Γεραπετρίτης: Το 2026 να επανέλθει η ειρήνη σε όλο τον κόσμο
«Να δώσουμε όλοι όσοι έχουμε ένα κομμάτι εξουσίας χώρο στα όνειρα των παιδιών», επισήμανε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης
Μήνυμα υπέρ της ειρήνης για το νέο έτος έστειλε με βιντεοσκοπημένο μήνυμα ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.
«Εύχομαι το 2026 να επανέλθει η ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Να είναι η χρονιά που θα βασιλέψει η ανεκτικότητα και ο σεβασμός στη διαφορετικότητα. Σε όλους τους Έλληνες απανταχού της γης, εύχομαι πρόοδο και ευημερία», τόνισε ο κ. Γεραπετρίτης.
Ακολούθως πρόσθεσε πως «να δώσουμε όλοι όσοι έχουμε ένα κομμάτι εξουσίας χώρο στα όνειρα των παιδιών. Καλή χρονιά!».
Όσα είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης:
