DO’S: Η Πανσέληνος έρχεται και τονίζει τα συναισθήματά σου. Άντε λίγο και τα προσωπικά ή ακόμα και τα οικογενειακά σου. Το κλίμα εκεί είναι ολίγον τι περίεργο, οπότε εσύ πρέπει να κατευνάσεις τις εντάσεις. Πώς θα το κάνεις αυτό; Με το να κόψεις εσύ ο ίδιος τα εριστικά σχόλια και να κάνεις πως δεν ακούς τα αντίστοιχα σχόλια των άλλων φυσικά!

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μη γίνεις απότομος στις συζητήσεις ή στις διαπραγματεύσεις που κάνεις λόγω του ότι θέλεις να προχωρήσει η εξέλιξή σου εκεί γρηγορότερα. Ειδικά αν δεν έχεις συγκεκριμένους στόχους, έτσι; Μη γίνεσαι πεισματάρης και μην αρνείσαι να κάνεις και κάπου πίσω. Το να κάνεις κάποιον συμβιβασμό, ας πούμε, δεν παίζει;