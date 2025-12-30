Στη φυλακή ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου για τη δολοφονία της
Ο 60χρονος, εξαρχής ισχυριζόταν ότι ο θάνατος της μητέρας του, Ελένης Παπαδοπούλου η οποία ήταν φανατική καπνίστρια οφείλεται σε ατύχημα
Στη φυλακή οδηγείται μετά από πολύωρη απολογία ο 60χρονος ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της μητέρας του στο Κολωνάκι, τον Ιανουάριο του 2022.
