newspaper
Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
29.12.2025 | 11:06
Βρέθηκε σορός άνδρα κοντά στις εκβολές του Κηφισού
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κολωνάκι: Το «μοιραίο» λάθος του γιου με το κλειδί του διαμερίσματος – Όταν γελούσε περιγράφοντας τη φωτιά
Ελλάδα 29 Δεκεμβρίου 2025 | 21:37

Κολωνάκι: Το «μοιραίο» λάθος του γιου με το κλειδί του διαμερίσματος – Όταν γελούσε περιγράφοντας τη φωτιά

Τι δείχνουν τα στοιχεία για τη σοκαριστική υπόθεση της δολοφονίας της 87χρονης Ελένης Παπαδοπούλου από το γιο της.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Φαγητό: Έχεις λιγότερη ενέργεια, μήπως τρως αργά το βράδυ;

Φαγητό: Έχεις λιγότερη ενέργεια, μήπως τρως αργά το βράδυ;

Spotlight

Σοκαριστικές είναι οι αποκαλύψεις για την πυρκαγιά σε διαμέρισμα στο Κολωνάκι, όπου έχασε τη ζωή της η 87χρονη Ελένη Παπαδοπούλου, η οποία αποδείχθηκε ότι ήταν ένα δολοφονικό σχέδιο με δράστη τον ίδιο της τον γιο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές, ο 60χρονος έδρασε σε τρεις φάσεις: Αρχικά νάρκωσε τη μητέρα του, μετά τη σκότωσε πιθανόν με μαξιλάρι, ενώ στο τέλος έβαλε φωτιά στο σπίτι για να εξαφανίσει όποια ίχνη υπήρχαν από το σχέδιό του.

Προσπάθησε να δημιουργήσει άλλοθι

Πριν κάνει πράξη το σχέδιο δολοφονίας, ο γιος της 87χρονης φαίνεται πως έχει καταστρώσει το σχέδιο για τη δημιουργία ενός άλλοθι που θα κάλυπτε τις κινήσεις του.

Σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε ο αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΤΟ ΒΗΜΑ», Βασίλης Λαμπρόπουλος, «για εκείνο το απόγευμα, ο 60χρονος είχε πει πως ‘εγώ είχα παραλάβει από την οδό Σάμου, κοντά στον Σταθμό Λαρίσης, την οικιακή βοηθό, αλλοδαπή, η οποία θα αντικαθιστούσε μία άλλη συνεργάτιδα που βοηθούσε την 87χρονη’».

Όπως συμπλήρωσε ο αστυνομικός συντάκτης: «Της είχε πει ότι θα πήγαιναν το προηγούμενο βράδυ, ωστόσο της είπε ότι τελικά θα πάνε την επόμενη μέρα. Τελικά της τηλεφώνησε στις 16:00 και της είπε ότι θα πάνε στο διαμέρισμα. Ενώ στις καταθέσεις του περιγράφει ότι ‘εμείς πήγαμε και πήραμε το κλειδί που είχε αφήσει στο περίπτερο η προηγούμενη γυναίκα’ και πήγαν και πήραν το κλειδί ώστε να μπουν στο δωμάτιο. Η γυναίκα έμεινε λίγο πίσω – όπως περιγράφει στην κατάθεσή της. Έτσι, πήγαν και είδαν να καίγεται το σπίτι».

Ωστόσο, όπως σημείωσε ο δημοσιογράφος, αυτό δημιούργησε μία αντίφαση καθώς η γυναίκα που ήταν μαζί με τον 60χρονο δεν έχει καταθέσει ότι πέρασαν να πάρουν από κάποιο περίπτερο το κλειδί, κάτι που σημαίνει ότι το κλειδί το είχε ήδη στην κατοχή του ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου.

Επίσης, ο 60χρονος στις πρώτες καταθέσεις του στην Πυροσβεστική δεν είχε πει ότι θα πήγαιναν να πάρουν το κλειδί, είχε πει ότι «εγώ είχα μπει στο σπίτι της γυναίκας το πρωί εκείνης της ημέρας, και της είχα φέρει ένα πακέτο τσιγάρα», θέλοντας να καλύψει την προηγούμενη άφιξή του στο διαμέρισμα. Ωστόσο, στη συνέχεια το αναίρεσε και ανέφερε την εκδοχή ότι πήγε μία φορά και μόνο το απόγευμα, όπου βρέθηκε με τις φλόγες».

Η περιγραφή για τη φωτιά και τα γέλια του γιου

Όπως σημειώνουν άνθρωποι που ερεύνησαν το περιστατικό με τη φωτιά στο διαμέρισμα του Κολωνακίου, ακόμα και ο τρόπος με τον οποίο περιέγραφε τα γεγονότα ο 60χρονος, προκαλεί ανατριχίλα.

«Να σας περιγράψω. Είναι τραγική…, πολύ τραυματική εμπειρία βεβαίως, δεν μπορώ να το ξεπεράσω αυτό που έπαθα», είπε… γελώντας ο 60χρονος. «Με το που ανοίγω την πόρτα, ξαφνικά κάνει “μπουυυφ” και βγήκε όλη η φλόγα. Έπεσα στα τέσσερα εγώ και προσπάθησα να μπω μπουσουλώντας όπως βλέπω στις ταινίες. Αλλά δεν μπόρεσα ούτε μισό μέτρο να μπω στο χολ μέσα, γιατί καιγόταν το σπίτι όλο», συνέχισε στην περιγραφή ο 60χρονος.

Και συνέχισε γελώντας: «Οι πυροσβέστες βέβαια μου είπαν ότι αυτό είχε γίνει πολλές ώρες πριν, το συμβάν, και σιγόκαιγε μέσα και όλο το σπίτι έχει μαυρίσει. Μάλιστα έχω αφήσει και έτσι».

Με την ίδια ψυχραιμία είχε μιλήσει και στους πυροσβέστες εκείνα τα δραματικά λεπτά. Όταν δηλαδή ανέβαιναν να σώσουν την μητέρα του από τις φλόγες και εκείνος κατέβαινε τις σκάλες για να τους ενημερώσει.

«Έβλεπα από τα παράθυρα να βγαίνουν μεγάλες φλόγες. Το πυροθερμικό φορτίο ήταν πολύ μεγάλο. Από το κλιμακοστάσιο είδα να κατεβαίνει γρήγορα ένα άνδρας. Πριν προλάβω να του μιλήσω, μου είπε με ψυχραιμία ότι είναι η μητέρα του στο διαμέρισμα που καίγεται. Εγώ προσωπικά δεν αντιλήφθηκα οσμή εύφλεκτου υγρού αλλά φορούσα αναπνευστική συσκευή. Ο συνάδελφος μου, που δεν φορούσε, μου είπε ότι αντιλήφθηκε οσμή εύφλεκτου υγρού», σχολίασε πυροσβέστης που βρέθηκε στο σημείο την ημέρα της πυρκαγιάς.

Όμως ο πυροσβέστης που δεν φορούσε μάσκα αισθάνθηκε έντονη οσμή, κάτι που ο γιος αρνιόταν κατηγορηματικά.

Αναφορικά με την μυρωδιά από τη φωτιά ο 60χρονος υποστήριξε και πάλι…γελώντας σε συνεργάτες της εκπομπής «Φως στο Τούνελ»: «Όχι, όχι, όχι. Θα καταλάβαινα γιατί ξέρω από αυτά, είμαι επιστήμονας, βιολόγος και της εκπομπής σας θαυμαστής και του Mr. Monk».

Παρά τα όσα έλεγε ο γιος, τα στοιχεία ήταν αμείλικτα. Στα ρούχα της γυναίκας ανιχνεύτηκε ο επιταχυντής καύσης, αλλά το μονοξείδιο του άνθρακα μετρήθηκε σε φυσιολογικό επίπεδο για μια φανατική καπνίστρια, μόλις 5%.

Οι αναφορές στη βενζίνη

Όταν κατά τη διάρκεια της έρευνας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τη φωτιά στο διαμέρισμα του Κολωνακίου ο 60χρονος έμαθε ότι υπήρχε υποψία για εύφλεκτο υλικό, έσπευσε να «δικαιολογήσει» κάτι τέτοιο.

Συγκεκριμένα, όταν η Αγγελική Νικολούλη έβγαλε στο «Φως στο Τούνελ» την υπόθεση με την βενζίνη και το έμαθε, τηλεφώνησε στις 18/10/25 στην αρμόδια υπηρεσία της Πυροσβεστικής, και τους είπε: «Επειδή ακούω ότι μυρίζουν βενζίνη, να πάτε να κάνετε αυτοψία γιατί είχε λίγη βενζίνη και κάποιο σχετικό υλικό, μέσα στην τουαλέτα, και αυτό είναι ουσιαστικά, γιατί πάνε να μου αποδώσουν κάποια κατηγορία».

Παράλληλα, όσον αφορά στο θέμα του μπιτονιού της βενζίνης που βρέθηκε στο σπίτι του, μία σύντροφός του ανέφερε ότι το μπιτόνι δεν έχει σχέση με τον εμπρησμό, αλλά ότι το μπιτόνι το είχαν για να τροφοδοτούν μία γεννήτρια με ρεύμα.

Ετοιμαζόταν να φύγει στο εξωτερικό;

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι στα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές, υπάρχει μια συζήτηση μεταξύ του κατηγορούμενου και μίας άλλης γυναίκας, η οποία του συστήνει να είναι έτοιμος να φύγει από τη χώρα, σε περίπτωση που σφίξει ο κλοιός.

Όπως υπογραμμίζουν πηγές της ΕΛ.ΑΣ ότι ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου ήταν σε παρακολούθηση από το 2024, με τις Αρχές να καταγράφουν όλα τα στοιχεία και τις εκδοχές του 60χρονου άνδρα για τη φωτιά στο διαμέρισμα της οδού Σάμου και το θάνατο της μητέρας του.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ομόλογα
Αμερικανικά ομόλογα: Η απαράμιλλη ικανότητα να τρομοκρατούν τον Λευκό Οίκο

Αμερικανικά ομόλογα: Η απαράμιλλη ικανότητα να τρομοκρατούν τον Λευκό Οίκο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Φαγητό: Έχεις λιγότερη ενέργεια, μήπως τρως αργά το βράδυ;

Φαγητό: Έχεις λιγότερη ενέργεια, μήπως τρως αργά το βράδυ;

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Αναχαίτισε την τραπεζική πτώση η αγορά, βρήκε στήριξη από Metlen

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αναχαίτισε την τραπεζική πτώση η αγορά, βρήκε στήριξη από Metlen

inWellness
inTown
Stream newspaper
Νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας: Πατέρας και η σύντροφός του δέχθηκαν επίθεση κατά την παράδοση των παιδιών
Άγρια συμπλοκή 29.12.25

Νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας: Πατέρας και η σύντροφός του δέχθηκαν επίθεση κατά την παράδοση των παιδιών

«Με νοιάζει μόνο η ασφάλεια των παιδιών μου, να μην ξαναζήσουν κάτι τέτοιο» τόνισε ο πατέρας των παιδιών στο in - «Υπόθεση που ξεπερνά τα όρια μιας απλής οικογενειακής διαφωνίας» λέει ο δικηγόρος του

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Ραγδαία αύξηση γρίπης και ιώσεων στα παιδιατρικά νοσοκομεία
Υγεία 29.12.25

Ραγδαία αύξηση γρίπης και ιώσεων στα παιδιατρικά νοσοκομεία

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, την περίοδο των εορτών υπήρξε ραγδαία αύξηση των προσελεύσεων παιδιών με γρίπη, RSV και άλλων ιώσεων στα παιδιατρικά νοσοκομεία

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Κατέληξε η ηλικιωμένη που νοσηλευόταν μετά τη φωτιά σε διαμέρισμα στην Κάτω Τούμπα
Θεσσαλονίκη 29.12.25

Κατέληξε η ηλικιωμένη που νοσηλευόταν μετά τη φωτιά σε διαμέρισμα στην Κάτω Τούμπα

Η ηλικιωμένη μετά τη φωτιά στο διαμέρισμα που διέμενε στην Κάτω Τούμπα, στη Θεσσαλονίκη είχε διασωληνωθεί άμεσα από τους διασώστες του ΕΚΑΒ και έδινε μάχη για τη ζωή της, αλλά σήμερα κατέληξε.

Σύνταξη
Θρήνος και ερωτήματα για την τραγωδία στα Βαρδούσια – «Πολύ πιθανό να δημιούργησαν μόνοι τους τη χιονοστιβάδα»
Ελλάδα 29.12.25

Θρήνος και ερωτήματα για την τραγωδία στα Βαρδούσια – «Πολύ πιθανό να δημιούργησαν μόνοι τους τη χιονοστιβάδα»

Η τραγωδία σημειώθηκε σε απόκρημνη πλαγιά στα Βαρδούσια όταν χιονοστιβάδα καταπλάκωσε τους τέσσερις ορειβάτες, περίπου 500 μέτρα πριν από την κορυφή, σε υψόμετρο 2.000 μέτρων.

Σύνταξη
Μετρό: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη γραμμή 3 – Είχε ακινητοποιηθεί συρμός λόγω βλάβης
Ελλάδα 29.12.25 Upd: 11:56

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη γραμμή 3 του Μετρό - Είχε ακινητοποιηθεί συρμός λόγω βλάβης

Ο συρμός του μετρό που εκτελούσε το δρομολόγιο προς αεροδρόμιο ακινητοποιήθηκε στον σταθμό «Εθνική Άμυνα» μετά από βλάβη - Η κυκλοφορία πλέον έχει αποκατασταθεί

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Έβγαλαν «μαχαίρια» οι φανατικοί του Stranger Things – Το επεισόδιο με την χαμηλότερη βαθμολογία στην ιστορία του
Rotten Tomatoes 29.12.25

Έβγαλαν «μαχαίρια» οι φανατικοί του Stranger Things – Το επεισόδιο με την χαμηλότερη βαθμολογία στην ιστορία του

Ενώ η αντίστροφη μέτρηση για το φινάλε έχει ξεκινήσει, η δημοφιλής σειρά Stranger Things δέχτηκε ένα «χτύπημα» από κριτικούς και κοινό σε βαθμολογία και σχόλια.

Σύνταξη
Συνέντευξη: Η κίνηση των «προθύμων» στα μπλόκα κάνει ακόμα πιο προκλητικό τον Μητσοτάκη – Η «πάσα» και οι… «τραμπούκοι»
Συνέντευξη 29.12.25

Η κίνηση των «προθύμων» στα μπλόκα κάνει ακόμα πιο προκλητικό τον Μητσοτάκη - Η «πάσα» και οι… «τραμπούκοι»

Τα διασπαστικά «μπλόκα του διαλόγου» άνοιξαν την όρεξη του πρωθυπουργού που φαίνεται να έλαβε την κατάλληλη «πάσα» για να επαναφέρει το κάλεσμα σε διάλογο προκειμένου να εκτονωθεί η κατάσταση. Εμμένει στην προσπάθεια καλλιέργειας κλίματος κοινωνικού αυτοματισμού και κάνει το άσπρο μαύρο όταν μιλάει για το κλείσιμο των δρόμων.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Μεγάλο ενδιαφέρον από τους οπαδούς του για τον τελικό του Betsson Super Cup: Πόσα εισιτήρια διατέθηκαν
Ποδόσφαιρο 29.12.25

Ολυμπιακός: Μεγάλο ενδιαφέρον από τους οπαδούς του για τον τελικό του Super Cup - Πόσα εισιτήρια διατέθηκαν

Με γοργούς ρυθμούς προμηθεύονται οι οπαδοί του Ολυμπιακού τα εισιτήρια για τον τελικό του Betsson Super Cup με τον ΟΦΗ. Πόσα «κομμάτια» βρήκαν κάτοχο μέχρι στιγμής.

Σύνταξη
Live Streaming: Ζάμπια – Μαρόκο
Ποδόσφαιρο 29.12.25

Live Streaming: Ζάμπια – Μαρόκο

Live Streaming: Ζάμπια – Μαρόκο. Παρακολουθήστε μέσω Live Streaming στις 21:00 την αναμέτρηση Ζάμπια – Μαρόκο για την 3η αγωνιστική των ομίλων του Κόπα Άφρικα.

Σύνταξη
Τραμπ και Νετανιάχου συναντώνται στο Μαρ-α-Λάγκο – «Πρέπει να αφοπλίσουμε τη Χαμάς», απειλές στο Ιράν
Δείτε βίντεο 29.12.25

Τραμπ και Νετανιάχου συναντώνται στο Μαρ-α-Λάγκο - «Πρέπει να αφοπλίσουμε τη Χαμάς», απειλές στο Ιράν

Ο Τραμπ δήλωσε «πολύ θυμωμένος» για την καταγγελλόμενη επίθεση της Ουκρανίας στην κατοικία του Πούτιν - Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, η ανοικοδόμηση της Γάζας θα ξεκινήσει «πολύ σύντομα»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Υπό την πίεση των ΗΠΑ, το ακροδεξιό AfD θα συμμετάσχει στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου
Σφοδρές αντιδράσεις 29.12.25

Υπό την πίεση των ΗΠΑ, το ακροδεξιό AfD θα συμμετάσχει στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου

Η Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, μετά τη σφοδρή κριτική του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Βανς, προσκάλεσε την ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία να συμμετάσχει, αλλάζοντας θεμελιωδώς στάση έναντι του AfD

Σύνταξη
Χαμός στις ΗΠΑ με τον Λεμπρόν Τζέιμς
On Field 29.12.25

Χαμός στις ΗΠΑ με τον Λεμπρόν Τζέιμς

Αμέτρητα σχόλια κατά του Αμερικανού σούπερ σταρ των Λέικερς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για την αντίδρασή του κατά την ανάκρουση του Εθνικού ύμνου της χώρας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Πολιτική θύελλα μετά τις απαξιωτικές δηλώσεις για διεθνείς οργανισμούς – «Ποιος ασκεί εξωτερική πολιτική σε αυτή τη χώρα;»
Γεωργιάδης - Πλεύρης 29.12.25

Πολιτική θύελλα μετά τις απαξιωτικές δηλώσεις για διεθνείς οργανισμούς – «Ποιος ασκεί εξωτερική πολιτική σε αυτή τη χώρα;»

Οι απαξιωτικές δηλώσεις του υπουργού Υγείας για διεθνείς οργανισμούς (Διεθνές Δικαστήριο, Διεθνής Αμνηστία) τους οποίους η χώρα μας σέβεται δεν πέρασαν απαρατήρητες από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά και το ερώτημα είναι: «ποιος ασκεί εξωτερική πολιτική σε αυτή τη χώρα;»

Σύνταξη
Πενήντα χρόνια χωρίς τη Χάνα Άρεντ: Οι «Απαρχές του ολοκληρωτισμού» παραμένουν πιο επίκαιρες από ποτέ
Culture Live 29.12.25

Πενήντα χρόνια χωρίς τη Χάνα Άρεντ: Οι «Απαρχές του ολοκληρωτισμού» παραμένουν πιο επίκαιρες από ποτέ

Πενήντα χρόνια μετά τον θάνατο της Χάνα Άρεντ, οι «Απαρχές του ολοκληρωτισμού» διαβάζονται ξανά ως ένα δύσκολο αλλά αναγκαίο βιβλίο, που βοηθά να κατανοήσουμε τις πολιτικές εντάσεις και τα ρήγματα του σήμερα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μεγάλη αλλαγή στον κανονισμό του οφσάιντ προανήγγειλε ο Ινφαντίνο – Πώς θα αλλάξει το ποδόσφαιρο
Ποδόσφαιρο 29.12.25

Μεγάλη αλλαγή στον κανονισμό του οφσάιντ προανήγγειλε ο Ινφαντίνο

Σημαντική αλλαγή στο οφσάιντ εξετάζει η FIFA προκειμένου να ευνοήσει την επίτευξη περισσοτέρων τερμάτων στο ποδόσφαιρο, όπως αποκάλυψε ο πρόεδρός της Τζιάνι Ινφαντίνο.

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Ο Γιαμάλ είναι ο παίκτης του μέλλοντος»
Ποδόσφαιρο 29.12.25

«Ο Γιαμάλ είναι ο παίκτης του μέλλοντος»

Ο ατζέντης του Ζόρζε Μέντες μίλησε για το μέλλον του Λαμίν Γιαμάλ και προέβλεψε μέχρι πού μπορεί να φτάσει η καριέρα του σταρ της Μπαρτσελόνα

Βάιος Μπαλάφας
«Προπύργιο της Αριστεράς» – Ο Τραμπ διαλύει ένα από τα σημαντικότερα κλιματικά εργαστήρια του κόσμου
Περιβάλλον 29.12.25

«Προπύργιο της Αριστεράς» – Ο Τραμπ διαλύει ένα από τα σημαντικότερα κλιματικά εργαστήρια του κόσμου

Το Εθνικό Κέντρο Ατμοσφαιρικής Ερευνας αναπτύσσει κορυφαία υπολογιστικά μοντέλα του παγκόσμιου κλίματος. Το επιτελείο Τραμπ το χαρακτηρίζει «πληγή κλιματικής κινδυνολογίας»

Σύνταξη
Η Μόσχα απειλεί με αντίποινα για την επίθεση με drones στην οικία του Πούτιν – Βλέπει βρετανικό δάκτυλο
Κλιμάκωση 29.12.25

Η Μόσχα απειλεί με αντίποινα για την επίθεση με drones στην οικία του Πούτιν – Βλέπει βρετανικό δάκτυλο

Για τρομοκρατικές ενέργειες, που θα απαντηθούν, κάνει λόγο η Μόσχα, μετά την επίθεση της Ουκρανίας στην οικία του Βλαντιμίρ Πούτιν. Το Κρεμλίνο εκτιμά ότι πίσω από την επιχείρηση είναι η Βρετανία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τζολάκης και Ποντένσε είχαν 100% επιτυχία στο challenge του Ολυμπιακού για τη Euroleague! (vid)
Ποδόσφαιρο 29.12.25

Τζολάκης και Ποντένσε είχαν 100% επιτυχία στο challenge του Ολυμπιακού για τη Euroleague! (vid)

Κωνσταντίνος Τζολάκης και Ντάνιελ Ποντένσε απέδειξε ότι εκτός από ποδόσφαιρο γνωρίζουν και πολύ μπάσκετ. Η εξαιρετική τους επίδοση σε μπασκετικό challenge του Ολυμπιακού.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Νέα Αριστερά: Ουσιαστικές λύσεις στους αγρότες τώρα – Αρκετά με την επικοινωνιακή διαχείριση
Πολιτική Γραμματεία 29.12.25

Ουσιαστικές λύσεις στους αγρότες τώρα ζητά η Νέα Αριστερά - Αρκετά με την επικοινωνιακή διαχείριση

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει η Νέα Αριστερά καταλογίζοντας στο Μαξίμου επικοινωνιακή διαχείριση στο αγροτικό και σημειώνει πως «ήρθε η ώρα για ουσιαστικές λύσεις»

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο