Στη φυλακή ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου για τη δολοφονία της

Στη φυλακή οδηγείται μετά από πολύωρη απολογία ο 60χρονος ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της μητέρας του στο Κολωνάκι, τον Ιανουάριο του 2022.

Ο κατηγορούμενος παρέμεινε στο γραφείο της δικαστικής λειτουργού περίπου πεντέμισι ώρες και στη συνέχεια οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα. Καθόλη τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας απάντησε σε «βροχή» ερωτήσεων.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από τέσσερα χρόνια μέσα από την επίμονη έρευνα της Αγγελικής Νικολούλη και της εκπομπής «Φως στο Τούνελ».

Ο κατηγορούμενος ο οποίος συνελήφθη μετά από ένταλμα σύλληψης της ανακρίτριας για ανθρωποκτονία από πρόθεση, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και εμπρησμό, φέρεται να επιμένει στην πλήρη άρνηση των κατηγοριών.

Η μητέρα του, Ελένη Παπαδοπούλου, χήρα υπουργού του ΠΑΣΟΚ, βρέθηκε νεκρή μετά τη φωτιά που ξέσπασε στο διαμέρισμα όπου διέμενε στην οδό Λυκαβηττού στο Κολωνάκι.

Ο 60χρονος, εξαρχής ισχυριζόταν ότι ο θάνατος της μητέρας του η οποία ήταν φανατική καπνίστρια οφείλεται σε ατύχημα, από φωτιά που ξέσπασε στο διαμέρισμα από τσιγάρο, ωστόσο, οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές, αντιμετωπίζουν την υπόθεση ως δολοφονία με κατηγορούμενο τον 60χρονο.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν να οδηγηθεί στις φυλακές, προσωρινά κρατούμενος.