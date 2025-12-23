Πότε επιστρέφουν οι μαθητές στα σχολεία μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων

Τελευταία ημέρα μαθημάτων σήμερα, Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025, στα σχολεία καθώς αύριο, 24/12, ξεκινούν οι διακοπές των Χριστουγέννων.

Όπως ορίζει ο προγραμματισμός του υπουργείου Παιδείας, σήμερα οι μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προσέρχονται κανονικά στην τάξη είτε για μάθημα, είτε σε πολλές σχολικές μονάδες για τις προγραμματισμένες σχολικές εκδηλώσεις εορταστικού χαρακτήρα.

Η επιστροφή στα θρανία έχει οριστεί δύο εβδομάδες αργότερα, για την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026.