Νέα Πειραματικά σχολεία… κι όπου βγει: Νησίδες αριστείας ή πειραματισμοί εις βάρος των παιδιών;

Από τη Νέα Ιωνία ως την Κέρκυρα και από την Άρτα ως τη Φλώρινα, κλιμακώνονται οι αντιδράσεις της σχολικής κοινότητας ενάντια στη μετατροπή των σχολείων της γειτονιάς τους σε Πειραματικά.

Μα γιατί τόσοι πολλοί γονείς, μαθητές, καθηγητές και δάσκαλοι σε όλη την Ελλάδα αντιδρούν στην απόφαση του υπουργείου Παιδείας για ένταξη νέων σχολικών μονάδων στο δίκτυο των Πειραματικών;

Γιατί αντίστοιχα σημειώνονται κινητοποιήσεις ενάντια στα Ωνάσεια σχολεία, σε περιοχές όπως η Καλλιθέα, η Κυψέλη, το Πέραμα αλλά και ο Πύργος Ηλείας;

Δεν θέλουν οι τοπικοί φορείς να αναβαθμιστούν τα σχολεία της γειτονιάς τους σε «φάρους καινοτομίας και οδοδείκτες προόδου», όπως προαναγγέλλεται; Μήπως έχουν αλλεργία στην αριστεία;

Μήπως είναι κομματικά υποκινούμενοι από παρασύρονται από σκοτεινές δυνάμεις;

Τους χαρίζουν γάιδαρο, βαφτίζοντας τα φτωχά και ταπεινά σχολεία τους Πειραματικά ή Πρότυπα και τον κοιτάνε στα δόντια;

Θέλει η ιδιωτική πρωτοβουλία να τους ευεργετήσει, ιδρύοντας Δημόσια Ωνάσεια και εκείνοι αρνούνται; Μα τι ζητάνε επιτέλους;

Εκπρόσωποι συλλόγων εκπαιδευτικών και γονέων μιλάνε στο in, εξηγώντας τις αιτίες που διαμαρτύρονται. Κοινό αίτημα είναι η ενίσχυση της δημόσιας και δωρεάν παιδείας για όλους, χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς σχολεία πολλών ταχυτήτων και χωρίς ιδιωτικοποιήσεις «από το παράθυρο».

Η σχολική κοινότητα σε αναβρασμό

Στην πάλαι ποτέ προσφυγική γειτονιά της Νέας Ιωνίας Αττικής, σύσσωμη η σχολική κοινότητα βρίσκεται σε αναβρασμό. Σωματεία εκπαιδευτικών, σύλλογοι διδασκόντων, ενώσεις γονέων, με τη στήριξη της Δ’ ΕΛΜΕ, ενώνουν τις φωνές τους για να μην κλείσει το 5ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας. Μπορεί η σχολική μονάδα ως κτίριο να μην καταργείται, αλλά η μετατροπή της σε Πειραματικό, ισοδυναμεί συμβολικά με λουκέτο, αφού καταργείται ο ρόλος του σχολείου της γειτονιάς.

Έχουν προηγηθεί ψηφίσματα και επιστολές διαμαρτυρίας στην αρμόδια διεύθυνση δευτεροβάθμιας, ενώ προγραμματίζεται νέες δράσεις αμέσως μετά τις γιορτές. Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι κινητοποιήσεις και στην Κέρκυρα, για να μην κλείσουν το 7ο Γυμνάσιο και 4ο Λύκειο, λόγω της αιφνίδιας απόφασης να μετατραπούν σε Πειραματικά. Αντιδράσεις έχουν ξεκινήσει στη Ζάκυνθο, την Άρτα και τη Φλώρινα και έπονται και αλλού. Την επόμενη διετία αναμένεται να προστεθούν άλλα 13 νέα Πειραματικά σχολεία στα 146 που λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα (συμπεριλαμβάνοντας και τα Πρότυπα).

Πειραματικό σχολείο… εν κρυπτώ και παραβύστω

Ένα κοινό νήμα που διατρέχει τις διαμαρτυρίες των φορέων σε όλη την Ελλάδα, είναι ότι οι αποφάσεις μετατροπής των σχολείων σε Πειραματικά, πάρθηκαν αιφνιδιαστικά, χωρίς να έχει προηγηθεί ενημέρωση, πόσο μάλλον ουσιαστική διαβούλευση με τη σχολική κοινότητα.

Οι εκπαιδευτικοί του 5ου Γυμνασίου Νέας Ιωνίας κάνουν λόγο για «πλήρη παραγκωνισμό» του κατεξοχήν αρμόδιου οργάνου, του συλλόγου διδασκόντων και «διατάραξη της συνοχής του σχολείου και της τοπικής κοινωνίας».

Η ΕΛΜΕ Κέρκυρας μιλά για «οργή που ξεχειλίζει» εξαιτίας μιας απόφασης που, όπως καταγγέλλεται, «ελήφθη εν κρυπτώ». Οι σύλλογοι εκπαιδευτικών υποστηρίζουν ότι δεν πρόκειται για Πειραματικά σχολεία που ιδρύονται με επιστημονικό σχεδιασμό και κοινωνικά κριτήρια, αλλά για μια «ιδεοληπτική πολιτική» που εφαρμόζεται με «άναρχο και ευκαιριακό σχεδιασμό», αυθαίρετες και αδιαφανείς διαδικασίες.

Αντιδημοκρατικό κλίμα και μεθόδους «αποφασίζομεν και διατάσσομεν», καταγγέλλουν σύλλογοι εκπαιδευτικών και γονέων και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, όπου ανακοινώθηκε η μετατροπή των σχολείων σε Πειραματικά, χωρίς διάλογο με τη σχολική κοινότητα.

Τα παιδιά της γειτονιάς σου… τους πειράζουνε

«Τα Πειραματικά, όπως τα Ωνάσεια και τα Πρότυπα σχολεία, δεν συνεισφέρουν στην αναβάθμιση της δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης. Αυτό που κάνουν είναι να δημιουργούν κατηγοριοποιήσεις και ανταγωνισμό ανάμεσα στους μαθητές αλλά και ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς», επιμένει ο Χρήστος Κυργιάκης, γραμματέας της Δ΄ΕΛΜΕ Ανατολικής Αττικής.

«Κάθε φορά που δημιουργείται ένα Πειραματικό ή ένα Πρότυπο, καταργείται ένα σχολείο της γειτονιάς. Παραφράζοντας το τραγούδι θα μπορούσε κανείς να πει ότι ‘τα παιδιά της γειτονιάς μας, τους πειράζουνε’».

Το πρόβλημα θα το αντιμετωπίσουν καταρχάς τα παιδιά που τελειώνουν το Δημοτικό της γειτονιάς και θα πρέπει να μετακινηθούν σε άλλα Γυμνάσια, σε πιο μακρινές αποστάσεις. Πρόκειται για σχολεία που ήδη λειτουργούν στα «κόκκινα» και που θα επιβαρυνθούν περεταίρω, χωρίς καμία ενίσχυση. «Ο νόμος προβλέπει μέγιστο αριθμό 27 μαθητών, συν 10%. Με τις μετακινήσεις μαθητών, μπορεί να δημιουργηθούν 30μελή τμήματα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται», λέει ο κ. Κυργιάκης.

Δημόσια παιδεία πολλών ταχυτήτων

Ο Λεωνίδας Τράντος είναι πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Κέρκυρας. Εκεί οι αντιδράσεις ενάντια στη μετατροπή του 7ου Γυμνασίου και του 4ου γενικού Λυκείου σε Πειραματικά έχουν φουντώσει.

«Όταν τα σχολεία γίνονται Πειραματικά, για να μπει κάποιος μαθητής πρέπει να γίνει κλήρωση σε επίπεδο νομού. Αναγκαστικά πολλά παιδιά θα πεταχτούν έξω από το σχολείο της γειτονιάς. Οι γονείς θα ψάχνουμε σχολεία για τα παιδιά μας σε άλλη περιοχή», δηλώνει ο κ. Τράντος.

«Το Πειραματικό σχολείο δεν είναι πλέον αυτό που ήταν, δηλαδή στενά συνδεμένο με πανεπιστημιακό παιδαγωγικό τμήμα, ώστε πράγματι να εφαρμόζει σε πειραματικό επίπεδο πρωτοπόρες μεθόδους. Τώρα το υπουργείο Παιδείας δημιουργεί παντού Πρότυπα, Πειραματικά, Ωνάσεια, κατηγοριοποιεί τα σχολεία σε βαθμίδες, σε καλά και κακά, σε αυτά που μπορούν και δεν μπορούν να πάνε τα παιδιά μας».

Ποια παιδιά δεν χωράνε στα Πειραματικά-Πρότυπα

Στο 5ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας που κλείνει για να μετατραπεί σε Πειραματικό, φοιτούν πάνω από 60 παιδιά με διαγνωσμένες μαθησιακές δυσκολίες και λειτουργούν πετυχημένα τμήματα ένταξης. Αυτά καταργούνται από τη μια μέρα στην άλλη, και δεν θα μπορούν να υποδεχθούν τα παιδιά από το κοντινό δημοτικό σχολείο.

Ενώ τυπικά δεν απαγορεύεται η λειτουργία τμημάτων ένταξης σε Πειραματικά και Πρότυπα σχολεία, στην πράξη ορθώνονται αόρατα τείχη. Ο γραμματέας της Δ’ ΕΛΜΕ μας λέει ότι από τα 1669 τμήματα ένταξης που υπάρχουν σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα, μόνο δέκα λειτουργούν σε Πειραματικά και Πρότυπα.

«Τα σχολεία αυτά είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικά και απαιτητικά. Υπάρχουν φροντιστήρια που λειτουργούν μόνο για να καλύπτουν μαθητές Πειραματικών και Πρότυπων. Τα παιδιά των οποίων οι γονείς δεν διαθέτουν το ανάλογο οικονομικό και κοινωνικό υπόβαθρο, δεν θα μπορούν να ανταπεξέλθουν».

Απειλές για διώξεις εκπαιδευτικών

Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στα υπό κατάργηση σχολεία, χάνουν τις οργανικές τους θέσεις, αφού στα Πειραματικά υπάρχει μόνο τετραετής θητεία, που μπορεί να ανανεωθεί μετά από αξιολόγηση. Εξηγούν όμως ότι οι αντιδράσεις τους δεν εκκινούν από συντεχνιακούς αλλά από παιδαγωγικούς λόγους. «Το ότι θα χάσουμε τις οργανικές μας θέσεις είναι γεγονός. Αυτό όμως που μας καίει, είναι ότι τα παιδιά της περιοχής δεν θα μπορούν να πάνε στο σχολείο της γειτονιάς τους παρά μόνο αν κληρωθούν.

Ο συνομιλητής μας θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία του, αφού υπήρξαν προειδοποιήσεις – απειλές ότι όσοι αντιδρούν στα Πειραματικά μπορεί να διωχθούν πειθαρχικά. «Το σχολείο πέρα από την εκπαίδευση αποτελεί ένα κοινωνικό πλαίσιο. Αυτό θα χαθεί. Δημιουργείται μεγάλη αναστάτωση στην κοινότητα, διαρρηγνύονται οι σχέσεις φιλίας των μαθητών. Ένα άλλο ερώτημα είναι τι θα γίνει με παιδιά που τα αδέλφια τους φοιτούν στο Γυμνάσιο. Με τη διαδικασία της κλήρωσης αφήνονται στο έλεος της τύχης».

Γονείς και εκπαιδευτικοί δηλώνουν αποφασισμένοι να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να κρατήσουν ανοιχτά τα σχολεία της γειτονιάς. Φέρνουν ως παράδειγμα αντίστοιχες κινητοποιήσεις σε Πέραμα και Κυψέλη, που ακύρωσαν τη μετατροπή σχολικών μονάδων σε Ωνάσεια και επιμένουν στην ανάκληση της απόφασης για τα νέα Πειραματικά.