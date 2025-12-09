Σπάει ρεκόρ η ακρίβεια στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι – Είδος πολυτελείας το κρέας

Λιτό προβλέπεται φέτος το χριστουγεννιάτικο τραπέζι καθώς οι τιμές σε βασικά είδη κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με την ακρίβεια να αποτελεί πλέον την νέα κανονικότητα, την ώρα που οι μισθοί και οι συντάξεις παραμένουν καθηλωμένοι.

Από τα γλυκά μέχρι τα κρέατα και τα παιδικά παιχνίδια, οι αυξήσεις αποτυπώνονται ήδη στην αγορά, προκαλώντας έντονο προβληματισμό σε καταναλωτές και επαγγελματίες.

Όπως έχει γράψει το in, τον χορό της ακρίβειας σέρνει το κρέας, ιδίως το μοσχαρίσιο που σκαρφαλώνει ολοταχώς στα 20 ευρώ το κιλό ή ακόμα περισσότερο σε κάποιες περιπτώσεις – από 15 ευρώ πέρυσι.

Κρεοπώλες και παραγωγοί αναφέρουν ότι η άνοδος του κόστους παραγωγής, οι αυξημένες τιμές στις ζωοτροφές και η μειωμένη παραγωγή σε ορισμένες περιοχές είναι οι βασικοί παράγοντες που οδηγούν τις τιμές ανοδικά.

«Το μοσχάρι, το οποίο με βάση τα στατιστικά της ΕΛΣΤΑΤ τα τελευταία δύο χρόνια έχει πάρει αύξηση περίπου 55%, δεν ξέρουμε αν μπορεί να σταματήσει αυτή η αύξηση ή όχι από την στιγμή που δεν υπάρχει παραγωγή. Στα πουλερικά γενικότερα έχουμε μία σταθερότητα τους τελευταίους μήνες. Το βαλάντιο πλέον του καταναλωτή έχει μειωθεί, η αγοραστική δύναμή του έχει μειωθεί», σημείωσε ο πρόεδρος της ομοσπονδίας κρεοπωλών, Σάββας Κεσίδης.

Εφιάλτης το σούπερ μάρκετ

Το σούπερ μάρκετ έχει γίνει πραγματικός «εφιάλτης», με αυξήσεις 15% – 20% σε βασικά προϊόντα:

– Το ψωμί, τα ζυμαρικά και το ρύζι έχουν αυξηθεί κατά 12% – 18%.

– Το γάλα και τα τυριά κατά 15% – 22%.

– Τα κρέατα κατά 10% – 17%.

-Τα λάδια και προϊόντα πρωινού έως και 25%.

Στα «ύψη» οι τιμές των γλυκών

Την ίδια ώρα, τα παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα γλυκά, μελομακάρονα, κουραμπιέδες, δίπλες, καταγράφουν αξιοσημείωτες ανατιμήσεις σε σχέση με πέρσι. Σε πολλά ζαχαροπλαστεία οι τιμές αγγίζουν ακόμη και τα 21 ευρώ το κιλό, οδηγώντας αρκετούς καταναλωτές σε πιο συγκρατημένες αγορές ή σε απλούστερες, οικονομικότερες επιλογές.

Οι παραγωγοί αποδίδουν το φαινόμενο στη συνεχιζόμενη πίεση από το υψηλό κόστος πρώτων υλών, όπως βούτυρο, αμύγδαλα και μέλι, αλλά και στο ενεργειακό κόστος που επιβαρύνει τη λειτουργία των εργαστηρίων.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση στα γλυκίσματα με σοκολάτα, λόγω της ανοδικής πορείας της διεθνούς τιμής κακάο τους τελευταίους μήνες.