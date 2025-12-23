newspaper
23.12.2025 | 10:30
Όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες στη λεωφόρο Ποσειδώνος - Δείτε βίντεο
23.12.2025 | 10:08
Πότε επιστρέφουν οι μαθητές στα σχολεία μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων
Πότε επιστρέφουν οι μαθητές στα σχολεία μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων

Χτυπά σήμερα 23/12 το τελευταίο κουδούνι στις σχολικές τάξεις για το 2025.

Spotlight

Τελευταία ημέρα μαθημάτων σήμερα, Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025, στα σχολεία καθώς αύριο, 24/12, ξεκινούν οι διακοπές των Χριστουγέννων.

Όπως ορίζει ο προγραμματισμός του υπουργείου Παιδείας, σήμερα οι μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προσέρχονται κανονικά στην τάξη είτε για μάθημα, είτε σε πολλές σχολικές μονάδες για τις προγραμματισμένες σχολικές εκδηλώσεις εορταστικού χαρακτήρα.

Η επιστροφή στα θρανία έχει οριστεί δύο εβδομάδες αργότερα, για την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026.

Business
Metlen: Χρυσό deal με την πώληση φωτοβολταϊκών στη Χιλή – Πάνω από 3 δισ. ευρώ η ρευστότητα

Metlen: Χρυσό deal με την πώληση φωτοβολταϊκών στη Χιλή – Πάνω από 3 δισ. ευρώ η ρευστότητα

inWellness
Vegan ή όχι, το junk food δεν κάνει καλό
23.12.25

Vegan ή όχι, το junk food δεν κάνει καλό

Σύμφωνα με νέα μελέτη, η vegan διατροφή που περιλαμβάνει υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα θέτει τους ανθρώπους σε αυξημένο κίνδυνο καρδιοπάθειας.

Σύνταξη
inTown
23.12.25

Απίστευτος Παυλίδης: «Έπιασε» τον Εουσέμπιο με επίδοση που ξεπερνούν μόνο οι Εμπαπέ και Κέιν μέσα στο 2025
23.12.25

Απίστευτος Παυλίδης: «Έπιασε» τον Εουσέμπιο με επίδοση που ξεπερνούν μόνο οι Εμπαπέ και Κέιν μέσα στο 2025

Ο Βαγγέλης Παυλίδης τα... σπάει στη Μπενφίκα, πιάνοντας τον θρυλικό Εουσέμπιο με ένα ρεκόρ που κρατούσε 60 χρόνια και το οποίο μέσα στο 2025 ξεπερνιέται μονάχα από τους Κιλιάν Εμπαπέ και Χάρι Κέιν στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο!

Σύνταξη
Η Σούζι Άμις για τη ζωή της με τον Τζέιμς Κάμερον – «Πίστευα ότι δεν θα το δω ποτέ ξανά»
23.12.25

Η Σούζι Άμις για τη ζωή της με τον Τζέιμς Κάμερον – «Πίστευα ότι δεν θα το δω ποτέ ξανά»

Η πρώην ηθοποιός και μοντέλο Σούζι Άμις, σε μια από τις σπάνιες συνεντεύξεις της, αποφάσισε να μιλήσει για την ζωή της δίπλα στον βραβευμένο σκηνοθέτη Τζέιμς Κάμερον.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Επεισόδιο μεταξύ Στιβ Κερ και Ντρέιμοντ Γκριν, έφυγε για τα αποδυτήρια ο παίκτης (vid)
23.12.25

Επεισόδιο μεταξύ Στιβ Κερ και Ντρέιμοντ Γκριν, έφυγε για τα αποδυτήρια ο παίκτης (vid)

Ένας έντονος διάλογος του Στιβ Κερ με τον Ντρέιμοντ Γκριν σε τάιμ άουτ κατά τη διάρκεια του Γουόριορς-Μάτζικ, «έστειλε» τον Αμερικανό φόργουορντ στα αποδυτήρια ως το τέλος του αγώνα.

Σύνταξη
23.12.25

«Η ζωή μου δεν τελείωσε, είμαι ζωντανή»: Η Δέσποινα Μοιραράκη για την απώλεια, τις ενέσεις αδυνατίσματος και τον έρωτα
23.12.25

«Η ζωή μου δεν τελείωσε, είμαι ζωντανή»: Η Δέσποινα Μοιραράκη για την απώλεια, τις ενέσεις αδυνατίσματος και τον έρωτα

Σε μια εξομολογητική συνέντευξη, η Δέσποινα Μοιραράκη μιλά για την απώλεια του συζύγου της, τις ενέσεις που τη βοήθησαν να χάσει βάρος και το αν υπάρχει χώρος στη ζωή της για έναν νέο έρωτα

Σύνταξη
NBA: Με νίκες συνέχισαν Οκλαχόμα και Ντιτρόιτ, τρομερή ανατροπή της Βοστώνης
23.12.25

NBA: Με νίκες συνέχισαν Οκλαχόμα και Ντιτρόιτ, τρομερή ανατροπή της Βοστώνης

Οι πρωτοπόροι των δύο περιφερειών, Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και Ντιτρόιτ Πίστονς, συνέχισαν με νίκες την πορεία τους στο φετινό NBA, την ώρα που οι Μπόστον Σέλτικς έφταναν σε μια απίθανη ανατροπή επί των Ιντιάνα Πέισερς.

Σύνταξη
23.12.25

Wish You Were Here: Οι Pink Floyd επέστρεψαν στην κορυφή των charts και έσπασαν ένα ιστορικό ρεκόρ των Beatles
23.12.25

Wish You Were Here: Οι Pink Floyd επέστρεψαν στην κορυφή των charts και έσπασαν ένα ιστορικό ρεκόρ των Beatles

Μισό αιώνα μετά την κυκλοφορία του Wish You Were Here και την κατάκτηση των charts, το υπέροχο άλμπουμ των Pink Floyd επέστρεψε στο No1 της Βρετανίας και έσπασε ένα ιστορικό ρεκόρ των Beatles.

Σύνταξη
Η κυβέρνηση φτιάχνει κλίμα για «κοινωνικό αυτοματισμό» και καταστολή στους αγρότες. Μόνο που θα το πληρώσει ακριβά
23.12.25

Η κυβέρνηση φτιάχνει κλίμα για «κοινωνικό αυτοματισμό» και καταστολή στους αγρότες. Μόνο που θα το πληρώσει ακριβά

Όλα δείχνουν ότι η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να παρουσιάσει τις αγροτικές κινητοποιήσεις ως «αντικοινωνικές» μόνο και μόνο για να δικαιολογήσει ότι επί της ουσίας δεν θα ικανοποιήσει κανένα αίτημά τους

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
