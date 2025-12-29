Κολωνάκι: Το «μοιραίο» λάθος του γιου με το κλειδί του διαμερίσματος – Όταν γελούσε περιγράφοντας τη φωτιά

Σοκαριστικές είναι οι αποκαλύψεις για την πυρκαγιά σε διαμέρισμα στο Κολωνάκι, όπου έχασε τη ζωή της η 87χρονη Ελένη Παπαδοπούλου, η οποία αποδείχθηκε ότι ήταν ένα δολοφονικό σχέδιο με δράστη τον ίδιο της τον γιο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές, ο 60χρονος έδρασε σε τρεις φάσεις: Αρχικά νάρκωσε τη μητέρα του, μετά τη σκότωσε πιθανόν με μαξιλάρι, ενώ στο τέλος έβαλε φωτιά στο σπίτι για να εξαφανίσει όποια ίχνη υπήρχαν από το σχέδιό του.

Προσπάθησε να δημιουργήσει άλλοθι

Πριν κάνει πράξη το σχέδιο δολοφονίας, ο γιος της 87χρονης φαίνεται πως έχει καταστρώσει το σχέδιο για τη δημιουργία ενός άλλοθι που θα κάλυπτε τις κινήσεις του.

Σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε ο αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΤΟ ΒΗΜΑ», Βασίλης Λαμπρόπουλος, «για εκείνο το απόγευμα, ο 60χρονος είχε πει πως ‘εγώ είχα παραλάβει από την οδό Σάμου, κοντά στον Σταθμό Λαρίσης, την οικιακή βοηθό, αλλοδαπή, η οποία θα αντικαθιστούσε μία άλλη συνεργάτιδα που βοηθούσε την 87χρονη’».

Όπως συμπλήρωσε ο αστυνομικός συντάκτης: «Της είχε πει ότι θα πήγαιναν το προηγούμενο βράδυ, ωστόσο της είπε ότι τελικά θα πάνε την επόμενη μέρα. Τελικά της τηλεφώνησε στις 16:00 και της είπε ότι θα πάνε στο διαμέρισμα. Ενώ στις καταθέσεις του περιγράφει ότι ‘εμείς πήγαμε και πήραμε το κλειδί που είχε αφήσει στο περίπτερο η προηγούμενη γυναίκα’ και πήγαν και πήραν το κλειδί ώστε να μπουν στο δωμάτιο. Η γυναίκα έμεινε λίγο πίσω – όπως περιγράφει στην κατάθεσή της. Έτσι, πήγαν και είδαν να καίγεται το σπίτι».

Ωστόσο, όπως σημείωσε ο δημοσιογράφος, αυτό δημιούργησε μία αντίφαση καθώς η γυναίκα που ήταν μαζί με τον 60χρονο δεν έχει καταθέσει ότι πέρασαν να πάρουν από κάποιο περίπτερο το κλειδί, κάτι που σημαίνει ότι το κλειδί το είχε ήδη στην κατοχή του ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου.

<br />

Επίσης, ο 60χρονος στις πρώτες καταθέσεις του στην Πυροσβεστική δεν είχε πει ότι θα πήγαιναν να πάρουν το κλειδί, είχε πει ότι «εγώ είχα μπει στο σπίτι της γυναίκας το πρωί εκείνης της ημέρας, και της είχα φέρει ένα πακέτο τσιγάρα», θέλοντας να καλύψει την προηγούμενη άφιξή του στο διαμέρισμα. Ωστόσο, στη συνέχεια το αναίρεσε και ανέφερε την εκδοχή ότι πήγε μία φορά και μόνο το απόγευμα, όπου βρέθηκε με τις φλόγες».

Η περιγραφή για τη φωτιά και τα γέλια του γιου

Όπως σημειώνουν άνθρωποι που ερεύνησαν το περιστατικό με τη φωτιά στο διαμέρισμα του Κολωνακίου, ακόμα και ο τρόπος με τον οποίο περιέγραφε τα γεγονότα ο 60χρονος, προκαλεί ανατριχίλα.

«Να σας περιγράψω. Είναι τραγική…, πολύ τραυματική εμπειρία βεβαίως, δεν μπορώ να το ξεπεράσω αυτό που έπαθα», είπε… γελώντας ο 60χρονος. «Με το που ανοίγω την πόρτα, ξαφνικά κάνει “μπουυυφ” και βγήκε όλη η φλόγα. Έπεσα στα τέσσερα εγώ και προσπάθησα να μπω μπουσουλώντας όπως βλέπω στις ταινίες. Αλλά δεν μπόρεσα ούτε μισό μέτρο να μπω στο χολ μέσα, γιατί καιγόταν το σπίτι όλο», συνέχισε στην περιγραφή ο 60χρονος.

Και συνέχισε γελώντας: «Οι πυροσβέστες βέβαια μου είπαν ότι αυτό είχε γίνει πολλές ώρες πριν, το συμβάν, και σιγόκαιγε μέσα και όλο το σπίτι έχει μαυρίσει. Μάλιστα έχω αφήσει και έτσι».

Με την ίδια ψυχραιμία είχε μιλήσει και στους πυροσβέστες εκείνα τα δραματικά λεπτά. Όταν δηλαδή ανέβαιναν να σώσουν την μητέρα του από τις φλόγες και εκείνος κατέβαινε τις σκάλες για να τους ενημερώσει.

«Έβλεπα από τα παράθυρα να βγαίνουν μεγάλες φλόγες. Το πυροθερμικό φορτίο ήταν πολύ μεγάλο. Από το κλιμακοστάσιο είδα να κατεβαίνει γρήγορα ένα άνδρας. Πριν προλάβω να του μιλήσω, μου είπε με ψυχραιμία ότι είναι η μητέρα του στο διαμέρισμα που καίγεται. Εγώ προσωπικά δεν αντιλήφθηκα οσμή εύφλεκτου υγρού αλλά φορούσα αναπνευστική συσκευή. Ο συνάδελφος μου, που δεν φορούσε, μου είπε ότι αντιλήφθηκε οσμή εύφλεκτου υγρού», σχολίασε πυροσβέστης που βρέθηκε στο σημείο την ημέρα της πυρκαγιάς.

Όμως ο πυροσβέστης που δεν φορούσε μάσκα αισθάνθηκε έντονη οσμή, κάτι που ο γιος αρνιόταν κατηγορηματικά.

Αναφορικά με την μυρωδιά από τη φωτιά ο 60χρονος υποστήριξε και πάλι…γελώντας σε συνεργάτες της εκπομπής «Φως στο Τούνελ»: «Όχι, όχι, όχι. Θα καταλάβαινα γιατί ξέρω από αυτά, είμαι επιστήμονας, βιολόγος και της εκπομπής σας θαυμαστής και του Mr. Monk».

Παρά τα όσα έλεγε ο γιος, τα στοιχεία ήταν αμείλικτα. Στα ρούχα της γυναίκας ανιχνεύτηκε ο επιταχυντής καύσης, αλλά το μονοξείδιο του άνθρακα μετρήθηκε σε φυσιολογικό επίπεδο για μια φανατική καπνίστρια, μόλις 5%.

Οι αναφορές στη βενζίνη

Όταν κατά τη διάρκεια της έρευνας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τη φωτιά στο διαμέρισμα του Κολωνακίου ο 60χρονος έμαθε ότι υπήρχε υποψία για εύφλεκτο υλικό, έσπευσε να «δικαιολογήσει» κάτι τέτοιο.

Συγκεκριμένα, όταν η Αγγελική Νικολούλη έβγαλε στο «Φως στο Τούνελ» την υπόθεση με την βενζίνη και το έμαθε, τηλεφώνησε στις 18/10/25 στην αρμόδια υπηρεσία της Πυροσβεστικής, και τους είπε: «Επειδή ακούω ότι μυρίζουν βενζίνη, να πάτε να κάνετε αυτοψία γιατί είχε λίγη βενζίνη και κάποιο σχετικό υλικό, μέσα στην τουαλέτα, και αυτό είναι ουσιαστικά, γιατί πάνε να μου αποδώσουν κάποια κατηγορία».

Παράλληλα, όσον αφορά στο θέμα του μπιτονιού της βενζίνης που βρέθηκε στο σπίτι του, μία σύντροφός του ανέφερε ότι το μπιτόνι δεν έχει σχέση με τον εμπρησμό, αλλά ότι το μπιτόνι το είχαν για να τροφοδοτούν μία γεννήτρια με ρεύμα.

Ετοιμαζόταν να φύγει στο εξωτερικό;

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι στα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές, υπάρχει μια συζήτηση μεταξύ του κατηγορούμενου και μίας άλλης γυναίκας, η οποία του συστήνει να είναι έτοιμος να φύγει από τη χώρα, σε περίπτωση που σφίξει ο κλοιός.

Όπως υπογραμμίζουν πηγές της ΕΛ.ΑΣ ότι ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου ήταν σε παρακολούθηση από το 2024, με τις Αρχές να καταγράφουν όλα τα στοιχεία και τις εκδοχές του 60χρονου άνδρα για τη φωτιά στο διαμέρισμα της οδού Σάμου και το θάνατο της μητέρας του.