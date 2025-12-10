Πότε κλείνουν τα σχολεία για τις διακοπές των Χριστουγέννων
Αντίστροφα μετρούν οι μαθητές των σχολείων για τις διακοπές των Χριστουγέννων.
Σύμφωνα με το επίσημο σχολικό ημερολόγιο του υπουργείου Παιδείας, το τελευταίο κουδούνι πριν από τις γιορτές θα χτυπήσει για τους μαθητές δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων, την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025, προπαραμονή Χριστουγέννων.
Η επιστροφή στα θρανία έχει οριστεί δύο εβδομάδες αργότερα, για την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026.
