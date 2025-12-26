newspaper
Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
26.12.2025 | 16:16
Έκρηξη σε τζαμί στη Συρία – Αυξήθηκαν στους 8 οι νεκροί, πολλοί τραυματίες
Προθεσμία για την Τρίτη πήρε ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου – Τα ευρήματα που «έδεσαν» την υπόθεση
Ελλάδα 26 Δεκεμβρίου 2025 | 16:04

Προθεσμία για την Τρίτη πήρε ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου – Τα ευρήματα που «έδεσαν» την υπόθεση

Ο γιος της 87χρονης, σύμφωνα με μαρτυρίες που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί, κλείδωνε τη μητέρα του στο σπίτι της και κλειδιά είχε μόνον ο ίδιος.

Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη έλαβε ο γιος της 87χρονης Ελένης Παπαδοπούλου, χήρας του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Παπαδόπουλου.

Η 87χρονη είχε εντοπιστεί νεκρή, 29 Ιανουαρίου 2022 μέσα στο διαμέρισμα της και θεωρήθηκε πως η φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι προκλήθηκε από τσιγάρο καθώς η ίδια ήταν φανατική καπνίστρια.

Το χρονικό της υπόθεσης

Στις 17:38 ώρα της 29ης Ιανουαρίου, ο 1ος Πυροσβεστικός Σταθμός Αθηνών ενημερώθηκε για εκδήλωση πυρκαγιάς σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου επί της οδού Λυκαβηττού.
Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης η 87χρονη εντοπίστηκε απανθρακωμένη, σε καθιστή θέση επάνω στα καμένα υπολείμματα του καναπέ, ο οποίος ήταν τοποθετημένος δίπλα από την πόρτα του καθιστικού.

Κατά την αυτοψία που διενεργήθηκε από τους ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής, σύμφωνα με πληροφορίες, προέκυψε ότι στο διαμέρισμα δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης.
Από το χώρο που ήταν τοποθετημένος ο καναπές, κατασχέθηκαν κομμάτια ξύλων από τον καναπέ του καθιστικού, υφασμάτων από τα ρούχα που φορούσε η ηλικιωμένη, καθώς και κομμάτια χαρτιών, προερχόμενα από σελίδες βιβλίων.

Σύμφωνα πληροφορίες από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, σε όλα τα παραπάνω βρέθηκαν ίχνη βενζίνης.

Μάλιστα κάτω από καναπέ σε διαφορετικό δωμάτιο, εντοπίστηκε νεκρή και η γάτα της 87χρονης.

Τι είχε δείξει η νεκροψία

Από τη νεκροψία – νεκροτομή στη σορό διαπιστώθηκε η πλήρης απανθράκωση του σώματος κι από τις τοξικολογικές εξετάσεις προέκυψε η παρουσία Citalopram (φάρμακο παθήσεων του κεντρικού νευρικού συστήματος) και η μη ανίχνευση μονοξειδίου του άνθρακα στο αίμα της.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, η απουσία μονοξειδίου του άνθρακα στο αίμα, βεβαιώνει ότι η ηλικιωμένη ήταν νεκρή, πριν την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, στόχος της εκδήλωσης της φωτιάς, ήταν η απόκρυψη των ιατροδικαστικών τεκμηρίων που θα αποκάλυπταν τα πραγματικά αίτια του θανάτου.

Τα ευρήματα που «έδεσαν» την υπόθεση

Σύμφωνα με πληροφορίες, πυροσβέστης που συμμετείχε στην κατάσβεση της πυρκαγιάς αντιλήφθηκε οσμή βενζίνης στο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας από τον 1ο όροφο έως και τον 3ο όροφο, ακριβώς έξω από το διαμέρισμα του θύματος.

Στο διαμέρισμα της ηλικιωμένης δεν υπήρχαν εύφλεκτα υγρά, ωστόσο στο σπίτι του γιου της, εντοπίστηκε πλαστικό μπιτόνι, την ύπαρξη του οποίου η σύντροφός του δεν έχει αντιληφθεί από τον Ιανουάριο του 2022.

Στο θύμα δεν είχε συνταγογραφηθεί η ουσία citalopram που βρέθηκε κατά τις τοξικολογικές εξετάσεις και σύμφωνα με τους μάρτυρες δε λάμβανε κάποια φαρμακευτική αγωγή.

Ο γιος της 87χρονης, σύμφωνα με μαρτυρίες που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί, κλείδωνε τη μητέρα του στο σπίτι της και κλειδιά είχε μόνον ο ίδιος.

Επιπλέον, τους τελευταίους 6 μήνες προ του θανάτου της μητέρας του, ο συλληφθείς έλειπε στη Σαμοθράκη και για το λόγο αυτό, μια φίλη του το διάστημα αυτό είχε αναλάβει, την φροντίδα του θύματος.

Η τελευταία επίσκεψη της στο θύμα, φέρεται να ήταν την προηγούμενη (28-1-2022) της εκδήλωσης της πυρκαγιάς και το κλειδί που είχε το παρέδωσε σε κοντινό περίπτερο, από όπου φέρεται να το παρέλαβε την επόμενη ημέρα ο γιος της.

Στην αρχική του κατάθεση την ημέρα της πυρκαγιάς , ο κατηγορούμενος είχε αναφέρει ότι επισκέφθηκε τελευταία φορά το θύμα εκείνη τη μέρα το πρωί, αναφέροντας παράλληλα ότι κανεις δεν είχε επισκεφθεί το θύμα την ίδια μέρα.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος ήταν και ο μοναδικός κληρονόμος της 87χρονης, είχε θέσει προς πώληση το σπίτι της, πριν την εκδήλωση την πυρκαγιάς, έναντι ποσών που κυμαίνονταν από 550.000 έως 2.000.000, ευρώ, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες.

Ωστόσο, η μητέρα του φέρεται να ήταν αντίθετη με αυτήν την απόφαση και πολλές φορές αυτό αποτελούσε αιτία έντονης διαμάχης μεταξύ τους.

Το θύμα κηδεύτηκε στην Αλεξανδρούπολη και ο γιός της, δεν παρευρέθηκε στην τελετή, επικαλούμενος νόσηση από COVID-19, ωστόσο σύμφωνα με τον Ε.Ο.Δ.Υ. δεν προέκυψε καταγεγραμμένη νόσηση ή λοίμωξή του.

Το πρωί της 17ης Δεκεμβρίου 2025, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού πραγματοποιήθηκε έρευνα στην κατοικία, όπου διαμένουν ο φερόμενος δράστης με τη σύντροφό του, κατά την οποία βρέθηκε μεταξύ άλλων μικροποσότητα ναρκωτικών ουσιών.

Κατά το παρελθόν, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο συλληφθείς είχε κατηγορηθεί και καταδικαστεί για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και για εγκληματική οργάνωση που διέπραττες διακεκριμένες κλοπές.

Αχαΐα: 16 ετών το θύμα του θανατηφόρου τροχαίου στην Πατρών-Πύργου – Πώς έγινε το δυστύχημα
Αχαΐα 26.12.25

16 ετών το θύμα του θανατηφόρου τροχαίου στην Πατρών-Πύργου - Πώς έγινε το δυστύχημα

Επιβατικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό ιδιωτικής χρήσης, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ο 17χρονος συνεπιβάτης του 16χρονου, ο οδηγός του ΙΧ, καθώς και οι επιβαίνοντες στο φορτηγό

Σύνταξη
Ελένη Παπαδοπούλου: Στην Ευελπίδων ο γιος της που συνελήφθη για τη δολοφονία της – Όταν έλεγε ότι «ήταν ατύχημα από τσιγάρο»
Έπαιζε θέατρο 26.12.25

Στην Ευελπίδων ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου που συνελήφθη για τη δολοφονία της - Όταν έλεγε ότι «ήταν ατύχημα από τσιγάρο»

Ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου συνελήφθη σήμερα για τη δολοφονία της τον Ιανουάριο του 2022 στο Κολωνάκι - Ο 60χρονος επιχειρούσε να θολώσει τα νερά, μιλώντας άλλοτε για ατύχημα από τσιγάρο και άλλοτε για αυτοκτονία

Σύνταξη
Βαρδούσια: Άκαρπες οι έρευνες για τους τρεις ορειβάτες που αγνοούνται – Εντοπίστηκε το αυτοκίνητό τους
Αγωνία 26.12.25

Βαρδούσια: Άκαρπες οι έρευνες για τους τρεις ορειβάτες που αγνοούνται – Εντοπίστηκε το αυτοκίνητό τους

Συνεχίζεται το θρίλερ με τους αγνοούμενους ορειβάτες στα Βαρδούσια Όρη - Οι χαμηλές θερμοκρασίες και η περιορισμένη ορατότητα δυσχεραίνουν την επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης

Σύνταξη
Σέρρες: Κανένα ίχνος του διοικητή του Πυροσβεστικού Σώματος – Γνώριζε καλά την περιοχή που εξαφανίστηκε
Συνεχίζονται οι έρευνες 26.12.25

Κανένα ίχνος του διοικητή του Πυροσβεστικού Σώματος - Γνώριζε καλά την περιοχή που εξαφανίστηκε στις Σέρρες

Κορυφώνεται η αγωνία για τον αγνοούμενο διοικητή του Πυροσβεστικού Σώματος - Τα ίχνη του χάθηκαν το πρωί της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου - Πού επικεντρώνονται οι έρευνες

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Μέσα από τις φυλακές φαίνεται πως δόθηκε η εντολή για το χτύπημα σε τράπεζα στον Εύοσμο
Θεσσαλονίκη 26.12.25

Μέσα από τις φυλακές φαίνεται πως δόθηκε η εντολή για το χτύπημα σε τράπεζα στον Εύοσμο - Τα νεότερα στοιχεία

Την έρευνα για την ισχυρή έκρηξη βόμβας, που σημειώθηκε ανήμερα των Χριστουγέννων σε υποκατάστημα τράπεζας στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, έχει αναλάβει το ελληνικό FBΙ.

Σύνταξη
Άγιος Δημήτριος: Ανησυχία για τις καθιζήσεις στο ρέμα Πικροδάφνης – Κινδυνεύουν σπίτια, αυτοψίες στα πληγέντα σημεία
Άγιος Δημήτριος 26.12.25

Ανησυχία για τις καθιζήσεις στο ρέμα Πικροδάφνης - Κινδυνεύουν σπίτια, αυτοψίες στα πληγέντα σημεία

Χαρακτηριστική είναι η εικόνα στις οδούς Λιδωρικίου και Τεπελενίου, όπου το οδόστρωμα παρουσιάζει εκτεταμένες φθορές και έντονα σημάδια υποχώρησης - Σύσκεψη τη Δευτέρα 29/12 από την Περιφέρεια

Σύνταξη
Συνέλαβαν τον γιο της Ελένης Παπαδοπούλου για τη δολοφονία στο Κολωνάκι – Την νάρκωσε και μετά την έκαψε
Ραγδαίες εξελίξεις 26.12.25

Συνελήφθη ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου για τη δολοφονία της στο Κολωνάκι - Την νάρκωσε και μετά την έκαψε

Ο θάνατος της Ελένης Παπαδοπούλου επήλθε από υπερβολική δόση ηρεμιστικών φαρμάκων και στη συνέχεια την έκαψαν αφού την περιέλουσαν με βενζίνη.

Σύνταξη
Παναγιώτα Διαμαντή: Ελληνίδα δασκάλα ανάμεσα στους 50 κορυφαίους εκπαιδευτικούς του κόσμου
Ελλάδα 26.12.25

Παναγιώτα Διαμαντή: Ελληνίδα δασκάλα ανάμεσα στους 50 κορυφαίους εκπαιδευτικούς του κόσμου

Η Παναγιώτα Διαμαντή, δασκάλα στη Φουρνά Ευρυτανίας, έχει αναγνωριστεί ως μία από τους 50 καλύτερους εκπαιδευτικούς παγκοσμίως από το Global Teacher Prize, θεσμού που υποστηρίζεται από την UNESCO

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη στην υπηρεσία της τέχνης: Η χαμένη τοιχογραφία του Τσιμαμπούε στην Ασίζη μπορεί να επιστρέψει
Βασιλική Αγίου Φραγκίσκου 26.12.25

Τεχνητή νοημοσύνη στην υπηρεσία της τέχνης: Η χαμένη τοιχογραφία του Τσιμαμπούε στην Ασίζη μπορεί να επιστρέψει

Σχεδόν 30 χρόνια μετά τους σεισμούς στην Ασίζη, ειδικοί εξετάζουν αν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ανασυνθέσει 120.000 θραύσματα της κατεστραμμένης τοιχογραφίας του Τσιμαμπούε.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αχαΐα: 16 ετών το θύμα του θανατηφόρου τροχαίου στην Πατρών-Πύργου – Πώς έγινε το δυστύχημα
Αχαΐα 26.12.25

16 ετών το θύμα του θανατηφόρου τροχαίου στην Πατρών-Πύργου - Πώς έγινε το δυστύχημα

Επιβατικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό ιδιωτικής χρήσης, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ο 17χρονος συνεπιβάτης του 16χρονου, ο οδηγός του ΙΧ, καθώς και οι επιβαίνοντες στο φορτηγό

Σύνταξη
«Κινείται για τον Αντράντε ο ΠΑΟΚ…»
Ποδόσφαιρο 26.12.25

«Κινείται για τον Αντράντε ο ΠΑΟΚ…»

Ο ΠΑΟΚ φαίνεται πως ετοιμάζεται να καταθέσει πρόταση στην Μπάλτικα για την απόκτηση του 26χρονου Κολομβιανού στόπερ, Κέβιν Αντράντε.

Σύνταξη
Ελένη Παπαδοπούλου: Στην Ευελπίδων ο γιος της που συνελήφθη για τη δολοφονία της – Όταν έλεγε ότι «ήταν ατύχημα από τσιγάρο»
Έπαιζε θέατρο 26.12.25

Στην Ευελπίδων ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου που συνελήφθη για τη δολοφονία της - Όταν έλεγε ότι «ήταν ατύχημα από τσιγάρο»

Ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου συνελήφθη σήμερα για τη δολοφονία της τον Ιανουάριο του 2022 στο Κολωνάκι - Ο 60χρονος επιχειρούσε να θολώσει τα νερά, μιλώντας άλλοτε για ατύχημα από τσιγάρο και άλλοτε για αυτοκτονία

Σύνταξη
Μέσα στη «Φωλιά του Λύκου», το κρυφό αρχηγείο στο δάσος από όπου ο Χίτλερ διεύθυνε τον πόλεμο
Πολωνία 26.12.25

Μέσα στη «Φωλιά του Λύκου», το κρυφό αρχηγείο στο δάσος από όπου ο Χίτλερ διεύθυνε τον πόλεμο

Στα πυκνά δάση της βορειοανατολικής Πολωνίας, ένα φαινομενικά γαλήνιο τοπίο κρύβει το μυστικό αρχηγείο από όπου ο Αδόλφος Χίτλερ σχεδίασε μερικές από τις πιο σκοτεινές σελίδες της παγκόσμιας ιστορίας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το παλαιότερο εστιατόριο στον κόσμο συμπλήρωσε 300 χρόνια – Αργοψημένο γουρουνόπουλο και φάντασμα στο κελάρι
Άνοιξε το 1725 26.12.25

Το παλαιότερο εστιατόριο στον κόσμο συμπλήρωσε 300 χρόνια – Αργοψημένο γουρουνόπουλο και φάντασμα στο κελάρι

Το Sobrino de Botín της Μαδρίτης είναι γεμάτο θρύλους, φαντάσματα και ανεκτίμητα έργα τέχνης. Το φαγητό είναι επίσης πολύ καλό. Η ιστορία του, όμως, είναι καλύτερη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βαρδούσια: Άκαρπες οι έρευνες για τους τρεις ορειβάτες που αγνοούνται – Εντοπίστηκε το αυτοκίνητό τους
Αγωνία 26.12.25

Βαρδούσια: Άκαρπες οι έρευνες για τους τρεις ορειβάτες που αγνοούνται – Εντοπίστηκε το αυτοκίνητό τους

Συνεχίζεται το θρίλερ με τους αγνοούμενους ορειβάτες στα Βαρδούσια Όρη - Οι χαμηλές θερμοκρασίες και η περιορισμένη ορατότητα δυσχεραίνουν την επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης

Σύνταξη
Σέρρες: Κανένα ίχνος του διοικητή του Πυροσβεστικού Σώματος – Γνώριζε καλά την περιοχή που εξαφανίστηκε
Συνεχίζονται οι έρευνες 26.12.25

Κανένα ίχνος του διοικητή του Πυροσβεστικού Σώματος - Γνώριζε καλά την περιοχή που εξαφανίστηκε στις Σέρρες

Κορυφώνεται η αγωνία για τον αγνοούμενο διοικητή του Πυροσβεστικού Σώματος - Τα ίχνη του χάθηκαν το πρωί της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου - Πού επικεντρώνονται οι έρευνες

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Μέσα από τις φυλακές φαίνεται πως δόθηκε η εντολή για το χτύπημα σε τράπεζα στον Εύοσμο
Θεσσαλονίκη 26.12.25

Μέσα από τις φυλακές φαίνεται πως δόθηκε η εντολή για το χτύπημα σε τράπεζα στον Εύοσμο - Τα νεότερα στοιχεία

Την έρευνα για την ισχυρή έκρηξη βόμβας, που σημειώθηκε ανήμερα των Χριστουγέννων σε υποκατάστημα τράπεζας στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, έχει αναλάβει το ελληνικό FBΙ.

Σύνταξη
Επικό βίντεο: Η κόρη του Τσικίνιο τραγουδάει τον ύμνο του Ολυμπιακού (vid)
Ποδόσφαιρο 26.12.25

Επικό βίντεο: Η κόρη του Τσικίνιο τραγουδάει τον ύμνο του Ολυμπιακού (vid)

Ο Τσικίνιο έχει δεθεί για τα καλά στον Ολυμπιακό ζώντας τις σπουδαιότερες στιγμές της καριέρας του και η μικρή του κόρη το απολαμβάνει τραγουδώντας στα ελληνικά τον ύμνο της ομάδας

Σύνταξη
Καλιφόρνια: Τρεις νεκρούς άφησε πίσω της η σαρωτική καταιγίδα
Ατμοσφαιρικός ποταμός 26.12.25

Καλιφόρνια: Τρεις νεκρούς άφησε πίσω της η σαρωτική καταιγίδα

Σύμφωνα με τοπικές αρχές, οι ισχυρές βροχοπτώσεις σε μεγάλες περιοχές της Καλιφόρνια προκάλεσαν πλημμύρες και κατολισθήσεις, με αποτέλεσμα τρεις νεκρούς μέχρι τη νύχτα των Χριστουγέννων.

Σύνταξη
