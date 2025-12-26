Στα δικαστήρια της Ευελπίδων, ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου οδηγήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (26/12) προκειμένου να ασκηθεί ποινική δίωξη από τον εισαγγελέα και να απολογηθεί στον ανακριτή, μετά τη σύλληψή του για τη δολοφονία της μητέρας του.

Η 87χρονη, χήρα του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Παπαδόπουλου, είχε βρεθεί απανθρακωμένη μέσα στο σπίτι της στο Κολωνάκι τον Ιανουάριο του 2022.

Ο καναπές, ο γύρω χώρος και το ίδιο το σώμα της άτυχης γυναίκας είχαν διαβραχεί με εύφλεκτο υγρό, και στη συνέχεια πυρπολήθηκαν

Τρία χρόνια μετά τον θάνατο και λίγες μέρες μετά το πόρισμα του εισαγγελέα ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια και όχι για ατύχημα, όπως αρχικά είχε χαρακτηριστεί, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σήμερα, στη σύλληψη του γιου της άτυχης γυναίκας.

Ο θάνατος της Ελένης Παπαδοπούλου επήλθε από υπερβολική δόση ηρεμιστικών φαρμάκων και στη συνέχεια την έκαψαν αφού την περιέλουσαν με βενζίνη.

Οι πραγματογνώμονες κατέληξαν πως ο καναπές του καθιστικού, ο γύρω χώρος και το ίδιο το σώμα της άτυχης γυναίκας είχαν διαβραχεί με εύφλεκτο υγρό, και στη συνέχεια πυρπολήθηκαν σκόπιμα. Η μέθοδος -διαβροχή και ανάφλεξη- παραπέμπει σε πρόθεση και εγκληματική ενέργεια.

Η μεταγωγή του 60χρονου στην Ευελπίδων

Όταν έπαιζε θέατρο για τη δολοφονία της μητέρας του

Τους τελευταίους μήνες, ο 60χρονος επιχειρούσε να θολώσει τα νερά, άλλοτε μιλώντας για ατύχημα από τσιγάρο, άλλοτε για ενδεχόμενο αυτοκτονίας και άλλοτε για υπόθεση που θεωρούσε κλειστή.

Σε αρκετές τηλεφωνικές επικοινωνίες με την εκπομπή «Φως στο Τούνελ», η οποία πρώτη αποκάλυψε ότι είχε ανοίξει νέα έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της Ελένης Παπαδοπούλου, ο γιος της απέκρυπτε με επιμέλεια ότι εκείνος είχε σκοτώσει τη μητέρα του.

Χαρακτηριστική είναι η αντίδρασή του όταν, πριν από έναν μήνα, του τηλεφώνησαν από την εκπομπή για να ζητήσουν συνάντηση, υπό το φως των εξελίξεων που οδήγησαν τελικά στη σύλληψή του σήμερα.

«Δεν έχω κάτι να πω, έχει τελειώσει η υπόθεση, προτιμάω να μην έχω… δεν ξέρω τι θέλετε να πείτε. Έχει κλείσει η υπόθεση, να το κάνουμε θέατρο τώρα τι λέτε; Έχει τελειώσει η υπόθεση, έχει κλείσει. Δεν υπάρχει έρευνα σε εξέλιξη, θα το ήξερα αν υπήρχε, δεν ξέρω ποιος είστε και αν κάνουν φάρσες, η έρευνα έχει κλείσει και έχουν βγει τα πορίσματα. Δεν ξέρω αν σας έχουν πάρει κάποιοι για φάρσα. Έχουμε μιλήσει και με το ανακριτικό της πυροσβεστικής, δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα, θα είχαμε ενημερωθεί», έλεγε στον δημοσιογράφο της εκπομπής.

Επέμεινε, μάλιστα, ότι «ένα ατύχημα έγινε και από το τσιγάρο και βγήκαν και τα πορίσματα, τι θέλετε τώρα. Σας παρακαλώ. Δεν ξέρω ποιοι σας έχουν ενοχλήσει γιατί συμβαίνουν πολλά με fake news. Ήταν από τσιγάρο, βγήκαν τα πορίσματα, η φωτιά έκαιγε για αρκετές ώρες και φούντωσε όταν ανοίξαμε τα παράθυρα».

Στο υπονοούμενο ότι μπορεί να είχε συμβεί κάτι άλλο, εκείνος απαντούσε θυμωμένα «τι εννοείτε; Στο κλειδωμένο σπίτι μου να έχει συμβεί κάτι; Αστειεύεστε τώρα; Από που και ως που.. μην με ενοχλείτε για τέτοια ζητήματα».

Έναν μήνα νωρίτερα, πάντως, έλεγε ότι θα προχωρήσει σε μήνυση κατ’ αγνώστων: «Μετά τις συνταρακτικές αποκαλύψεις για ύποπτα φάρμακα που βρέθηκαν στον οργανισμό της μητέρας μου… Μακάρι να είχα ενημερωθεί για τα ευρήματα και να είχε ήδη ξεκινήσει η διαδικασία αντί να ψάχνω μια λογική εξήγηση για την ύποπτη οσμή στο σπίτι επί τόσες ημέρες».

Τότε, ισχυριζόταν ότι «οι ανακριτές ποτέ δεν μου είπαν ότι έφταιγε το τσιγάρο, το μόνο που μου είχαν πει ότι και νωρίτερα να είχαν φτάσει δεν θα την έσωνες. Εγώ το παρερμήνευσα και πίστεψα ότι εννοούσαν ατύχημα από τσιγάρο ενώ μάλλον μιλούσαν για κάτι διαφορετικό».

Υποστήριζε, δε, ότι «τώρα πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας ή το ενδεχόμενο αυτοκτονίας. Τα φάρμακα βρέθηκαν ολόκληρα στο στομάχι της που σημαίνει ότι αυτοκτόνησε ή μήπως είχαν διαλυθεί σε κάποιο αναψυκτικό που σημαίνει ότι μάλλον κάποιος της τα χορήγησε κρυφά χωρίς η ίδια να το γνωρίζει; Γιατί κάποιος κακόβουλος που είχε ναρκώσει τη μητέρα μου και μπορεί εύκολα να της προκαλέσει ασφυξία, να σκουπίσει τα αποτυπώματα και να φύγει… να βάλει και φωτιά που πάντα προκαλεί υποψίες;».

Ωστόσο λίγο αργότερα έλεγε ότι ο δικηγόρος του διαφώνησε με τη μήνυση κατ’ αγνώστων και δήλωνε ότι δεν θα προχωρούσε σε νομικές διαδικασίες «μέχρι να γνωρίζουμε περισσότερα για την υπόθεση».

Δύο μήνες νωρίτερα, όταν η υπόθεση είχε αρχίσει πάλι να βγαίνει στη δημοσιότητα, ο 60χρονος έλεγε ότι «εμένα με καθησύχασαν οι πυροσβέστες ότι αυτό το είδος του καπνού ήταν από καύτρα. Το φαινόμενο το έχω δει σε ντοκιμαντέρ που βρίσκουμε ανθρώπους που έχουν καεί σε κρεβάτι να έχει καεί το μισό σώμα και να μην έχει καεί το υπόλοιπο σπίτι».

Υποστήριζε, ακόμα, ότι είχε προειδοποιήσει τη μητέρα του για τον κίνδυνο από τσιγάρο λέγοντας «το είχα προβλέψει και το είχαμε συζήτηση σε καθημερινή βάση, της έλεγα ρε μάνα θα βάλεις φωτιά και έγινε όπως το είχα προβλέψει».

Σε άλλο τηλεφώνημα με την Αγγελική Νικολούλη αν και δεν έκρυβε την απορία του για την εισαγγελική παρέμβαση, συμφωνούσε ότι «καλό είναι να γίνει όποια έρευνα χρειάζεται… Δεν μπορώ να καταλάβω όμως από πού κι ως πού… Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο θέμα, γιατί το σπίτι ήταν κλειστό».