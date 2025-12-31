Μήνυμα πώς το 2026 «μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους για κάθε πολίτη, για κάθε οικογένεια» έστειλε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Με ανάρτησή του στα social media ο κ. Πιερρακάκης υποστήριξε πως «το 2025 άφησε καθαρό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Με τις μεγάλες αλλαγές, που ήδη φέρνουν αποτελέσματα, και με την εμπιστοσύνη που χτίζεται μέρα με τη μέρα, το 2026 μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους για κάθε πολίτη, για κάθε οικογένεια».

Αναλυτικά, η ανάρτηση του κ. Πιερρακάκη: