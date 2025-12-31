Έτοιμη η προμελέτη για τη σύνδεση πηγών στην Καλαμάτα

Σημαντική εξέλιξη καταγράφεται στον τομέα των υποδομών ύδρευσης, καθώς η ΔΕΥΑ(Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης) Καλαμάτας ολοκλήρωσε την υδραυλική προμελέτη για το έργο «Εξωτερικό υδραγωγείο ύδρευσης από τον Άγιο Φλώρο έως το Πήδημα». Το έργο αφορά, επί της ουσίας, τη σύνδεση των δύο πηγών και έχει ενδεικτικό προϋπολογισμό 12.000.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Η ολοκλήρωση της προμελέτης ανακοινώθηκε σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025 από τον δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο. Όπως επισημάνθηκε, η εκπόνηση της μελέτης εντός του 2025 εντάσσεται στις δεσμεύσεις της Δημοτικής Αρχής και αποτελεί το απαραίτητο βήμα για την αναζήτηση κατάλληλου χρηματοδοτικού εργαλείου, ώστε να προχωρήσει η υλοποίηση του έργου.

Εξωτερικό υδραγωγείο

Αντικείμενο της υδραυλικής προμελέτης είναι ο προσδιορισμός των αναγκαίων ενισχυτικών έργων του εξωτερικού υδραγωγείου του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμων Καλαμάτας, Μεσσήνης και κοινοτήτων της περιοχής Καλαμάτας, προκειμένου να ενταχθεί στο υδροδοτικό σύστημα νερό από τον Άγιο Φλώρο.

Συγκεκριμένα, η προμελέτη περιλαμβάνει τον σχεδιασμό νέας δεξαμενής στην περιοχή του Αγίου Φλώρου, καθώς και του αγωγού προσαγωγής νερού από τη δεξαμενή έως το Πήδημα, με στόχο την ενίσχυση και τη θωράκιση της υδροδότησης της ευρύτερης περιοχής απέναντι στις σύγχρονες και μελλοντικές ανάγκες