DO’S: Αν νιώθεις ότι κάποια άτομα έχουν απομακρυνθεί από σένα και αυτό δεν σου αρέσει, τότε κάνε κάτι για να τα φέρεις κοντά σου. Το να γίνεσαι ανασφαλής σκεπτόμενος ότι θα μείνεις για πάντα μόνος, πάντως, λύση δεν είναι, έτσι; Προσπάθησε να βάλεις σε σειρά τις σκέψεις σου. Σταμάτα, όμως, να θέλεις να έχεις πάντα τον έλεγχο στα χέρια σου.

DON’TS: Επειδή ξεκινάς τη μέρα με μία καλή διάθεση, σου προτείνω να μη δώσεις καμία απολύτως σημασία στα θέματα που μπορούν να σε εκνευρίσουν άμεσα. Αν είναι να πάρεις μέρος σε συζητήσεις και να γίνεις πιεστικός, τότε απλά μην το κάνεις. Ωστόσο δεν θέλω να πιέσεις ούτε τον εαυτό σου και να νιώσεις πως δεν εκφράζεσαι όπως θέλεις.