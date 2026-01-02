Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 02.01.2026]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Πάρε μέρος σε συζητήσεις με δική σου ευθύνη, καθώς αυτές θα σε φέρουν σε δύσκολη θέση. Αν νιώθεις ότι μπορείς να εκφραστείς χωρίς να χάσεις την ψυχραιμία σου, τότε πάσο! Πάντως απόφυγε να κόψεις απότομα τις συζητήσεις που αναγκαστικά έχεις πάρει μέρος. Είσαι κουρασμένος, οπότε σου προτείνω να πάρεις κάποιες αποστάσεις.
DON’TS: Μη φοβάσαι να επικοινωνήσεις, αλλά μην εστιάζεις και τόσο στα συναισθήματά σου. Όχι σήμερα τουλάχιστον, καθώς ο κίνδυνος του να ξεφύγεις είναι αρκετά μεγάλος. Στα επαγγελματικά ειδικά, μην πεις πολλά πράγματα πάνω στα νεύρα σου, γιατί ενδεχομένως μετά να σου γυρίσουν μπούμερανγκ. Μην χάνεις τις ισορροπίες σου γενικώς.
Ταύρος
DO’S: Στα οικονομικά, πρέπει να οργανωθείς λίγο καλύτερα και να κάνεις πιο προσεκτικά βήματα. Θέλεις να διεκδικήσεις και το κάτι παραπάνω. Καλά κάνεις και ίσως να το πετύχεις κιόλας. Αρκεί να το επικοινωνήσεις με τον σωστό τον τρόπο, έτσι; Αν θέλεις να μάθεις κάποια πράγματα- έμμεσα πάντα- τότε πάρε μέρος σε διάφορες συζητήσεις.
DON’TS: Μην επιτρέψεις σε κανέναν να σου αποσπάσει την προσοχή, όσο κι αν το προσπαθήσει. Ωστόσο μη γίνεσαι κι εσύ ακραία πιεστικός, έτσι; Στα επαγγελματικά, μην είσαι τόσο καχύποπτος πια! Μην χάνεις την υπομονή σου τόσο εύκολα γενικώς. Φρόντισε να μην ξεφύγεις, ακόμα κι αν νιώθεις ότι οι άλλοι σε κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα!
Δίδυμοι
DO’S: Βάλε κάποια απαραίτητα όρια, εκεί που πρέπει, ξέρεις εσύ. Παράλληλα, κράτησε και μια λίγο πιο στιβαρή στάση απέναντι σε αυτούς που πάνε να σε εκμεταλλευτούν. Ξέρεις εσύ (ξανά λέω!). Ψάρεψε τις πληροφορίες που θέλεις, αλλά κάντο με έναν τρόπο πιο διακριτικό. Πώς αλλιώς θα μπορέσεις να αντιληφθείς τι ακριβώς παίζεται, σωστά;
DON’TS: Μην επηρεάζεσαι από την ένταση. Επειδή δεν μπορείς να δεις καθαρά, φρόντισε να μην μπερδευτείς από όσα ακούς. Μην πεις πράγματα πάνω στα νεύρα σου, γιατί θα είναι κάπως παρατραβηγμένα. Θέλεις να κάνεις το κλίμα απαίσιο; Πρόβλημά σου! Οι άλλοι τι σου φταίνε; Μην είσαι απρόσεκτος σε συζητήσεις- συμφωνίες περί οικονομικών.
Καρκίνος
DO’S: Επειδή σήμερα ενδέχεται να υπάρξουν ζόρικες καταστάσεις οι οποίες θα σε βγάλουν από τα ρούχα σου, σου προτείνω να ψάξεις να βρεις τους πιο κατάλληλους τρόπους, προκειμένου να μπορέσεις να βάλεις τα όριά σου. Βέβαια σε αυτό παίζει ρόλο και το κατά πόσο μπορείς να διαχειριστείς τα συναισθήματά σου. Γενικώς απαιτείται ψυχραιμία!
DON’TS: Μην αφήνεις την κρίση σου να θολώνει λόγω του ότι είσαι κουρασμένος. Ξεκουράσου, είναι τόσο απλό! Έπειτα μην αφήνεις ούτε να ατμόσφαιρα γύρω σου να είναι θολή. Μην εκφράζεσαι με τρόπο αφιλτράριστο. Μην προσπαθήσεις να δημιουργήσεις τύψεις σε όσους θεωρείς ότι σε έχουν πληγώσει, καθώς η ευθύνη είναι κάπου στη μέση.
Λέων
DO’S: Προσπάθησε να χαλαρώσεις, ακόμα και αν υπάρχει περίεργη ατμόσφαιρα. Σήμερα σου φαίνεται αρκετά δύσκολο να εμπιστευτείς. Οπότε εγώ θα σου πω να κάνεις κράτη σε αυτό, γιατί ποτέ δεν ξέρεις που κρύβεται η μουσίτσα, έτσι; Πάρε αποστάσεις, έτσι ώστε να μπορέσεις να δεις σφαιρικά τα πράγματα. Πρόσεχε το ποιους βάζεις στη black list.
DON’TS: Μην στεναχωρηθείς από τα σκηνικά που προκύπτουν και σου φέρνουν κακές αναμνήσεις. Μην το αφήνεις να σε κάνει σκληρό, γιατί δεν μπορείς να δεις ξεκάθαρα τι ακριβώς παίζεται. Η αλήθεια μπορεί να είναι πολύ μακριά από το προφανές και να πρέπει να σκάψεις πιο βαθιά για να την βρεις, οπότε μην αφήνεις την κρίση σου να είναι θολή.
Παρθένος
DO’S: Προσπάθησε να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου ό,τι κι αν συμβεί. Στις σχέσεις και επαφές που βλέπεις ότι οι ισορροπίες κρέμονται από μία λεπτή κλωστή, προσπάθησε να ξεκαθαρίσεις τα πράγματα άμεσα. Ωστόσο σου εφιστώ την προσοχή και σου λέω πως πρέπει να αποφύγεις τους επιτήδειους που θα προσπαθήσουν να σε τουμπάρουν.
DON’TS: Μην αποπροσανατολιστείς από τις αχρείαστες πληροφορίες που σου πετάνε ορισμένοι σαν «τυράκι», μόνο και μόνο για να σε χειριστούν. Μη διστάσεις να επικεντρωθείς στις επαγγελματικές και στις φιλικές σου σχέσεις. Το ίδιο ισχύει και για τους στόχους σου. Μη γίνεις, όμως, πιεστικός στον τρόπο με τον οποίο διεκδικείς όσα θες.
Ζυγός
DO’S: Απόφυγε και να χάσεις την ψυχραιμία σου σήμερα, αλλά και να γίνεις άκρως πειστικός. Εστίασε κυρίως στα επαγγελματικά σου, καθώς η συνεννόηση εκεί είναι λίγο δύσκολη. Άρα θέλει κόπο! Γενικώς μπορείς να εκφράσεις όλα όσα σε ενοχλούν, απλά αποφεύγοντας να το κάνεις με τρόπο που είναι σαν να επιβάλλεις τις απόψεις σου.
DON’TS: Μην απογοητευτείς, αν συνειδητοποιήσεις, ότι ορισμένες λύσεις που είχες στο μυαλό σου οδηγούν σε αδιέξοδο. Το ξέρω πως έχεις δαπανήσει χρόνο στο να καταστρώσεις τα σχέδια, αλλά that’s life and that’s OK! Μη γίνεις απόμακρος και δύσκολος στο να αντιληφθείς ότι μπορείς να πας εκεί που θες, απλά πρέπει να πας από άλλο δρόμο.
Σκορπιός
DO’S: Σήμερα πάρε χρόνο και δες πως μπορείς να οργανώσεις καλύτερα τα πλάνα σου, προκειμένου κάποια στιγμή να μπορέσεις να τα βάλεις σε εφαρμογή. Ωστόσο πρέπει να περιορίσεις την υπεραναλυτική διάθεση που σε πιάνει ώρες ώρες, καθώς αυτή είναι που σου βάζει εμπόδια στο να εξελιχθείς. Με τη δημιουργικότητα μπορείς να το τρέξεις!
DON’TS: Μην είσαι εσύ αυτός που κόβει την φορά στον εαυτό σου, έτσι; Μην απαντάς απότομα ή προκλητικά σε πολλά που ακούς, επειδή δεν σου αρέσουν και τόσο. Αν είναι να μιλήσεις, τότε κάντο ευθέως, αλλιώς μην το κάνεις καν. Μη γίνεσαι επικριτικός. Μην αποκαλύπτεις πράγματα που σου έχουν εμπιστευθεί ορισμένοι, απλά επειδή έχεις νεύρα.
Τοξότης
DO’S: Σήμερα πρέπει να βάλεις σε σειρά όσα αφορούν τις διαπροσωπικές – και κυρίως τις ερωτικές – σχέσεις σου. Αυτό ίσως αποδειχθεί δύσκολο, όμως πρέπει τουλάχιστον να το προσπαθήσεις. Το οφείλεις στον εαυτό σου, σωστά; Βάλε όρια και κάνε σαφές το ότι κάποια πράγματα πρέπει να συζητηθούν περισσότερο. Προετοιμάσου για τα πάντα.
DON’TS: Σε πιάνει το παράπονο και είναι δεκτό. Όμως δεν πρέπει να παρασυρθείς από αυτό και να το χάσεις ως προς τον τρόπο με τον οποίο αντιδράς. Μη διστάσεις να λειτουργήσεις αμυντικά και με επιχειρήματα, καθώς τα κούφια λόγια δεν έπεισαν ποτέ κανέναν, σωστά; Μη γίνεσαι, όμως, επιθετικός. Μην αγνοείς όσα σου λέει η άλλη πλευρά.
Αιγόκερως
DO’S: Τελευταία έχεις μπει σε συγκεκριμένες ρουτίνες και έχεις αποκτήσει κάποιες συνήθειες. Σήμερα, όμως, ίσως δυσκολευτείς λιγο να τις ακολουθήσεις. Πρόσεξέ το αυτό λοιπόν! Εγώ θα σου πω να παραμείνεις πιστός στο πρόγραμμα που έχεις φτιάξει και να πας όπως πάει η φάση. Αν φτάσεις στο αμήν, τότε άλλαξε κάποια σπαστικά μοτίβα.
DON’TS: Κάποια πράγματα σου δίνουν την εντύπωση ότι μπορούν να διεκπεραιωθούν εύκολα. Είναι σημαντικό να μην παρασυρθείς από αυτό και να μην επαναπαυτείς. Μην αγνοείς τα μικροθεματάκια που υπάρχουν στις διαπροσωπικές σου σχέσεις, καθώς αν το κάνεις αυτά μάλλον θα γιγαντωθούν. Μην το παρακάνεις με τα παράπονα ή τη γκρίνια.
Υδροχόος
DO’S: Αν νιώθεις ότι κάποια άτομα έχουν απομακρυνθεί από σένα και αυτό δεν σου αρέσει, τότε κάνε κάτι για να τα φέρεις κοντά σου. Το να γίνεσαι ανασφαλής σκεπτόμενος ότι θα μείνεις για πάντα μόνος, πάντως, λύση δεν είναι, έτσι; Προσπάθησε να βάλεις σε σειρά τις σκέψεις σου. Σταμάτα, όμως, να θέλεις να έχεις πάντα τον έλεγχο στα χέρια σου.
DON’TS: Επειδή ξεκινάς τη μέρα με μία καλή διάθεση, σου προτείνω να μη δώσεις καμία απολύτως σημασία στα θέματα που μπορούν να σε εκνευρίσουν άμεσα. Αν είναι να πάρεις μέρος σε συζητήσεις και να γίνεις πιεστικός, τότε απλά μην το κάνεις. Ωστόσο δεν θέλω να πιέσεις ούτε τον εαυτό σου και να νιώσεις πως δεν εκφράζεσαι όπως θέλεις.
Ιχθύες
DO’S: Σήμερα ίσως νιώθεις ότι σε διακατέχουν έντονα συναισθήματα. Οπότε είναι σημαντικό να πάρεις τον χρόνο σου, προκειμένου να τα διαχειριστείς, όπως πρέπει. Σταμάτα να βλέπεις τα πάντα πάνω από το ροζ συννεφάκι σου. Κατέβα από αυτό, όσο κι αν δεν σου αρέσει το ότι ξεβολεύεσαι. Βάλε όρια εκεί που πρέπει. Δεν είναι εύκολο, αλλά…
DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος, αν τύχει και πάρεις μέρος σε έντονες συζητήσεις ή σε παρεξηγήσεις με την οικογένεια. Μην εκφραστείς με τρόπο αφιλτράριστο, έντονο και απότομο, απλά και μόνο επειδή θέλεις ντε και καλά να το κάνεις. Μη γίνεσαι εμμονικός με ορισμένες καταστάσεις και μην κινείσαι παρασκηνιακά, γιατί δεν θα σου βγει σε καλό.
