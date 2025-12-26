«Δεν είχε πάει ούτε στην κηδεία της μητέρας του» – Νέες αποκαλύψεις για τη δολοφονία της Ελένης Παπαδοπούλου

Σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά τον τραγικό χαμό της 87χρονης Ελένης Παπαδοπούλου, μπαίνουν τα τελευταία κομμάτια του παζλ της υπόθεσης, που αν και αρχικά εξετάστηκε ως ατύχημα, φάνηκε ότι ο θάνατός της οφείλεται σε δολοφονία με δράστη τον ίδιο της τον γιο.

Το έγκλημα

Ήταν 29 Ιανουαρίου του 2022 όταν η 87χρονη Ελένη Παπαδοπούλου, χήρα του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Παπαδόπουλου, εντοπίζεται νεκρή μέσα στο φλεγόμενο διαμέρισμά της στο Κολωνάκι.

Αρχικά ο θάνατος θεωρείται δυστύχημα. Σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά ωστόσο, εξιχνιάζεται ως έγκλημα.

Πίσω από τη δολοφονία της φαίνεται ότι βρίσκεται ο 60χρονος γιος της. Συνελήφθη σήμερα από τις Αρχές και πέρασε το κατώφλι του εισαγγελέα με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας με δόλο και εμπρησμό.

Η πυρκαγιά από τσιγάρο

Καθοριστικές στην εξιχνίαση της υπόθεσης ήταν οι αποκαλύψεις της Αγγελικής Νικολούλη και της εκπομπής «Φως στο Τούνελ».

Από την πρώτη στιγμή, ο 60χρονος υποστήριζε πως η πυρκαγιά προκλήθηκε από τσιγάρο, μίας και η μητέρα του, όπως έλεγε, ήταν φανατική καπνίστρια.

Ωστόσο, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι η άτυχη 87χρονη γυναίκα ήταν βαριά ναρκωμένη όταν το διαμέρισμά της τυλίχθηκε στις φλόγες.

Τα λόγια του 60χρονου στο «Φως στο Τούνελ» τον περασμένο Οκτώβριο προκαλούν ανατριχίλα. «Έχει τελειώσει η υπόθεση, να το κάνουμε θέατρο; Ένα ατύχημα έγινε από το τσιγάρο», έλεγε.

Οι πράξεις του 60χρονου γιου

«Αν και αναμέναμε τις εξελίξεις αυτές, είμαστε σοκαρισμένοι από το γεγονός ότι ο μονάκριβος γιος εκτέλεσε τελικά τη μητέρα βάση ενός σατανικού σχεδίου που φέρεται να ολοκλήρωσε σε τρεις φάσεις. Πέρα από τα χάπια που της χορήγησε, θεωρούν βέβαιο οι αστυνομικοί που έκαναν την έρευνα ότι πρέπει να την προκάλεσε και ασφυκτικό θάνατο, κλείνοντας μύτη και στόμα. Στη συνέχεια την περιέλουσε με μεγάλη ποσότητα βενζίνης και μετά έβαλε τη φωτιά» ανέφερε η δημοσιογράφος Αγγελική Νικολούλη.

<br />

«Όταν είχαμε πληροφορηθεί τις λεπτομέρειες, ήρθαμε σε επαφή με τον γιο. Η πρώτη αντίδραση ήταν ότι θεωρούσε την υπόθεση τελειωμένη. Μετά όμως κατάλαβε ότι έχουμε μπει στην έρευνα και άρχισε μία επαφή στενή, μιλούσαμε συνέχεια. Έπεφτε συνέχεια σε αντιφάσεις, δεν υπήρχε καμία ενσυναίσθηση» συμπλήρωσε, τονίζοντας ότι οι συντελεστές της εκπομπής αντιλήφθηκαν ότι ο γιος φερόταν βίαια σε αυτήν την ανήμπορη γυναίκα και ότι της μίλαγε άσχημα.

«Πληροφορήθηκα από συγγενείς ότι δεν είχε πάει ούτε στην κηδεία της μητέρας του» συμπλήρωσε η Αγγελική Νικολούλη, δείχνοντας ότι ο 60χρονος δεν ήθελε να έχει καμία επαφή ούτε με τους συγγενείς του.

Τα στοιχεία που «έκαψαν» τον γιο

Στις τοξικολογικές που έγιναν στη σορό της 87χρονης, βρέθηκε μεγάλη ποσότητα ηρεμιστικών, αν και η γυναίκα δεν έπαιρνε χάπια. Το μονοξείδιο του άνθρακα μετρήθηκε σε φυσιολογικό επίπεδο για τα δεδομένα καπνίστριας, ενώ οι ερευνητές διαπίστωσαν πως η αιτία θανάτου δεν ήταν η εισπνοή καπνού. Η άτυχη γυναίκα ήταν νεκρή πριν ξεσπάσει η φωτιά.

Λίγες ήμερες μετά, ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου μιλώντας στην Αγγελική Νικολούλη επέμεινε ότι ο θάνατος της μητέρας του οφείλονταν σε αναμμένο τσιγάρο.

«Ούτε κίνητρο υπήρχε, εγώ είμαι ο μόνος κληρονόμος» είχε ισχυριστεί.

Διαμάχη για το ακίνητο λόγω χρεών

Μητέρα και γιος είχαν διαμάχη για το διαμέρισμα της οδού Λυκαβηττού, καθώς ο 60χρονος συλληφθείς είχε χρέη 400.000 ευρώ, ενώ είχε προχωρήσει σε ενέργειες για να το πουλήσει.

«Κλειδί» στις έρευνες αποτέλεσε το γεγονός ότι σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του στις 17 Δεκεμβρίου βρέθηκε κρυμμένο ένα μπιτόνι με βενζίνη το οποίο φέρεται να χρησιμοποίησε για να προκαλέσει τη φωτιά.

Ο 60χρονος έλαβε προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί την ερχομένη Τρίτη. Μέχρι τότε θα παραμείνει κρατούμενος στη ΓΑΔΑ.