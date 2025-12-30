Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκε ο 60χρονος γιος της Ελένης Παπαδοπούλου, της 87χρονης γυναίκας που βρήκε φρικτό θάνατο μέσα στο σπίτι της στο Κολωνάκι, στην υπόθεση που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη.

Ο κατηγορούμενος θα απολογηθεί για τη πράξη της ανθρωποκτονίας σε βάρος της μητέρας του και αμέσως μετά ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση .

Ο ίδιος αρνείται ότι έχει διαπράξει τη βαρύτατη πράξη που του αποδίδεται ισχυριζόμενος ότι ο θάνατος της οφείλεται σε ατύχημα .