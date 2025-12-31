Κυριάκος Πιερρακάκης: Το 2026 ανοίγει νέους δρόμους για κάθε πολίτη και κάθε οικογένεια της Ελλάδας
Το μήνυμα του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για το νέο χρόνο
Μήνυμα πώς το 2026 «μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους για κάθε πολίτη, για κάθε οικογένεια» έστειλε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.
Με ανάρτησή του στα social media ο κ. Πιερρακάκης υποστήριξε πως «το 2025 άφησε καθαρό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Με τις μεγάλες αλλαγές, που ήδη φέρνουν αποτελέσματα, και με την εμπιστοσύνη που χτίζεται μέρα με τη μέρα, το 2026 μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους για κάθε πολίτη, για κάθε οικογένεια».
Αναλυτικά, η ανάρτηση του κ. Πιερρακάκη:
