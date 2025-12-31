Τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα στον Μητσοτάκη από την Ένωση Λιοσιωτών Ιλίου
Ο πρωθυπουργός άκουσε τα κάλαντα από την Ένωση Λιοσιωτών Ιλίου
Τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς άκουσε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, από την Ένωση Λιοσιωτών Ιλίου, με χαμόγελα και παραδοσιακές στολές.
Ο πρωθυπουργός με την κόρη του αντάλλαξαν μαζί τους ευχές και δώρα.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:
