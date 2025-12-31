«Το χεράκι της δεν ήταν καν μαυρισμένο» – Όσα είπε ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου στην Αγγελική Νικολούλη πριν συλληφθεί

Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τον θάνατο της Ελένης Παπαδοπούλου, χήρας του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ που έφερε στο φως της δημοσιότητας η Αγγελική Νικολούλη και η εκπομπή «Φως στο Τούνελ».

Σε μια από αυτές η Αγγελική Νικολούλη αναφέρεται στη συνομιλία που είχε με το γιο της Ελένης Παπαδοπούλου την οποία δολοφόνησε μέσα στο σπίτι της στο Κολωνάκι, αφού πρώτα την νάρκωσε και μετά την έκαψε.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας η Αγγελική Νικολούλη τον ενημέρωσε ξεκάθαρα πως τα νεότερα στοιχεία δείχνουν ότι η φωτιά που απανθράκωσε τη μητέρα του ήταν από δολοφονικό χέρι.

Όταν η δημοσιογράφος τον κάλεσε να σκεφτεί ποιος θα μπορούσε να έχει πρόσβαση στο διαμέρισμα, εκείνος φάνηκε αμήχανος, αποφεύγοντας να δώσει σαφή απάντηση:

«Δεν ξέρω, τι να πω… να μάθουμε πρώτα τα στοιχεία, τι είναι αυτά που βρήκαν. Πιστεύω ότι από την πρώτη μέρα τα έψαξαν όλα. Είχαν κάνει τη δουλειά τους καλά οι άνθρωποι σίγουρα. Αποκλείεται να είχαν υποψία και να μην τα έψαξαν όλα. Δε θέλω να μαντεύω, ούτε να βάζω με το μυαλό μου τίποτα, γιατί ξέρω ότι οι άνθρωποι που πέρασαν από το σπίτι ήταν όλοι εκλεκτά παιδιά και είχε έρωτα μαζί τους η μητέρα μου. Τα αγαπούσε. Δε μπορώ να σκεφτώ κακό για κανέναν».

Παρά τις συνεχείς επισημάνσεις της Αγγελικής Νικολούλη ότι όλα συγκλίνουν πλέον σε έναν μαρτυρικό θάνατο μέσα στις φλόγες και ότι η αλήθεια πρέπει να αποκαλυφθεί και οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν, εκείνος παρέμενε αμετακίνητος:

«Βασικά το αποκλείω. Αν έχετε κάποια στοιχεία παραπάνω που δεν ξέρω, να μου τα πείτε, θα το ήθελα».

Μιλούσε για υποθέσεις «στα τυφλά», δήλωνε πως περιμένει την ολοκλήρωση του πορίσματος και τόνιζε ότι, με τη δική του λογική, το ενδεχόμενο δολοφονίας από ανθρώπους του περιβάλλοντος της μητέρας του ήταν «απίθανο».

Η δημοσιογράφος επέμενε ότι μία τέτοια άγρια εγκληματική ενέργεια είναι άξια παραδειγματικής τιμωρίας.

«Κι εγώ και ο καθένας στη θέση μου, αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, θα ήθελε να τιμωρηθεί ο άνθρωπος που το έκανε, αλλά το θεωρώ απίθανο από τους ανθρώπους που πέρασαν από το σπίτι μας».

Όταν η συζήτηση έφτασε στο ερώτημα του πιθανού κινήτρου, η απάντησή του ήταν κατηγορηματική:

«Κανένας. Δεν υπήρχε κανένα κίνητρο από κανέναν. Δεν θέλω να το συζητήσω άλλο».

Ο ίδιος προσπάθησε μάλιστα να αποδομήσει τα στοιχεία της έρευνας των Αρχών.

«Και αυτό το περίεργο φαινόμενο με τη φωτιά, πώς επιβίωσε το ύφασμα ιδίως αν ήταν εμποτισμένο με εύφλεκτο υλικό ; Kαι το χέρι… το χεράκι της ήταν σαν ζωντανό, με το μανικιούρ, δεν ήταν καν μαυρισμένο. Αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ και σίγουρα το έχουν φωτογραφίσει. Δεν είναι κάτι συνηθισμένο αυτό».

Λίγες ημέρες μετά από αυτή τη συνομιλία, οι εξελίξεις ήταν ραγδαίες. Ο ίδιος συλλαμβάνεται και οδηγείται στη φυλακή τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατο της Ελένης Παπαδοπούλου.

Το «Τούνελ», για ακόμη μία φορά, είχε φέρει την αλήθεια στην επιφάνεια.