Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 03.01.2026]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Η Πανσέληνος έρχεται και τονίζει τα συναισθήματά σου. Άντε λίγο και τα προσωπικά ή ακόμα και τα οικογενειακά σου. Το κλίμα εκεί είναι ολίγον τι περίεργο, οπότε εσύ πρέπει να κατευνάσεις τις εντάσεις. Πώς θα το κάνεις αυτό; Με το να κόψεις εσύ ο ίδιος τα εριστικά σχόλια και να κάνεις πως δεν ακούς τα αντίστοιχα σχόλια των άλλων φυσικά!
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μη γίνεις απότομος στις συζητήσεις ή στις διαπραγματεύσεις που κάνεις λόγω του ότι θέλεις να προχωρήσει η εξέλιξή σου εκεί γρηγορότερα. Ειδικά αν δεν έχεις συγκεκριμένους στόχους, έτσι; Μη γίνεσαι πεισματάρης και μην αρνείσαι να κάνεις και κάπου πίσω. Το να κάνεις κάποιον συμβιβασμό, ας πούμε, δεν παίζει;
Ταύρος
DO’S: Η Πανσέληνος σε προικίζει με έντονη επικοινωνιακή διάθεση, αλλά το ζόρι είναι, ότι σου στερεί την ψυχραιμία σου. Επειδή, λοιπόν, οι απόψεις που εκφράζεις- και θέλεις πολύ να το κάνεις αυτό- έχουν μια κάποια βαρύτητα, πρέπει να αποφύγεις να το κάνεις με τρόπο πεισματικό ή και απόλυτο. Ωστόσο πρέπει να σε υπερασπιστείς. Αυτό ισχύει!
DON’TS: Μην χάνεις την αποφασιστικότητά σου μεν, μη γίνεσαι έντονα παρορμητικός δε. Έχεις πολύ συγκεκριμένα πράγματα μέσα στο κεφάλι σου, αλλά έτσι δεν θα βγουν, σωστά; Μη φοβάσαι να ξεκαθαρίσεις τα πράγματα με τους άλλους, απλά πρόσεχε το πως θα το κάνεις, γιατί δεν ξέρω αν υπάρχει μια κοινή γραμμή συνεννόησης σήμερα.
Δίδυμοι
DO’S: Σήμερα με την Πανσέληνο εστίασε σε θέματα ασφαλείας, αυτοεκτίμησης και οικονομίας. Εκεί, ας πούμε, υπάρχουν πολλά θέματα που πρέπει να βάλεις σε σωστή σειρά, σωστά; Παράλληλα, μπορείς να μιλήσεις για όλα αυτά που κρατάς καιρό κρυμμένα μέσα σου. Ωστόσο να είσαι προετοιμασμένος για τα σχόλια που μπορεί να ακούσεις.
DON’TS: Μην επικοινωνείς με τρόπο έντονο νομίζοντας πως έτσι διεκδικείς τον χώρο και τον χρόνο σου. Μην κινείσαι παρορμητικά, γιατί ο τρόπος που το κάνεις βγάζει στους άλλους μια αδιαφορία; Μια μικρή δόση κακίας; Κάτι το αρνητικό τέλος πάντων! Μην αφήσεις, όμως, κανέναν να μειώσει την αξία σου, καθώς άλλο το ένα κι άλλο το άλλο, έτσι;
Καρκίνος
DO’S: Επειδή η Πανσέληνος φέρνει εντάσεις, προσπάθησε έστω να μπεις ήρεμα στη φάση. Άλλωστε ένιωθες την ατμόσφαιρα να «τσιτώνει» ήδη από το προηγούμενο διάστημα, απλά επέλεγες να κάνεις τον Κινέζο. Επίσης θέλεις οι δικοί σου άνθρωποι να ακούσουν πραγματικά αυτά που έχεις να πεις, αλλά απόφυγε να το κάνεις με επιθετικό τρόπο, έτσι;
DON’TS: Μη γίνεσαι έντονος, όταν διεκδικείς τα κεκτημένα σου, γιατί καταντάς να φαίνεσαι λιγάκι κακούλης; Λιγάκι επιθετικός; Μην πιέζεις συναισθηματικά τους ανθρώπους γύρω σου και μην εκφράσεις όλα σου τα παράπονα μεμιάς. Μην προσπαθήσεις ούτε να επιβληθείς. Καλά, έτσι πιστεύεις ότι θα αναθερμάνεις το κλίμα με τους άλλους;
Λέων
DO’S: Η Πανσέληνος σου δείχνει πως όσα θέματα σε ζόριζαν το προηγούμενο διάστημα έφτασαν στο τέρμα τους. Κοινώς πρέπει να τραβήξεις μια κόκκινη γραμμή και να πας παρακάτω για το καλό σου! Πέρνα στην ενεργό δράση και προσπάθησε να οργανώσεις σωστά το πρόγραμμά σου. Έτσι ενδέχεται να προλάβεις να κάνεις όλα αυτά που θέλεις.
DON’TS: Μην αγνοείς την εσωτερική σου φωνούλα, καθώς πολλά έχει να σου πει! Μην αγνοείς ούτε τις δυνάμεις σου. Προσπάθησε να στοχεύεις, μέχρι εκεί που φτάνει το χεράκι σου, έτσι; Μην κινείσαι απρόσεκτα και παρασκηνιακά, γιατί μπορεί και να εκτεθείς στο τέλος. Μην παρατραβάς ορισμένες καταστάσεις. Μήπως να πάρεις χρόνο για ξεκούραση;
Παρθένος
DO’S: Πρόσεχε λίγο το κλίμα που επικρατεί μέσα στις ομάδες που κινείσαι και στις παρέες σου, γιατί η Πανσέληνος δεν αστειεύεται ιδιαίτερα. Έχεις έντονη διάθεση να ακουστείς, να νιώσεις πως οι άλλοι σε παίρνουν πιο στα σοβαρά κι ότι μια φορά θα γίνει αυτό που ζητάς εσύ. Απλά πρέπει να αποφύγεις να γίνεις πολύ παρορμητικός εξαιτίας αυτού.
DON’TS: Μη γίνεσαι έντονος, γιατί τότε είναι που φαίνεσαι απλά πολύ περίεργος στους απέναντι. Μην κάνεις ούτε βήμα πίσω στην απόφασή σου να βάλεις τον εαυτό και τις προτεραιότητές σου πρώτα. Ωστόσο μην είσαι απροετοίμαστος για τις αντιδράσεις που αυτό θα προκαλέσει στους απέναντι, γιατί δεν είναι και κάτι που θα αρέσει ιδιαίτερα, έτσι;
Ζυγός
DO’S: Η Πανσέληνος σου λέει πως πρέπει να διαχειριστείς τα επαγγελματικά και τα ερωτικά. Θα την ακούσεις; Στα επαγγελματικά, ας πούμε, θέλεις να προχωρήσεις μπροστά διάφορα. Πώς αλλιώς πιστεύεις ότι θα γίνει αυτό; Με το να μιλήσεις ανοιχτά και να πεις τι νιώθεις, έχεις πιθανότητες και να αναγνωριστεί η αξία σου, αλλά και να βάλεις όρια.
DON’TS: Μην κάνεις πίσω βήματα και υποχωρήσεις σε καταστάσεις που έχεις πάει ήδη πολύ πίσω για τα δεδομένα σου. Σε αυτή την περίπτωση, θα πω πως δεν πρέπει να κωλώσεις και πως πρέπει να λάβεις δράση και να προχωρήσεις μπροστά. Μην απογοητεύεσαι από το ότι αλλάζουν οι ισορροπίες, καθώς σίγουρα είναι για το καλό σου!
Σκορπιός
DO’S: Προσοχή απαιτεί η σημερινή μέρα, γιατί η Πανσέληνος σου φέρνει εντάσεις και αντιπαραθέσεις. Μπορεί, ας πούμε, να επανέλθουν στο προσκήνιο κάποια παρελθοντικά σκηνικά που δεν είχες τότε επιλύσει. Το θέμα είναι να είσαι προετοιμασμένος, ώστε να μη γίνει με τρόπο απότομο και ξαφνικό όλο αυτό. Κάνε ό,τι μπορείς, για να τα επιλύσεις.
DON’TS: Μην κινείσαι έντονα ή και νευρικά, απλά επειδή νιώθεις ότι δεν ακούγονται τα όσα λες. Μπορεί αυτά να έχουν μια λογική μεν, αλλά αν δεν τα «πασάρεις» σωστά, τότε μην περιμένεις να βγει κάποια άκρη. Μην εκνευριστείς, αν ακούσεις απόψεις που δεν σου αρέσουν και τόσο. Μην είσαι απρόσεκτος στις μετακινήσεις σου. Κοινώς μην τρέχεις!
Τοξότης
DO’S: Με τη βοήθεια της Πανσελήνου μπορείς να εστιάσεις στα βαθιά και έντονα συναισθήματά σου. Ωστόσο, αν έχεις άγχος για τα οικονομικά, εγώ θα σου πω πως πρέπει να ασχοληθείς εκτενώς και με αυτά, για να το περιορίσεις κάπως αυτό. Πες αυτά που θέλεις εδώ και καιρό να πεις, χωρίς να αφήνεις την αγανάκτησή σου να βγαίνει προς τα έξω.
DON’TS: Μην επικοινωνείς τις σκέψεις σου με έναν έντονο τρόπο. Μη γίνεσαι επιθετικός λόγω του ότι κάποιες αλήθειες βγαίνουν λίγο απότομα στην επιφάνεια. Έχεις κάτι να φοβηθείς; Μην πάρεις παρορμητικές και βιαστικές αποφάσεις. Παράλληλα, μην είσαι απρόσεκτος στα οικονομικά σου. Κοινώς μην ξοδεύεις άλλο πια αλόγιστα. Ε φτάνει!
Αιγόκερως
DO’S: Αν είναι να ασχοληθείς με κάτι σήμερα, τότε αυτό προτείνω να είναι οι σχέσεις σου- τόσο οι επαγγελματικές, όσο και οι ερωτικές, καθώς αυτό επιτάσσει η Πανσέληνος. Δεν είναι καλά τα πράγματα εκεί, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως εσύ δεν μπορείς να διεκδικήσεις όσα θέλεις. Πρέπει απλά να το κάνεις με τρόπο καλά οργανωμένο και όχι επιθετικό.
DON’TS: Μη γίνεις νευρικός κι έντονος, γιατί αυτό το αρνητικό vibe δεν σε αφήνει να εκφραστείς όπως ακριβώς θέλεις. Στα ερωτικά, μην αφήσεις το παραπάνω να δημιουργήσει παρεξηγήσεις εντελώς από το πουθενά ή για ανούσια σκηνικά. Γενικώς, δηλαδή, σήμερα μη διστάσεις να πάρεις αποστάσεις από όπου βλέπεις ότι πάει να φουντώσει ένταση.
Υδροχόος
DO’S: Στα επαγγελματικά, οι υποχρεώσεις αυξάνονται μεν, εσύ νιώθεις πως δεν υπάρχει μεγάλο περιθώριο για ξεκούραση δε. Λάθος! Όλα γίνονται, αρκεί να οργανωθείς σωστά, έτσι; Άρα βρες όλες τις λεπτομέρειες- πληροφορίες που σου χρειάζονται και βάλτες σε μια σωστή και λογική σειρά. Παράλληλα, πρόσεχε και το τι λες, αλλά και το που το λες.
DON’TS: Μη γίνεις απότομος στις αντιδράσεις σου, επειδή υπάρχει κάποια ένταση κι εκνευρισμός. Μην απογοητευτείς από την εξέλιξη ορισμένων πρότζεκτ. Μην πεις πράγματα πάνω στα νεύρα σου. Μην αφήσεις τα συναισθήματά σου για ορισμένα άτομα να σε επηρεάσουν. Μην κινείσαι βιαστικά, γιατί είσαι επιρρεπής σε μικροτραυματισμούς.
Ιχθύες
DO’S: Άρπαξε την ευκαιρία που σου δίνει η Πανσέληνος και κάνε τον απολογισμό σου- ειδικά αν δεν πρόλαβες να το κάνεις τις προηγούμενες μέρες. Ασχολείσαι ακόμα με άτομα και καταστάσεις που το μόνο που σου έχουν προσφέρει είναι μεγάλες δόσεις έντασης κι απογοήτευσης; Ψάξε να βρεις το γιατί, αλλά και το πως θα σταματήσεις να το κάνεις αυτό.
DON’TS: Μην χάσεις την αποφασιστικότητά σου, γιατί τότε θα πάψεις να κινείσαι άμεσα κι αυτό δεν είναι το ζητούμενο για σήμερα. Μην είσαι απρόσεκτος στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεσαι, γιατί αυτό βγαίνει προς τα έξω και δεν αποκλείεται να σχολιαστεί. Μη διστάσεις να κάνεις ό,τι σε ευχαριστεί, για να νιώσεις εσύ πιο καλά με εσένα.
