. Κάτι που εν τέλει συνέβη με την Καταιγίδα του Άλ Άκσα

Σύνταξη
Γαλλία: Δικαστική έρευνα εις βάρος του Grok – Η ΑΙ του Χ έχει χρησιμοποιηθεί σε deepfakes γυμνών γυναικών
«Απανθρωποποίηση» 03.01.26

Γαλλία: Δικαστική έρευνα εις βάρος του Grok – Η ΑΙ του Χ έχει χρησιμοποιηθεί σε deepfakes γυμνών γυναικών

Η εισαγγελία έχει δεχθεί εκατοντάδες καταγγελίες από γυναίκες ότι φωτογραφίες που ανέβηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «γυμνώθηκαν» από το Grok και δημοσιεύθηκαν στο Χ. Καταγγελίες και στη Βρετανία.

Σύνταξη
Αταμάν: «Μετά από τόσες ήττες κόντρα στον Ολυμπιακό, κάποιοι παίκτες φοβούνται να παίξουν» (vid)
Μπάσκετ 02.01.26

Αταμάν: «Μετά από τόσες ήττες κόντρα στον Ολυμπιακό, κάποιοι παίκτες φοβούνται να παίξουν» (vid)

Ο Εργκιν Αταμάν στάθηκε στην πολύ καλή απόδοση του Βεζένκοφ μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ολυμπιακό, ενώ παραδέχθηκε ότι κάποιοι παίκτες του φοβούνται μετά από τόσες σερί ήττες.

Σύνταξη
Ο ανασχηματισμός στην Ουκρανία συνεχίζεται – Νέος υπουργός Άμυνας, ποιος παίρνει την θέση του Μπουντανόφ
Κόσμος 02.01.26

Ο ανασχηματισμός στην Ουκρανία συνεχίζεται – Νέος υπουργός Άμυνας, ποιος παίρνει την θέση του Μπουντανόφ

Το ντόμινο του ανασχηματισμού στην Ουκρανία μετά την τοποθέτηση του Κιρίλο Μπουντανόφ συνεχίζεται με τον υπουργό Ψηφιακής Μεταρρύθμισης να αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο του υπουργείου Άμυνας

Σύνταξη
Διμέτωπο με Μητσοτάκη και Βελόπουλο ανοίγει το ΠΑΣΟΚ – Ο λαός αξίζει πολύ καλύτερα από μια συμπαιγνία μεταξύ τους
Πολιτική Γραμματεία 02.01.26

Διμέτωπο με Μητσοτάκη και Βελόπουλο ανοίγει το ΠΑΣΟΚ – Ο λαός αξίζει πολύ καλύτερα από μια συμπαιγνία μεταξύ τους

Σκληρή γλώσσα εναντίον του Κυριάκου Βελόπουλου χρησιμοποιεί η Τρικούπη, βλέποντας πίσω από τη σπουδή του να εξαπολύσει πυρά κατά του ΠΑΣΟΚ, υποτίθεται αμυνόμενος και βοηθώντας ουσιαστικά την κυβέρνηση, προσπάθεια για να εξασφαλίσει θέση σε κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Σύνταξη
Φοιτητές: «Μας σπρώχνουν στα ιδιωτικά πανεπιστήμια» – Οι σύλλογοι αντιδρούν στις διαγραφές
«Σκανδαλώδες μέτρο» 02.01.26

«Μας σπρώχνουν στα ιδιωτικά πανεπιστήμια» - Οι φοιτητικοί σύλλογοι αντιδρούν στις διαγραφές

Αγανακτισμένοι οι φοιτητές, έντονες διαμαρτυρίες από τους συλλόγους τους - Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε, δε, ότι την 31η Δεκεμβρίου 2025 ολοκληρώθηκε μοναχά η πρώτη φάση της εκκαθάρισης

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 82-87: Νίκη στο ΟΑΚΑ με «καυτό» δίδυμο οι «ερυθρόλευκοι»
Μπάσκετ 02.01.26

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 82-87: Νίκη στο ΟΑΚΑ με «καυτό» δίδυμο οι «ερυθρόλευκοι»

Με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να σημειώνει 21 πόντους και να είναι καθοριστικός στο τέλος και τον Σασα Βεζένκοφ να προσθέτει 24, ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε με 87-82 του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ σε ντέρμπι «θρίλερ».

Σύνταξη
Λίβανος: Ο ΟΗΕ καταγγέλλει ισραηλινά πυρά εναντίον κυανόκρανων
«Ανησυχητική τάση» 02.01.26

Λίβανος: Ο ΟΗΕ καταγγέλλει ισραηλινά πυρά εναντίον κυανόκρανων

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η UNIFIL είχε ενημερώσει εκ των προτέρων το Ισραήλ για την ανάπτυξη δυνάμεών της, καλώντας τις IDF «να σταματήσουν κάθε επιθετική συμπεριφορά εναντίον κυανοκράνων ή πλησίον αυτών».

Σύνταξη
Είκοσι νεκροί στην Υεμένη από βομβαρδισμούς της αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας [βίντεο]
Κόσμος 02.01.26

Είκοσι νεκροί στην Υεμένη από βομβαρδισμούς της αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας

H Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ βρίσκονται σε ανεπίσημο πόλεμο στην Υεμένη υποστηρίζοντας διαφορετικές φράξιες παρότι στο παρελθόν δρούσαν από κοινού εναντίον της Ανσάρ Αλλάχ του Χούθι

Σύνταξη
ΗΠΑ: Το FBI λέει ότι απέτρεψε σχέδιο επίθεσης την Πρωτοχρονιά εμπνευσμένο από το ISIS
Με μαχαίρια 02.01.26

ΗΠΑ: Το FBI λέει ότι απέτρεψε σχέδιο επίθεσης την Πρωτοχρονιά εμπνευσμένο από το ISIS

Το FBI ανακοίνωσε τη σύλληψη ενός 18χρονου την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Φέρεται ότι σχεδίαζε να πραγματοποιήσει τρομοκρατική επίθεση και πώς είχε ορκιστεί πίστη στο Ισλαμικό Κράτος.

Σύνταξη
