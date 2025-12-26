Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου της 87χρονης Ελένης Παπαδοπούλου, χήρας του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Παπαδόπουλου η οποία είχε βρεθεί απανθρακωμένη μέσα στο σπίτι της στο Κολωνάκι τον Ιανουάριο του 2022.

Τρία χρόνια μετά τον θάνατο και λίγες μέρες μετά το πόρισμα του εισαγγελέα ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια και όχι για ατύχημα, όπως αρχικά είχε χαρακτηριστεί, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σήμερα, στη σύλληψη του γιου της άτυχης γυναίκας.

Ο θάνατος της Ελένης Παπαδοπούλου επήλθε από υπερβολική δόση ηρεμιστικών φαρμάκων και στη συνέχεια την έκαψαν αφού την περιέλουσαν με βενζίνη.

Οι πραγματογνώμονες κατέληξαν πως ο καναπές του καθιστικού, ο γύρω χώρος και το ίδιο το σώμα της άτυχης γυναίκας είχαν διαβραχεί με εύφλεκτο υγρό, και στη συνέχεια πυρπολήθηκαν σκόπιμα. Η μέθοδος – διαβροχή και ανάφλεξη – παραπέμπει ξεκάθαρα σε πρόθεση και εγκληματική ενέργεια.

Η αντίδραση του γιου της Ελένης Παπαδοπούλου

Υπενθυμίζεται πως στην πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία της εκπομπής «Φως στο Τούνελ» με τον γιο της άτυχης Ελένης Παπαδοπούλου, ο ίδιος εμφανιζόταν απόλυτα βέβαιος πως η υπόθεση είχε «τελειώσει».

Παρά τις επίμονες προσπάθειες του δημοσιογράφου της εκπομπής να του εξηγήσει ότι πρόκειται για μία σοβαρή υπόθεση που παραμένει ανοιχτή και υπό διερεύνηση, εκείνος παρέμενε ανένδοτος.

«Η υπόθεση έχει κλείσει. Τώρα τι θέλετε; Να παίξουμε θέατρο; Δεν υπάρχει καμία ανοιχτή έρευνα σε εξέλιξη. Αν υπήρχε θα το γνώριζα. Δεν ξέρω καν ποιος είστε και αν πρόκειται για κάποια φάρσα από γνωστό μας. Τα πορίσματα έχουν εκδοθεί και όλα έχουν τελειώσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.