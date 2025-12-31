Φως στο Τούνελ: «Μην ανησυχείς κάηκε νεκρή» – Η παραδοχή σοκ του γιου της Ελένης Παπαδοπούλου

Η Αγγελική Νικολούλη και η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» μίλησε με συγγενείς της Ελένης Παπαδοπούλου που βρέθηκε απανθρακωμένη μέσα στο σπίτι της.

Περιγράφει τον γιο της άτυχης γυναίκας ως έναν άνθρωπο με εμμονή στη φωτιά και στις εκρήξεις που έφτιαχνε από βιοντίζελ μέχρι αυτοσχέδιους καυστήρες στο υπόγειο του.

«Από πιτσιρικάς είχε μια τρέλα, σαν μοναχοπαίδι ήταν κακομαθημένος και δύσκολος χαρακτήρας. Αγαπούσε τις φωτιές και ασχολούταν με κάτι τζάκια, ήξερε πώς δουλεύει η φωτιά, μου μιλούσε συχνά και για το πώς γίνονται εκρήξεις από το πουθενά. Με το που ανοίγεις την πόρτα, να φανεί σαν έκρηξη».

Ο μάρτυρας αποκαλύπτει πως δεν ερμήνευσε εγκαίρως τα σκοτεινά σημάδια, κάτι που άλλαξε όταν έμαθε για τον φρικτό θάνατο της θείας του.

«Όταν το έμαθα από τον αδελφό μου, κάτι μου ”βρωμούσε” στον θάνατο της θείας. Αμέσως σκέφτηκα ότι κάτι δεν πάει καλά.. Τον πήρα τηλέφωνο και μιλήσαμε γιατί δεν μπορούσα να πιστέψω ότι πέθανε με αυτόν τον τρόπο. Τότε εκείνος μου απάντησε να μην ανησυχώ και πως είχε πεθάνει πριν τη φωτιά. Ότι κάηκε νεκρή».

Όπως λέει, ακόμα και τότε δεν αξιολόγησε σωστά τη βαρύτητα των όσων άκουγε. Δεν ήθελε ούτε να σκεφθεί το εφιαλτικό σενάριο μια άγριας εγκληματικής πράξης.

«Μου έλεγε πως καιγόταν σιγά, σιγά και όταν άνοιξε την πόρτα ο γιος της δημιουργήθηκε ένα ρεύμα φωτιάς κι εγώ τον πίστευα».

«Τώρα που έχουν συμβεί όλα αυτά συνδύασα στο μυαλό μου και τις αναρτήσεις που έκανε στη σελίδα του στο Facebook για τα εύφλεκτα υλικά. Μετά τα έσβησε κιόλας».

Αλλος συγγενής από το στενό οικογενειακό περιβάλλον, μίλησε αποκλειστικά στο «Τούνελ» και αποκάλυψε γεγονότα που σοκάρουν.

«Ήταν κακομαθημένος, συνέχεια στα χαμένα, μια σκιά… εμείς τα μαθαίναμε μετά ότι ήταν στη φυλακές. Όταν είχε φυλακιστεί για ναρκωτικά είχε γνωρίσει πολλούς μέσα που είχαν σκοτώσει τις μητέρες τους, από ό,τι μου έλεγε».

Ο ίδιος έζησε τους συχνούς καυγάδες ανάμεσα στην Ελένη Παπαδοπούλου και τον γιο της, που όπως λέει, συχνά πυροδοτούνταν από ασήμαντες αφορμές.

«Θύμωνε με τη θεία Ελένη και μάλωναν γιατί της τηλεφωνούσε και εκείνη δεν του απαντούσε ενώ ήταν σίγουρος ότι βλέπει τις κλήσεις. Αυτό τον εξόργιζε και μου έλεγε απορώ πως δεν την έχω σκοτώσει. Αυτό μου το είχε πει το καλοκαίρι του 2021 που ήμασταν στη Σαμοθράκη, μισό χρόνο πριν καεί. Εγώ τα άκουγα τότε και αναρωτιόμουν πότε θα ηρεμήσει. Ήταν βίαιος, έβγαζε μια βίαιη συμπεριφορά και της μιλούσε πολύ απότομα, άσχημα. Η θεία δεν άκουγε καλά και αυτό τον εκνεύριζε και γινόταν επιθετικός».

Αναφορικά με την πώληση του σπιτιού ο συγγενής του κατηγορούμενου λέει πως του είχε μιλήσει γι’ αυτό και πιθανότατα να την πίεζε για το κάνει.

«Μου είχε πει ότι σκεφτόταν να την βάλει στο γηροκομείο τη θεία αλλά του φαινόταν ακριβή επιλογή. Μου έλεγε ότι ήθελε να κάνει πράγματα αλλά δεν μπορούσε γιατί την είχε έγνοια. Αυτά για τα χρέη που είχε δεν τα γνώριζα, τώρα τα έμαθα κι εγώ. Από τη σύνταξη της θείας ζούσε».