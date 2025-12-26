Προθεσμία για την Τρίτη πήρε ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου – Τα ευρήματα που «έδεσαν» την υπόθεση

Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη έλαβε ο γιος της 87χρονης Ελένης Παπαδοπούλου, χήρας του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Παπαδόπουλου.

Η 87χρονη είχε εντοπιστεί νεκρή, 29 Ιανουαρίου 2022 μέσα στο διαμέρισμα της και θεωρήθηκε πως η φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι προκλήθηκε από τσιγάρο καθώς η ίδια ήταν φανατική καπνίστρια.

Το χρονικό της υπόθεσης

Στις 17:38 ώρα της 29ης Ιανουαρίου, ο 1ος Πυροσβεστικός Σταθμός Αθηνών ενημερώθηκε για εκδήλωση πυρκαγιάς σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου επί της οδού Λυκαβηττού.

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης η 87χρονη εντοπίστηκε απανθρακωμένη, σε καθιστή θέση επάνω στα καμένα υπολείμματα του καναπέ, ο οποίος ήταν τοποθετημένος δίπλα από την πόρτα του καθιστικού.

Κατά την αυτοψία που διενεργήθηκε από τους ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής, σύμφωνα με πληροφορίες, προέκυψε ότι στο διαμέρισμα δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης.

Από το χώρο που ήταν τοποθετημένος ο καναπές, κατασχέθηκαν κομμάτια ξύλων από τον καναπέ του καθιστικού, υφασμάτων από τα ρούχα που φορούσε η ηλικιωμένη, καθώς και κομμάτια χαρτιών, προερχόμενα από σελίδες βιβλίων.

Σύμφωνα πληροφορίες από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, σε όλα τα παραπάνω βρέθηκαν ίχνη βενζίνης.

Μάλιστα κάτω από καναπέ σε διαφορετικό δωμάτιο, εντοπίστηκε νεκρή και η γάτα της 87χρονης.

Τι είχε δείξει η νεκροψία

Από τη νεκροψία – νεκροτομή στη σορό διαπιστώθηκε η πλήρης απανθράκωση του σώματος κι από τις τοξικολογικές εξετάσεις προέκυψε η παρουσία Citalopram (φάρμακο παθήσεων του κεντρικού νευρικού συστήματος) και η μη ανίχνευση μονοξειδίου του άνθρακα στο αίμα της.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, η απουσία μονοξειδίου του άνθρακα στο αίμα, βεβαιώνει ότι η ηλικιωμένη ήταν νεκρή, πριν την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, στόχος της εκδήλωσης της φωτιάς, ήταν η απόκρυψη των ιατροδικαστικών τεκμηρίων που θα αποκάλυπταν τα πραγματικά αίτια του θανάτου.

Τα ευρήματα που «έδεσαν» την υπόθεση

Σύμφωνα με πληροφορίες, πυροσβέστης που συμμετείχε στην κατάσβεση της πυρκαγιάς αντιλήφθηκε οσμή βενζίνης στο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας από τον 1ο όροφο έως και τον 3ο όροφο, ακριβώς έξω από το διαμέρισμα του θύματος.

Στο διαμέρισμα της ηλικιωμένης δεν υπήρχαν εύφλεκτα υγρά, ωστόσο στο σπίτι του γιου της, εντοπίστηκε πλαστικό μπιτόνι, την ύπαρξη του οποίου η σύντροφός του δεν έχει αντιληφθεί από τον Ιανουάριο του 2022.

Στο θύμα δεν είχε συνταγογραφηθεί η ουσία citalopram που βρέθηκε κατά τις τοξικολογικές εξετάσεις και σύμφωνα με τους μάρτυρες δε λάμβανε κάποια φαρμακευτική αγωγή.

Ο γιος της 87χρονης, σύμφωνα με μαρτυρίες που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί, κλείδωνε τη μητέρα του στο σπίτι της και κλειδιά είχε μόνον ο ίδιος.

Επιπλέον, τους τελευταίους 6 μήνες προ του θανάτου της μητέρας του, ο συλληφθείς έλειπε στη Σαμοθράκη και για το λόγο αυτό, μια φίλη του το διάστημα αυτό είχε αναλάβει, την φροντίδα του θύματος.

Η τελευταία επίσκεψη της στο θύμα, φέρεται να ήταν την προηγούμενη (28-1-2022) της εκδήλωσης της πυρκαγιάς και το κλειδί που είχε το παρέδωσε σε κοντινό περίπτερο, από όπου φέρεται να το παρέλαβε την επόμενη ημέρα ο γιος της.

Στην αρχική του κατάθεση την ημέρα της πυρκαγιάς , ο κατηγορούμενος είχε αναφέρει ότι επισκέφθηκε τελευταία φορά το θύμα εκείνη τη μέρα το πρωί, αναφέροντας παράλληλα ότι κανεις δεν είχε επισκεφθεί το θύμα την ίδια μέρα.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος ήταν και ο μοναδικός κληρονόμος της 87χρονης, είχε θέσει προς πώληση το σπίτι της, πριν την εκδήλωση την πυρκαγιάς, έναντι ποσών που κυμαίνονταν από 550.000 έως 2.000.000, ευρώ, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες.

Ωστόσο, η μητέρα του φέρεται να ήταν αντίθετη με αυτήν την απόφαση και πολλές φορές αυτό αποτελούσε αιτία έντονης διαμάχης μεταξύ τους.

Το θύμα κηδεύτηκε στην Αλεξανδρούπολη και ο γιός της, δεν παρευρέθηκε στην τελετή, επικαλούμενος νόσηση από COVID-19, ωστόσο σύμφωνα με τον Ε.Ο.Δ.Υ. δεν προέκυψε καταγεγραμμένη νόσηση ή λοίμωξή του.

Το πρωί της 17ης Δεκεμβρίου 2025, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού πραγματοποιήθηκε έρευνα στην κατοικία, όπου διαμένουν ο φερόμενος δράστης με τη σύντροφό του, κατά την οποία βρέθηκε μεταξύ άλλων μικροποσότητα ναρκωτικών ουσιών.

Κατά το παρελθόν, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο συλληφθείς είχε κατηγορηθεί και καταδικαστεί για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και για εγκληματική οργάνωση που διέπραττες διακεκριμένες κλοπές.