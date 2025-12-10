«Πρεμιέρα» την Πέμπτη για το εορταστικό ωράριo – Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα
Σε ισχύ από αύριο Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου το εορταστικό ωράριο
Η αντίστροφη μέτρηση για το εορταστικό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων έχει πλέον ξεκινήσει. Από αύριο, Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025, τα μαγαζιά της Αθήνας και του Πειραιά περνούν σε γιορτινούς ρυθμούς.
Οι Εμπορικοί Σύλλογοι έχουν ανακοινώσει τα προτεινόμενα ωράρια για την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, τονίζοντας ότι παραμένουν ενδεικτικά και προαιρετικά, με κάθε επιχείρηση να μπορεί να τα διαμορφώνει σύμφωνα με τις ανάγκες της.
Παράλληλα, υπενθυμίζεται το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας (Δευτέρα–Σάββατο 06:00-21:00 και Κυριακή 11:00-20:00), καθώς και οι υποχρεώσεις των εργοδοτών για την απασχόληση του προσωπικού τις Κυριακές.
Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα – Ποιες Κυριακές είναι ανοιχτά τα καταστήματα
Με αφετηρία την Πέμπτη 11/12, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Αθήνας μπαίνουν σε εορταστικό πρόγραμμα με ωράριο 09:00-21:00.
Ακολουθεί το πλήρες πρόγραμμα:
Πέμπτη 11/12/2025 09:00-21:00
Παρασκευή 12/12/2025 09:00-21:00
Σάββατο 13/12/2025 09:00-16:00
Κυριακή 14/12/2025 11:00-16:00
Δευτέρα 15/12/2025 09:00-16:00
Τρίτη 16/12/2025 09:00-21:00
Τετάρτη 17/12/2025 09:00-21:00
Πέμπτη 18/12/2025 09:00-21:00
Παρασκευή 19/12/2025 09:00-21:00
Σάββατο 20/12/2025 09:00-18:00
Κυριακή 21/12/2025 11:00-18:00
Δευτέρα 22/12/2025 09:00-21:00
Τρίτη 23/12/2025 09:00-21:00
Τετάρτη 24/12/2025 09:00-18:00
Πέμπτη 25/12/2025 ΑΡΓΙΑ
Παρασκευή 26/12/2025 ΑΡΓΙΑ
Σάββατο 27/12/2025 09:00-18:00
Κυριακή 28/12/2025 11:00-18:00
Δευτέρα 29/12/2025 09:00-21:00
Τρίτη 30/12/2025 09:00-21:00
Τετάρτη 31/12/2025 09:00-18:00
Πέμπτη 01/01/2026 ΑΡΓΙΑ
Παρασκευή 02/01/2026 ΚΛΕΙΣΤΑ.
Πειραιάς: Σε γιορτινούς ρυθμούς από αύριο
Την ίδια στιγμή, και ο Πειραιάς μπαίνει στην τελική ευθεία της γιορτινής περιόδου, με τα καταστήματα να ανοίγουν αύριο στις 09:00 και να λειτουργούν έως τις 21:00. Το προτεινόμενο ωράριο του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς ακολουθεί αντίστοιχη λογική με παρατεταμένες ώρες τις καθημερινές και ανοιχτές Κυριακές μέχρι το τέλος του έτους.
Δείτε αναλυτικά το ωράριο:
Πέμπτη 11/12 9.00 π.μ. – 9.00 μ.μ.
Παρασκευή12/12 :9.00 π.μ.-9.00 μ.μ.
Σάββατο 13/12:9.00 π.μ. – 4.00 μ.μ.
Κυριακή 14/12 :11.00 π.μ. – 4.00 μ.μ.
Δευτέρα 15/12 :9.00 π.μ. – 9.00 μ.μ.
Τρίτη 16/12 : 9.00 π.μ. – 9.00 μ.μ.
Τετάρτη 17/12 :9.00 π.μ. – 9.00 μ.μ.
Πέμπτη 18/12 : 9.00 π.μ. – 9.00 μ.μ.
Παρασκευή 19/12:9.00 π.μ.-9.00 μ.μ.
Σάββατο 20/12 :9.00 π.μ.-6.00 μ.μ.
Κυριακή 21/12:11.00 π.μ. – 6.00 μ.μ.
Δευτέρα 22/12:9.00 π.μ -9.00 μ.μ.
Τρίτη 23/12: 9.00 π.μ. – 9.00 μ.μ.
Τετάρτη 24/12 : 9.00 π.μ. – 6.00 μ.μ.
(Παραμονή Χριστουγέννων)
Πέμπτη 25/12: ΚΛΕΙΣΤΑ
Παρασκευή 26/12: ΚΛΕΙΣΤΑ
Σάββατο 27/12: 9.00 π.μ.-6.00 μ.μ.
Κυριακή 28/12:11.00 π.μ. – 6.00 μ.μ.
Δευτέρα 29/12: 9.00 π.μ. – 9.00 μ.μ.
Τρίτη 30/12 : 9.00 π.μ. – 9.00 μ.μ.
Τετάρτη 31/12 : 9.00 π.μ. – 6.00 μ.μ.
(Παραμονή Πρωτοχρονιάς)
Πέμπτη 1/1 : Κλειστά
Παρασκευή 2/1 : Κλειστά.
Τι πρέπει να ξέρουν οι εργαζόμενοι
Σύμφωνα με τον νόμο 5157/2024:
- Για εργασία τις Κυριακές προβλέπεται προσαύξηση 75%.
- Αν η απασχόληση δεν ξεπερνά τις 5 ώρες, δεν απαιτείται ρεπό, αλλά η προσαύξηση παραμένει υποχρεωτική.
- Το ρεπό για όσους εργάζονται Κυριακή χορηγείται υποχρεωτικά μέσα στην εβδομάδα που ξεκινά από τη συγκεκριμένη Κυριακή λειτουργίας.
