Ελένη Παπαδοπούλου: Τα χρέη και η διαμάχη για το ακίνητο – Πώς έφτασαν οι Αρχές στη σύλληψη του γιου της
Ελλάδα 27 Δεκεμβρίου 2025 | 11:10

Ελένη Παπαδοπούλου: Τα χρέη και η διαμάχη για το ακίνητο – Πώς έφτασαν οι Αρχές στη σύλληψη του γιου της

Η ανατροπή ήρθε από το πόρισμα της Πυροσβεστικής που μιλούσε για ύπαρξη εύφλεκτου υγρού, ανάφλεξη με γυμνή φλόγα και πρόθεση εμπρησμού - Τι έλεγε ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου μέχρι πρότινος

Σύνταξη
Τέσσερα χρόνια μετά τον σοκαριστικό θάνατο της 87χρονης Ελένης Παπαδοπούλου, χήρας του πλαστικού χειρουργού και πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Παπαδόπουλου, οι Αρχές «έδεσαν» την υπόθεση ενώνοντας τα τελευταία κομμάτια του παζλ που οδήγησαν στη σύλληψη του ίδιου της του γιου.

«Τελευταία, άκουγα φωνές… Τρελές φωνές! Κάποιος έβριζε ασταμάτητα. Χοντρά λόγια… βαριές κουβέντες» κατέθεσε μια γειτόνισσα

Η «αρχόντισσα του Κολωνακίου», όπως την αποκαλούσαν, είχε βρεθεί απανθρακωμένη μέσα στο σπίτι της στο Κολωνάκι τον Ιανουάριο του 2022 και αρχικώς η φωτιά είχε αποδοθεί σε ατύχημα, πιθανόν από τσιγάρο επειδή η 87χρονη ήταν φανατική καπνίστρια. Οι ένοικοι της πολυκατοικίας, πάντως, θυμούνται ότι την ημέρα της φωτιάς δεν άκουσαν συναγερμό ή φωνές. «Ήταν σαν να μην υπήρχε κανείς εκεί μέσα…» είχαν δηλώσει.

Τους προηγούμενους μήνες, η εκπομπή «Φως του Τούνελ» και η Αγγελική Νικολούλη αποκάλυψαν ότι όχι μόνο η υπόθεση δεν είχε κλείσει – όπως ισχυριζόταν ο γιος της – αλλά ότι από τα τέλη καλοκαιριού την έχει αναλάβει το τμήμα Ανθρωποκτονιών και ο εισαγγελέας που «τρέχει» την υπόθεση ζητούσε περαιτέρω διερεύνηση για τυχόν εγκληματική ενέργεια.

Η ανατροπή ήρθε από το πόρισμα της Πυροσβεστικής που μιλούσε ξεκάθαρα για ύπαρξη εύφλεκτου υγρού, ανάφλεξη με γυμνή φλόγα και πρόθεση εμπρησμού. Επίσης, οι τοξικολογικές και ιατροδικαστικές εξετάσεις έδειξαν ότι η ηλικιωμένη ήταν ήδη νεκρή όταν ξέσπασε η φωτιά.

Σε όλα αυτά έρχονται να προστεθούν τα τεράστια χρέη του γιου της και το γεγονός ότι το διαμέρισμα της 87χρονης είχε τεθεί προς πώληση λίγο πριν από τον θάνατό της έναντι 750.000 ευρώ. Το ίδιο σπίτι σήμερα φιγουράρει σε μεσιτική ιστοσελίδα με τιμή σχεδόν 2 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με έναν από τους γείτονες, ο οποίος θυμάται το ζευγάρι από παλιά, «οι μοναδικές εντάσεις που υπήρχαν ήταν με το γιο. Ερχόταν σπάνια να δει τη μητέρα του γιατί δεν είχαν καλές σχέσεις. Τους άκουγα όταν ερχόταν που βριζόντουσαν και τσακώνονταν. Για μένα το χειρότερο είναι ότι την είχε την μάνα του κλειδωμένη και δεν μπορούσε να βγει έξω. Πολλές φορές φανταστείτε που της παράγγελνε φαγητό, μου χτυπούσαν εμένα το κουδούνι γιατί δεν άκουγε, της έπαιρνα το φαγητό, και μου άνοιγε το τζάμι της πόρτας για να το δώσω».

Η πλέον σοκαριστική δήλωση είναι μιας γειτόνισσας, η οποία έχει καταθέσει και στο Ανθρωποκτονιών: «Τελευταία, άκουγα φωνές… Τρελές φωνές! Κάποιος έβριζε ασταμάτητα. Χοντρά λόγια… βαριές κουβέντες. Και εκείνη… με μια φωνή που έτρεμε, να λέει: Δεν θα το ξανακάνω…».

Τι έλεγε ο γιος της

Ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου είχε μιλήσει τον Οκτώβριο στην Αγγελική Νικολούλη με φωνή που έτρεμε από τη συγκίνηση. Περιέγραφε λεπτό προς λεπτό τη στιγμή που έφτασε στο σπίτι και αντίκρισε τη φωτιά. «Όταν έφτασα, δεν φαινόταν τίποτα. Μόνο λίγος καπνός που έβγαινε από το κτίριο. Ένας αστυνομικός κοιτούσε απ’ έξω. Μόλις άνοιξα την εξώπορτα, η φωτιά φούντωσε. Κάηκα στο χέρι μου… Ευτυχώς δεν μπήκα μέσα, αλλιώς θα καιγόμουν κι εγώ». Όπως είπε, έμαθε από τους πυροσβέστες ότι η φωτιά σιγόκαιγε για ώρες.

«Φώναζα γιατί ήλπιζα ότι θα έχει πάει στα πίσω δωμάτια προς το δικό μου χώρο που δεν έπαθε τίποτα. Η γατούλα της ήταν κουλουριασμένη κάτω από τον καναπέ. Πέθανε από ασφυξία. Από τον καπνό έγινε αυτό με την μανούλα μου… ή έπαθε κάτι παθολογικό», είχε δηλώσει ο γιος της στην εκπομπή προσθέτοντας: «Εκείνη τη μέρα ήμουν πολύ στενοχωρημένος… Αν είχα πάει λίγο νωρίτερα όλα θα ήταν αλλιώς»…

«Όταν μπήκαν οι πυροσβέστες, μου είπαν ότι η μητέρα μου ήταν ήδη αποτεφρωμένη. Ήταν καθισμένη στον καναπέ της, εκεί που έβλεπε πάντα τηλεόραση» συνέχισε ο ίδιος και στην ερώτηση γιατί η μητέρα του δεν προσπάθησε να βγει στο μπαλκόνι ή στο διαμέρισμα δήλωσε: «Μπορούσε να περπατήσει με το πι. Ίσως αποκοιμήθηκε από τον καπνό ή έπαθε κάτι παθολογικό».

Ωστόσο ήταν κατηγορηματικός για το αν μύριζε κάτι περίεργο, κάποια ουσία ή εύφλεκτο υλικό: «Όχι, τίποτα. Ξέρω από αυτά, είμαι βιολόγος. Αν είχε πέσει κάτι, θα το καταλάβαινα αμέσως. Είμαι και φαν της εκπομπής σας, οπότε… έχω το νου μου! Αλλά και να μου ξέφευγε κάτι, οι ειδικοί της Πυροσβεστικής θα το είχαν εντοπίσει».

Όσο για τους καυγάδες μεταξύ τους που άκουγαν οι γείτονες, ο ίδιος το απέδωσε στις κόντρες που έχουν όλες οι μαμάδες με τα παιδιά τους. Μία από αυτές ήταν «τα τσιγάρα που κάπνιζε συνεχώς. Είχε πουλήσει τα κοσμήματά της και έβαζε τους γείτονες να της αγοράζουν τα πακέτα».

Δύο μήνες αργότερα, όμως, όταν δημιοσιογράφος της εκπομπής ζήτησε να τον συναντήσει για την υπόθεση υπενθυμίζοντάς του ότι ο εισαγγελέας ζητά περαιτέρω διερεύνηση για εγκληματική ενέργεια, εκείνος ήταν κάθετος ότι όλα έχουν τελειώσει: «Έχει κλείσει η υπόθεση και δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Θα το κάνουμε θέατρο τώρα; Τι λέτε; Ένα ατύχημα έγινε από τσιγάρο. Η έρευνα έχει κλείσει και έχουν βγει τα πορίσματα».

«Δεν έχω κάτι να πω, έχει τελειώσει η υπόθεση, προτιμάω να μην έχω… δεν ξέρω τι θέλετε να πείτε. Δεν υπάρχει έρευνα σε εξέλιξη, θα το ήξερα αν υπήρχε, δεν ξέρω ποιος είστε και αν κάνουν φάρσες. Έχουμε μιλήσει και με το ανακριτικό της πυροσβεστικής, δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα, θα είχαμε ενημερωθεί. Ένα ατύχημα έγινε και από το τσιγάρο και βγήκαν και τα πορίσματα, τι θέλετε τώρα. Σας παρακαλώ. Ήταν από τσιγάρο, βγήκαν τα πορίσματα, η φωτιά έκαιγε για αρκετές ώρες και φούντωσε όταν ανοίξαμε τα παράθυρα», συνέχισε ο ίδιος ενώ στο σχόλιο ότι μπορεί να είχε συμβεί κάτι άλλο, απαντούσε οργισμένα: «τι εννοείτε; Στο κλειδωμένο σπίτι μου να έχει συμβεί κάτι; Αστειεύεστε τώρα; Από που και ως που.. μην με ενοχλείτε για τέτοια ζητήματα».

Τα στοιχεία που «έκαψαν» τον γιο

Στις τοξικολογικές που έγιναν στη σορό της 87χρονης, βρέθηκε μεγάλη ποσότητα ηρεμιστικών, αν και η γυναίκα δεν έπαιρνε χάπια. Το μονοξείδιο του άνθρακα μετρήθηκε σε φυσιολογικό επίπεδο για τα δεδομένα καπνίστριας, ενώ οι ερευνητές διαπίστωσαν πως η αιτία θανάτου δεν ήταν η εισπνοή καπνού. Η άτυχη γυναίκα ήταν νεκρή πριν ξεσπάσει η φωτιά.

Λίγες ημέρες μετά, ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου μιλώντας στην Αγγελική Νικολούλη επέμεινε ότι ο θάνατος της μητέρας του οφειλόταν σε αναμμένο τσιγάρο. «Ούτε κίνητρο υπήρχε, εγώ είμαι ο μόνος κληρονόμος» είχε ισχυριστεί.

Μητέρα και γιος είχαν διαμάχη για το διαμέρισμα της οδού Λυκαβηττού, καθώς ο 60χρονος συλληφθείς είχε χρέη 400.000 ευρώ, ενώ είχε προχωρήσει σε ενέργειες για να το πουλήσει. «Κλειδί» στην εξιχνίαση της υπόθεσης αποτέλεσε το γεγονός ότι σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του στις 17 Δεκεμβρίου βρέθηκε κρυμμένο ένα μπιτόνι με βενζίνη το οποίο φέρεται να χρησιμοποίησε για να προκαλέσει τη φωτιά.

Ο 60χρονος έλαβε προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί την ερχομένη Τρίτη. Μέχρι τότε θα παραμείνει κρατούμενος στη ΓΑΔΑ.

