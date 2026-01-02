Επανέρχεται σε κανονικούς ρυθμούς η αγορά από σήμερα, καθώς η 2α Ιανουαρίου δεν θεωρεται επίσημη αργία. Παρ’ όλα αυτά, πολλά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά λόγω της καθιερωμένης απογραφής των αποθεμάτων που γίνεται μετά την Πρωτοχρονιά.

Τα υποκαταστήματα των τραπεζών θα λειτουργήσουν κανονικά, εξυπηρετώντας το κοινό χωρίς αλλαγές στο ωράριο

Έτσι, τα εμπορικά καταστήματα θα είναι κλειστά σήμερα, εκτός κάποιων εξαιρέσεων, όπως μικρά καταστήματα, φούρνοι ή περίπτερα. Όσον αφορά τα σούπερ μάρκετ, ορισμένες αλυσίδες είναι ανοιχτές.

Τα σούπερ μάρκετ

Ειδικότερα, τα Lidl λειτουργούν σήμερα με κανονικό ωράριο, ενώ τα καταστήματα του Σκλαβενίτη θα παραμείνουν κλειστά.

Ο ΑΒ Βασιλόπουλος έχει επιλέξει μερική λειτουργία καταστημάτων. Εκτός από τα AB Shop & Go πολλά καταστήματα με μεγάλες πόλεις θα είναι ανοιχτά με κανονικό ωράριο.

Όσον αφορά τα My Market, καθώς και αλυσίδες όπως Market In, Γαλαξίας και Κρητικός, πολλά καταστήματά τους σε μεγάλες πόλεις και κεντρικές περιοχές είναι ανοιχτά σήμερα 2/1/2026, λειτουργώντας με κανονικό ωράριο.

Ωστόσο, στους καταναλωτές που αναζητούν τα ανοιχτά σούπερ μάρκετ συστήνεται να ελέγχουν το ωράριο του καταστήματος της περιοχής τους.

Τι ισχύει για τράπεζες και δήμους

Τέλος, τα υποκαταστήματα των τραπεζών θα λειτουργήσουν κανονικά, εξυπηρετώντας το κοινό χωρίς αλλαγές στο ωράριο.

Όσον αφορά τους Δήμους, η εξυπηρέτηση του κοινού εξαρτάται από την απόφαση της εκάστοτε δημοτικής αρχής, με ορισμένους να λειτουργούν κανονικά και άλλους με περιορισμένες υπηρεσίες.