Τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα στον Μητσοτάκη από την Ένωση Λιοσιωτών Ιλίου

Τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς άκουσε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, από την Ένωση Λιοσιωτών Ιλίου, με χαμόγελα και παραδοσιακές στολές.

Ο πρωθυπουργός με την κόρη του αντάλλαξαν μαζί τους ευχές και δώρα.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες: