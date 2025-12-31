Γεραπετρίτης: Το 2026 να επανέλθει η ειρήνη σε όλο τον κόσμο

Μήνυμα υπέρ της ειρήνης για το νέο έτος έστειλε με βιντεοσκοπημένο μήνυμα ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

«Εύχομαι το 2026 να επανέλθει η ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Να είναι η χρονιά που θα βασιλέψει η ανεκτικότητα και ο σεβασμός στη διαφορετικότητα. Σε όλους τους Έλληνες απανταχού της γης, εύχομαι πρόοδο και ευημερία», τόνισε ο κ. Γεραπετρίτης.

Ακολούθως πρόσθεσε πως «να δώσουμε όλοι όσοι έχουμε ένα κομμάτι εξουσίας χώρο στα όνειρα των παιδιών. Καλή χρονιά!».

