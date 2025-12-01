newspaper
01.12.2025 | 08:42
Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως και τις 5 Δεκεμβρίου
Ακρίβεια: Χριστούγεννα με ράλι ανόδου στις τιμές του κρέατος – «Ξεφεύγει» η κατάσταση
Οικονομικές Ειδήσεις 01 Δεκεμβρίου 2025 | 08:00

Ακρίβεια: Χριστούγεννα με ράλι ανόδου στις τιμές του κρέατος – «Ξεφεύγει» η κατάσταση

Ένα ιδιαίτερα ασφυκτικό περιβάλλον για καταναλωτές διαμορφώνεται λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Οι τιμές ποικίλουν ανάλογα με το είδος, την κοπή, την προέλευση.

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
Σε είδος πολυτελείας τείνει να εξελιχθεί το μοσχαρίσιο κρέας. Το κύμα ακρίβειας «χτυπάει» πλέον και το χοιρινό. Η εξάπλωση της ευλογιάς έχει προκαλέσει σημαντικές αυξήσεις και στα αρνιά, τα κατσίκια και τα πρόβατα. Χριστούγεννα εν μέσω κύματος ακρίβειας για τους καταναλωτές.

Οι τιμές του κρέατος στην Ελλάδα εμφανίζουν συνεχή και σημαντική αύξηση

Η συρρίκνωση του ζωικού κεφαλαίου στην Ελλάδα και την ΕΕ λόγω υψηλού κόστους παραγωγής (ζωοτροφές, ενέργεια), ασθενειών (όπως η ευλογιά των προβάτων) και περιβαλλοντικών περιορισμών. Η μεγάλη εξάρτηση από εισαγωγές, ιδιαίτερα στο βόειο κρέας (η Ελλάδα καλύπτει μόλις το 10-20% των αναγκών της) και η αύξηση της ζήτησης για ορισμένες κατηγορίες (όπως το μοσχάρι) αποτελούν μια δύσκολη συνθήκη για τα νοικοκυριά που είναι αναγκασμένα να βάλουν και πάλι βαθιά το χέρι στην τσέπη.

Αλματώδη αύξηση στο μοσχαρίσιο κρέας

Οι τιμές ποικίλουν ανάλογα με το είδος, την κοπή, την προέλευση (εγχώριο/εισαγωγής), και το σημείο πώλησης (σούπερ μάρκετ/κρεοπωλείο).  Στο μοσχάρι η μέση τιμή εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει τα 20 ευρώ το κιλό. Το φιλέτο έχει φτάσει τα 35 €/κιλό.

Οι τιμές του βόειου κρέατος αναμένεται να παραμείνουν υψηλές, αν όχι να αυξηθούν περαιτέρω, λόγω της περιορισμένης εγχώριας παραγωγής και της εξάρτησης από τις εισαγωγές.  Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ), τα τελευταία χρόνια έχει εγκαταλείψει τον κλάδο περίπου το 6% των παραγωγών, κυρίως νέοι. Αυτό από μόνο του έχει οδηγήσει σε μείωση κατά 8% των εκμεταλλεύσεων που παράγουν ελληνικό βόειο κρέας.

Ανατιμήσεις με διψήφιο ρυθμό

Το κύμα ακρίβειας δεν περιορίζεται στο μοσχαρίσιο κρέας. Η εξάπλωση της ευλογιάς έχει προκαλέσει σημαντικές αυξήσεις και στα αρνιά, τα κατσίκια και τα πρόβατα. Στο σούπερ μάρκετ το αρνί πωλείται από 13,4 ευρώ/κιλό έως 13,79 ευρώ/κιλό, το κατσίκι από 13,9 ευρώ/κιλό έως 14,19 ευρώ/κιλό. Τα πρόβεια παϊδάκια κοστίζουν 11,5–13,5 ευρώ το κιλό. Στα κρεοπωλεία, οι νέες τιμές αποτυπώνονται άμεσα: τα πρόβεια παϊδάκια κοστίζουν 11,5–13,5 ευρώ το κιλό, από 9,5–10,5 ευρώ, ενώ αρνί και κατσίκι φτάνουν πλέον τα 17,00 ευρώ, έναντι 14,50 ευρώ λίγους μήνες νωρίτερα.

Αύξηση σημειώνεται και στα υπόλοιπα είδη κρέατος. Πιο οικονομική επιλογή, αλλά και αυτό έχει αυξηθεί σημαντικά, είναι το χοιρινό που φτάνει τα 9,80 €/κιλό. «Καταφύγιο» για τους καταναλωτές αποτελεί το κοτόπουλο που κινείται μεταξύ 3,7 ευρώ – 7,7 ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τον Νοέμβριο του 2025, οι ανατιμήσεις στα φρέσκα κρέατα τρέχουν με διψήφιο ρυθμό 10,6% σε σχέση με πέρυσι. Σε βάθος τετραετίας η τιμή του μοσχαριού έχει αυξηθεί κατά 54,6%, σημειώνοντας το μεγαλύτερο ποσοστό ανατίμησης στον κλάδο του κρέατος.  Το αρνί και το κατσίκι παρουσιάζουν τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση, φτάνοντας το 44%.

Στα 18 ευρώ το κιλό κουραμπιέδες και μελομακάρονα

Μέσα σε ένα γενικευμένο κύμα ακρίβειας οι πρώτες τιμές για τα γλυκά των γιορτών δείχνουν να παραμένουν σταθερές σε σχέση με πέρυσι, αλλά εξακολουθούν να κινούνται σε υψηλά επίπεδα.

Στη αγορά τα μελομακάρονα πωλούνται από 13, 14 μέχρι 18 ευρώ το κιλό, το ίδιο και οι κουραμπιέδες.

Ενδεικτικά, ο μέσος όρος για τα μελομακάρονα αγγίζει τα 16,84 ευρώ το κιλό, ενώ στους κουραμπιέδες τα 17,77 ευρώ το κιλό. Όσον αφορά πιο «εκλεπτυσμένα», ή γλυκά με άλλες γεύσεις, οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής: Μελομακάρονα Red Velvet, από 19 ευρώ έως 22 ευρώ το κιλό, ενώ τα τσουρέκια «Dubai» ξεπερνούν τα 20 με 23 ευρώ το κιλό.

Η εκτίναξη των τιμών στις πρώτες ύλες, σε συνδυασμό με τη ραγδαία αύξηση του ενεργειακού κόστους επιβαρύνει σημαντικά το κόστος παραγωγής και προκαλεί αυξήσεις προϊόντων και σε καταστήματα εποχιακών ειδών.

Morgan Stanley: Το «βαρύ πυροβολικό» του ΧΑ κάνει απόβαση στο Λονδίνο 

Morgan Stanley: Το «βαρύ πυροβολικό» του ΧΑ κάνει απόβαση στο Λονδίνο 

Εγνατία Οδός: Τέλος εποχής για τον γηρασμένο αυτοκινητόδρομο

Εγνατία Οδός: Τέλος εποχής για τον γηρασμένο αυτοκινητόδρομο

«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»
inTickets 30.11.25
inTickets 30.11.25

«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»

Μια παράσταση γεμάτη μαγεία, θεαματικές ιστορίες, μοναδικές χορογραφίες και τραγούδια, ειδικά δημιουργημένα για το μουσικό show, προσφέροντας στους θεατές μια αξέχαστη εμπειρία.

Σύνταξη
Δώρο Χριστουγέννων: Γιατί φέτος θα καταβληθεί νωρίτερα – Πώς θα το υπολογίσετε εύκολα και online
Οικονομικές Ειδήσεις 01.12.25
Οικονομικές Ειδήσεις 01.12.25

Δώρο Χριστουγέννων: Γιατί φέτος θα καταβληθεί νωρίτερα – Πώς θα το υπολογίσετε εύκολα και online

Οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν δώρο Χριστουγέννων - Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στην Επιθεώρηση Εργασίας

Σύνταξη
Γκαμπριέλ Ζουκμάν: «Η φορολόγηση των δισεκατομμυριούχων δεν είναι ριζοσπαστική ιδέα, αλλά το ελάχιστο δυνατό»
Μια δύσκολη μάχη 01.12.25
Μια δύσκολη μάχη 01.12.25

Γκαμπριέλ Ζουκμάν: «Η φορολόγηση των δισεκατομμυριούχων δεν είναι ριζοσπαστική ιδέα, αλλά το ελάχιστο δυνατό»

Ο Γκαμπριέλ Ζουκμάν επισημαίνει ότι φόρος 2% στους υπερπλούσιους είναι η πιο μινιμαλιστική εκδοχή φορολογικής δικαιοσύνης. «Έχουμε βρει μια ανωμαλία, πρέπει να τη διορθώσουμε», λέει, με δημοκρατικό τρόπο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ισότητα αμοιβών: Λήγει η διορία για ενσωμάτωση της Οδηγίας της ΕΕ – Το χάσμα ανδρών και γυναικών παραμένει
Ριζωμένες προκαταλήψεις 01.12.25
Ριζωμένες προκαταλήψεις 01.12.25

Ισότητα αμοιβών: Λήγει η διορία για ενσωμάτωση της Οδηγίας της ΕΕ – Το χάσμα ανδρών και γυναικών παραμένει

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ευρώπη είναι 12%. Τον Ιούνιο του 2026 θα πρέπει τα κράτη-μέλη να έχουν κάνει νόμο την Οδηγία για την ισότητα αμοιβών. Σχεδόν μηδενική η συμμόρφωση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Θα έχει ο Δεκέμβριος Santa Rally;
Wall Street 30.11.25

Θα έχει ο Δεκέμβριος Santa Rally;

Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένει Wall Street τις ανακοινώσεις για τη δραστηριότητα στη μεταποίηση και στις υπηρεσίες, καθώς και για το κλίμα καταναλωτικής εμπιστοσύνης

Μελίνα Ζιάγκου
Αστυνομική βία και χημικά σε απεγνωσμένους αγρότες από το καθεστώς Μητσοτάκη των «Φραπέδων» και των «Χασάπηδων»
Κυβέρνηση υπό πίεση 30.11.25
Κυβέρνηση υπό πίεση 30.11.25

Αστυνομική βία και χημικά σε απεγνωσμένους αγρότες από το καθεστώς Μητσοτάκη των «Φραπέδων» και των «Χασάπηδων»

Χιλιάδες αγρότες στα μπλόκα, κόντρα στην καταστολή. Ωμή αστυνομική βία. Κλειστά και τα δύο ρεύματα της εθνικής στην Λάρισα. Στον Ε65 οι αγρότες της Καρδίτσας - Μπλόκο και στον Ορχομενό Βοιωτίας.

Σύνταξη
ΕΕ: Διευρύνονται οι ανισότητες στη στέγαση, εντείνεται η πίεση στα νοικοκυριά – Οι ευρωπαϊκές τάσεις
Eurostat 30.11.25
Eurostat 30.11.25

Διευρύνονται οι ανισότητες στη στέγαση, εντείνεται η πίεση στα νοικοκυριά της ΕΕ - Οι ευρωπαϊκές τάσεις

Δυσανάλογη πίεση στα ευρωπαϊκά νοικοκυριά όσον αφορά στη στέγαση δείχνουν τα νέα στοιχεία της Eurostat – Έντονη ανισότητα σε προσιτότητα, ποιότητα, τύπους ακινήτων και ιδιοκτησιακό καθεστώς

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Μώραλης: «Πρόβλημα η υποστελέχωση των Δήμων – Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ κυβέρνησης και αυτοδιοίκησης»
Αυτοδιοίκηση 01.12.25
Αυτοδιοίκηση 01.12.25

Μώραλης: «Πρόβλημα η υποστελέχωση των Δήμων – Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ κυβέρνησης και αυτοδιοίκησης»

«Παίρνουμε 2,5 αντί για 8,2 δισ. επί πολλά χρόνια και αυτό έχει δημιουργήσει ασφυξία», δήλωσε ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, μιλώντας για τα προβλήματα στους δήμους

Σύνταξη
Η ανακοίνωση του Άγιαξ: Προχωράει σε έρευνα για να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι για την αναβολή του ματς με την Γκρόνιγκεν
Ποδόσφαιρο 01.12.25
Ποδόσφαιρο 01.12.25

Η ανακοίνωση του Άγιαξ: Προχωράει σε έρευνα για να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι για την αναβολή του ματς με την Γκρόνιγκεν

Ο Άγιαξ ανακοίνωσε πως θα προχωρήσουν σε έρευνα για να ταυτοποιηθούν και τιμωρηθούν οι υπαίτιοι για τη διακοπή της αναμέτρησης με την Γκρόνινγκεν.

Σύνταξη
Πρόβλημα στην ΑΕΚ με Μάνταλο
Ποδόσφαιρο 01.12.25

Πρόβλημα στην ΑΕΚ με Μάνταλο

Ποια είναι η πρώτη εκτίμηση για τον τραυματισμό του Πέτρου Μάνταλου και πόσο καιρό αναμένεται να μείνει έξω για την ΑΕΚ

Σύνταξη
Δώρο Χριστουγέννων: Γιατί φέτος θα καταβληθεί νωρίτερα – Πώς θα το υπολογίσετε εύκολα και online
Οικονομικές Ειδήσεις 01.12.25

Δώρο Χριστουγέννων: Γιατί φέτος θα καταβληθεί νωρίτερα – Πώς θα το υπολογίσετε εύκολα και online

Οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν δώρο Χριστουγέννων - Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στην Επιθεώρηση Εργασίας

Σύνταξη
Αγρότες: Συνεχίζουν αλύγιστοι παρά την καταστολή – Συγκέντρωση αλληλεγγύης στους συλληφθέντες, νέα συνέλευση
Πού έχει μπλόκα 01.12.25
Πού έχει μπλόκα 01.12.25

Συνεχίζουν αλύγιστοι παρά την καταστολή οι αγρότες - Συγκέντρωση αλληλεγγύης στους συλληφθέντες, νέα συνέλευση

Η κυβέρνηση των «Χασάπηδων» και των «Φραπέδων» έστειλε τα ΜΑΤ στα μπλόκα, αλλά το μόνο που κατάφερε είναι να μεγαλώσει την οργή των αγωνιζόμενων αγροτών

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η Αριάνα Γκράντε ξεκαθαρίζει ξανά: Σταματήστε να σχολιάζετε τα σώματα και τις ζωές των άλλων
Δεν σε αφορά 01.12.25
Δεν σε αφορά 01.12.25

Η Αριάνα Γκράντε ξεκαθαρίζει ξανά: Σταματήστε να σχολιάζετε τα σώματα και τις ζωές των άλλων

Με μια ανάρτηση στο Instagram, η Αριάνα Γκράντε υπενθυμίζει ότι τα σχόλια για την εμφάνιση δεν είναι αθώα ούτε καλοπροαίρετα, αλλά μια επικίνδυνη συνήθεια της εποχής που δεν θέλει πια στη ζωή της

Σύνταξη
Νότια Κορέα: Ο δήμαρχος της Σεούλ κατηγορείται για παραβίαση του νόμου περί πολιτικής χρηματοδότησης
Κόσμος 01.12.25
Κόσμος 01.12.25

Νότια Κορέα: Ο δήμαρχος της Σεούλ κατηγορείται για παραβίαση του νόμου περί πολιτικής χρηματοδότησης

Ειδικός εισαγγελέας στη Νότια Κορέα κατηγόρησε τον δήμαρχο της Σεούλ, Ο Σε-χουν, για παραβίαση των νόμων περί πολιτικής χρηματοδότησης, με επίκεντρο μία δημοσκόπηση

Σύνταξη
Housing Inequality Widens Across the EU
English edition 01.12.25

Housing Inequality Widens Across the EU

In 2024, almost 10% of urban dwellers lived in households spending more than 40% of their income on housing — a burden most acute in Greece and Denmark.

Σύνταξη
Ο Τραμπ «θα εξετάσει» πληροφορίες για διπλό φονικό πλήγμα εναντίον ταχύπλοου στην Καραϊβική
Κόσμος 01.12.25
Κόσμος 01.12.25

Ο Τραμπ «θα εξετάσει» πληροφορίες για διπλό φονικό πλήγμα εναντίον ταχύπλοου στην Καραϊβική

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ερευνήσει διπλό φονικό πλήγμα στην Καραϊβική, για να διαπιστωθεί αν δόθηκε εντολή να μην επιβιώσει κανείς από ύποπτο ταχύπλοο

Σύνταξη
Ο «κομβικός» Τόμας Γουόκαπ: Η μεγάλη αλήθεια των αριθμών και η «πτώση» του Ολυμπιακού όταν λείπει… (pics)
Euroleague 01.12.25
Euroleague 01.12.25

Ο «κομβικός» Τόμας Γουόκαπ: Η μεγάλη αλήθεια των αριθμών και η «πτώση» του Ολυμπιακού όταν λείπει… (pics)

Ο Τόμας Γουόκαπ είναι ο καλύτερος γκαρντ του Ολυμπιακού και φαίνεται από τα νούμερα του πόσο θα είναι η προσθήκη που θα γίνει στην ομάδα.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Λούτσα: Σε κρίσιμη κατάσταση η σύντροφος του 24χρονου – Στον εισαγγελέα ο οδηγός που προκάλεσε το τροχαίο
Βίντεο σοκ 01.12.25
Βίντεο σοκ 01.12.25

Λούτσα: Σε κρίσιμη κατάσταση η σύντροφος του 24χρονου – Στον εισαγγελέα ο οδηγός που προκάλεσε το τροχαίο

Ο 29χρονος οδηγός που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα, αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια και επικίνδυνη οδήγηση

Σύνταξη
Τα «σκοτάδια του παρασκηνίου», ο Χριστοδουλάκης, το ΠΑΣΟΚ και ο…Τσίπρας
Πολιτική Γραμματεία 01.12.25
Πολιτική Γραμματεία 01.12.25

Τα «σκοτάδια του παρασκηνίου», ο Χριστοδουλάκης, το ΠΑΣΟΚ και ο…Τσίπρας

Τι σηματοδοτεί για το ΠΑΣΟΚ η διαφοροποίηση του Μανώλη Χριστοδουλάκη από τον Χάρη Δούκα. Η διαχωριστική γραμμή που ακούει στο όνομα «Τσίπρας» και η επικείμενη μάχη του συνεδρίου

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

