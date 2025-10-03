newspaper
Βόειο κρέας: Αυξάνεται η εξάρτηση από τις εισαγωγές – Μόλις στο 10% η εγχώρια παραγωγή
03 Οκτωβρίου 2025

Βόειο κρέας: Αυξάνεται η εξάρτηση από τις εισαγωγές – Μόλις στο 10% η εγχώρια παραγωγή

Τι καταγγέλλουν οι κτηνοτρόφοι για το βόειο κρέας - Δυσοίωνες οι προβλέψεις

Ανθή Γεωργίου
ΡεπορτάζΑνθή Γεωργίου
Μόλις το 10% της εγχώριας κατανάλωσης σε βόειο κρέας προέρχεται από ελληνικές εκτροφές ενώ η εξάρτηση από τις εισαγωγές συνεχώς θα αυξάνεται, φτάνοντας ακόμα και σε ποσοστό 90%. Την ίδια στιγμή η τιμή στο ράφι καλπάζει, με τις τελευταίες αναφορές, να κάνουν λόγο για νέες αυξήσεις  το επόμενο διάστημα, οι οποίες θα φτάσουν ακόμα και στα 20 ευρώ/κιλό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αποκάλυψε ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ) σε συνάντηση με τους δημοσιογράφους, οι προβλέψεις και γι’ αυτόν τον κλάδο της κτηνοτροφίας, της βοοτροφίας, είναι δυσοίωνες.

Οι προβλέψεις για τον κλάδο της βοοτροφίας είναι δυσοίωνες

Τα τελευταία χρόνια, όπως εξήγησε ο πρόεδρος του ΣΕΚ Δημήτρης Μόσχος,  έχει εγκαταλείψει τον κλάδο περίπου το 6% των παραγωγών (κυρίως νέοι κτηνοτρόφοι) της χώρας.  «Αυτό είχε  ως αποτέλεσμα να καταγραφεί μείωση κοντά στο 8% σε εκμεταλλεύσεις με ζώα που παράγουν ελληνικό βόειο κρέας. Την ίδια στιγμή σχεδόν ένα 3% των ζώων δεν θα γεννήσει  φέτος σε σχέση με πέρσι λόγω των καιρικών συνθηκών, που επικρατούν και επηρεάζουν αυτή τη διαδικασία. Επομένως  θα υπάρχει μια έλλειψη στο μοσχαρίσιο κρέας κατά ένα 10% από δω και πέρα στην Ελλάδα», σημείωσε.

Εξάρτηση από την ευρωπαϊκή αγορά

Στο βόειο κρέας, όπως ανέφερε, η χώρα παράγει μόλις το 10% της κατανάλωσης, αδυνατώντας να καλύψει τη ζήτηση, με το υπόλοιπο να καλύπτεται από εισαγωγές. «Η εξάρτηση από την ευρωπαϊκή αγορά μάς καθιστά ευάλωτους», σημειώνει ο κ. Μόσχος, τονίζοντας ότι αυτό έχει ως συνέπεια οι τιμές να πιέζονται προς τα πάνω.

Η Ελλάδα παράγει μόλις το 10% της κατανάλωσης και δεν μπορεί να καλύψει τη ζήτηση

Η κατάσταση επιδεινώνεται λόγω της μείωσης των εκμεταλλεύσεων, των κλιματικών συνθηκών (ξηρασίες) και των ευρωπαϊκών πολιτικών, καθώς ένας από τους περιβαλλοντικούς στόχους της ΕΕ είναι η μείωση των εκπομπών ρύπων από εκτρεφόμενα ζώα, κυρίως βοοειδή. «Χιλιάδες ζώα έχουν σφαγεί στην Ευρώπη στο όνομα της πράσινης ανάπτυξης, ενώ ασθένειες όπως η οζώδης δερματίτιδα και ο καταρροϊκός πυρετός περιορίζουν περαιτέρω την παραγωγή», τονίζει ο κ. Μόσχος.

Ο Δημήτρης Μόσχος, παραθέτοντας το παράδειγμα από τον Συνεταιρισμό των Κτηνοτρόφων στην Καστοριά, περιγράφει με μελανά χρώματα την πραγματικότητα: «Μέσα σε τρία χρόνια, οι παραγωγοί στον συνεταιρισμό μας μειώθηκαν από 85 σε 70 και τα ζώα από 7.500 σε 4.700. Χάσαμε δηλαδή σχεδόν το 50% του πληθυσμού».

«Τα τελευταία χρόνια ήταν επιλογή της κυβέρνησης να μην στηριχτεί η ελληνική παραγωγή. Αντιθέτως δόθηκε στήριξη μέσω επιδοτήσεων, στα εισαγόμενα ζώντα ζώα, τα οποία εισήχθησαν στην Ελλάδα για πάχυνση. Υπήρχε δηλαδή μια λογική για το βόειο κρέας που έλεγε ότι “εφόσον με ενδιαφέρει το προϊόν, το στηρίζω. Δεν με ενδιαφέρει όμως αν είναι ελληνικό ή όχι, αρκεί να υπάρχει και να καλύπτει τις ανάγκες της αγοράς”», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μόσχος.

Business
Mediobanca: Στα 30 ευρώ η νέα τιμή-στόχος για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Mediobanca: Στα 30 ευρώ η νέα τιμή-στόχος για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Business
Intralot: Ισχυρή ζήτηση για την ΑΜΚ – Πάνω από 3 φορές η κάλυψη

Intralot: Ισχυρή ζήτηση για την ΑΜΚ – Πάνω από 3 φορές η κάλυψη

«Πονοκέφαλο» στο κρασί από τους δασμούς Τραμπ
01.10.25

«Πονοκέφαλο» στο κρασί από τους δασμούς Τραμπ

Κρίση έχουν δημιουργήσει οι δασμοί Τραμπ στους οινοποιούς της ΕΕ και τους εισαγωγές – διανομείς των ΗΠΑ. Αγωνία επικρατεί στους οινοποιούς για το πόσο θα επηρεάσει το κρασί η εμπορική πολιτική των ΗΠΑ

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
ΕΕ: Επιστολή Κόστα στους «27» για το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – Κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και στήριξη στην Ουκρανία
19.09.25

ΕΕ: Επιστολή Κόστα στους «27» για το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – Κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και στήριξη στην Ουκρανία

Οι ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν τρεις άξονες που αφορούν στον «Οδικό Χάρτη» για την άμυνα, που βρίσκεται σε εξέλιξη και υλοποιείται από την Ύπατη Εκπρόσωπο Κάγια Κάλας

Σύνταξη
Αγρότες: «Φτάνει πια η κοροϊδία» – Πανθεσσαλικό μπλόκο, ζητούν λύσεις στα οξυμένα προβλήματα
18.09.25

«Φτάνει πια η κοροϊδία» - Πανθεσσαλικό μπλόκο αγροτών, ζητούν λύσεις στα οξυμένα προβλήματα

«Κλιμακώνουμε τον συντονισμένο αγώνα για την επιβίωσή μας απέναντι στην πολιτική κυβέρνησης και ΚΑΠ της ΕΕ», ήταν το μήνυμα που έστειλαν οι αγρότες κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης στη Θεσσαλία

Σύνταξη
Τσιάρας για την ευλογιά των προβάτων: Αδικαιολόγητες οι ανατιμήσεις στο κρέας – Τι είπε για το εμβόλιο
18.09.25

Τσιάρας για την ευλογιά των προβάτων: Αδικαιολόγητες οι ανατιμήσεις στο κρέας – Τι είπε για το εμβόλιο

Ο Κώστας Τσιάρας, αναφέρθηκε στο κυβερνητικό σχέδιο για την ευλογιά των προβάτων, με ευχολόγια: «Θέλουμε να αποφύγουμε το lockdown, θα επιφέρει συνέπειες στην αγροτική οικονομία», είπε.

Σύνταξη
Τα κείμενα του Πουλαντζά για τον φασισμό και τον αυταρχικό κρατισμό και η ξεχωριστή επικαιρότητά τους
03.10.25

Τα κείμενα του Πουλαντζά για τον φασισμό και τον αυταρχικό κρατισμό και η ξεχωριστή επικαιρότητά τους

46 χρόνια μετά τον θάνατό τα κείμενα του Πουλαντζά για τον φασισμό και τον αυταρχικό κρατισμό διατηρούν την επικαιρότητά τους

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Πρίγκιπας Γουίλιαμ: «Θα αλλάξω τη μοναρχία όταν γίνω βασιλιάς» – Αποκαλυπτική συνέντευξη – Τι είπε για την Κέιτ
03.10.25

«Θα αλλάξω την μοναρχία όταν γίνω βασιλιάς»: Αποκαλυπτική συνέντευξη του πρίγκιπα Γουίλιαμ - Τι είπε για την Κέιτ

Ο Γουίλιαμ σε μία από τις πιο προσωπικές του συνεντεύξεις μέχρι σήμερα, παρουσίασε την προσέγγισή του στη μοναρχία

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Η Σαρλίζ Θερόν στην πιο στιλάτη, κομψή και σέξι εμφάνισή της στο show του Dior
03.10.25

Η Σαρλίζ Θερόν στην πιο στιλάτη, κομψή και σέξι εμφάνισή της στο show του Dior

Η Σαρλίζ Θερόν έκανε μια πολύ τολμηρή, ωστόσο εξόχως κομψή, εμφάνιση καθώς παρακολουθούσε από την πρώτη σειρά το ντεμπούτο του Jonathan Anderson στον Dior για τη γυναικεία συλλογή ss2026.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το «Πίρι Ρέις», οι navtex και τα σύννεφα που απειλούν τα «ήρεμα νερά»
03.10.25

Το «Πίρι Ρέις», οι navtex και τα σύννεφα που απειλούν τα «ήρεμα νερά»

Ελλάδα και Τουρκία προχώρησαν σε νέα ανταλλαγή navtex για τις έρευνες του τουρκικού ωκεανογραφικού Πίρι Ρέις και ο ρόλος που μπορεί να έχει μία ελληνοτουρκική «ένταση» στο τρέχον πολιτικό κλίμα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η πλανητική διατροφή ως απάντηση στην κλιματική κρίση – Μπορεί να προλάβει 15 εκατ. θανάτους ετησίως
03.10.25

Τι είναι η πλανητική διατροφή και πώς συνδέεται με την κλιματική κρίση - Μπορεί να σώσει 15 εκατ. ζωές

Η παραγωγή ζωικών τροφών τείνει να προκαλεί υψηλότερες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου σε σύγκριση με την παραγωγή φυτικών τροφών συμβάλλοντας στην κλιματική κρίση

Σύνταξη
Λάουρα Κοβέσι προς την Ελλάδα: Αλλάξτε τον νόμο περί ευθύνης υπουργών
03.10.25

Λάουρα Κοβέσι προς την Ελλάδα: Αλλάξτε τον νόμο περί ευθύνης υπουργών

To Reuters εστιάζει στην παρότρυνση της Λάουρας Κοβέσι για αλλαγή του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Η νομοθεσία στην Ελλάδα εμποδίζει τις έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, επισήμανε η Λάουρα Κοβέσι.

Σύνταξη
Δεύτερη κρίση στην κυβέρνηση για τα Τέμπη – Η παρέμβαση Δένδια απέναντι σε Μαξίμου και Άδωνι απελευθερώνει τις διαφοροποιήσεις
03.10.25

Δεύτερη κρίση στην κυβέρνηση για τα Τέμπη – Η παρέμβαση Δένδια απέναντι σε Μαξίμου και Άδωνι απελευθερώνει τις διαφοροποιήσεις

Σε νέα δίνη κρίσης βάζει την κυβέρνηση η άτεγκτη στάση του Μαξίμου στο θέμα της απεργίας πείνας του Π. Ρούτσι. Τι σηματοδοτεί η ηχηρή παρέμβαση Δένδια απέναντι στην κεντρική γραμμή αλλά και τον Αδ. Γεωργιάδη. Γιατί οι «γαλάζιες» διαφοροποιήσεις θα πυκνώσουν.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Προσεχώς διάγνωση της γρίπης με μια… τσίχλα
03.10.25

Προσεχώς διάγνωση της γρίπης με μια… τσίχλα

Ενα νέο τεστ που βασίζεται στη γεύση και χρησιμοποιεί τη γλώσσα ως διαγνωστικό μέσο αναμένεται να αντικαταστήσει τα ενοχλητικά ρινικά τεστ προσφέροντας έγκαιρη διάγνωση του ιού της γρίπης και προλαμβάνοντας τη διασπορά του.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Χάνει τον Άλισον για δύο μήνες η Λίβερπουλ
03.10.25

Χάνει τον Άλισον για δύο μήνες η Λίβερπουλ

Ο Άλισον Μπέκερ τραυματίστηκε στην ήττα της Λίβερπουλ από τη Γαλατά και όπως φαίνεται οι «ρεντς» θα στερηθούν τις υπηρεσίες του για περίπου δύο μήνες.

Σύνταξη
Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης: «Πες μου τι κάνεις για τα άτομα με αναπηρία, να σου πω τι άνθρωπος είσαι»
03.10.25

Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης: «Πες μου τι κάνεις για τα άτομα με αναπηρία, να σου πω τι άνθρωπος είσαι»

Στο πρώτο αυτοδιοικητικό forum για άτομα με αναπηρία, ο οικοδεσπότης, Γιάννης Κωνσταντάτος έδωσε το στίγμα της επόμενης ημέρες και τι απαιτείται για μια κοινωνία ίσων ευκαιριών και συμπερίληψης.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Μαρία Καρυστιανού: Αισθάνθηκα ντροπή που η Ευρωπαία εισαγγελέας είπε ότι η χώρα μας προστατεύει το έγκλημα
03.10.25

Μαρία Καρυστιανού: Αισθάνθηκα ντροπή που η Ευρωπαία εισαγγελέας είπε ότι η χώρα μας προστατεύει το έγκλημα

Στη συνέντευξη Τύπου της Λάουρας Κοβέσι αναφέρθηκε η Μαρία Καρυστιανού σημειώνοντας ότι η ευρωπαία εισαγγελέας εντοπίζει το πρόβλημα στο άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών

Σύνταξη
Γεννήθηκα για να σε αγαπάω: Αυτή είναι η 25χρονη για την οποία ο Κιθ Έρμπαν άφησε την Νικόλ Κίντμαν;
03.10.25

Γεννήθηκα για να σε αγαπάω: Αυτή είναι η 25χρονη για την οποία ο Κιθ Έρμπαν άφησε την Νικόλ Κίντμαν;

Λίγες ημέρες έχουν περάσει από τότε που έγινε γνωστός ο χωρισμός της σταρ του Χόλιγουντ Νικόλ Κίντμαν και του μουσικού Κιθ Έρμπαν και οι φήμες ήδη οργιάζουν.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Άρτα: «Αυτή η αντιβίωση προκαλεί ανακοπή» – Όσα είπαν οι γιατροί πριν από την κατάληξη της 28χρονης εγκύου
03.10.25

«Αυτή η αντιβίωση προκαλεί ανακοπή» - Όσα είπαν οι γιατροί πριν από την κατάληξη της 28χρονης εγκύου

«Έγιναν όλα με τέτοια προχειρότητα, μας έχει παραδοθεί πιστοποιητικό θανάτου ελλιπέστατο», λέει η δικηγόρος της οικογένειας της νεαρής μητέρας που έχασε τη ζωή της από αλλεργικό σοκ στην Άρτα

Σύνταξη
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

